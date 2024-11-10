«Кошка» Фролова обошла девушку Бонда с квадом! А камбэк чемпионки Тутберидзе не задался

Чистый прокат с тройными или риск с ультра-си? Что поможет выиграть? Наверное, сейчас это главный вопрос сезона в женском одиночном катании в России. Девушки не сдаются и продолжают штурмовать четверные прыжки, но не всегда это помогает набрать хорошие баллы.

За риск в этот раз отвечали Софья Акатьева и Алина Горбачёва, за стабильность с тройными – Анна Фролова и Софья Муравьёва, но по ходу борьбы всё окончательно запуталось. А золото увезла та, что была стабильнее и увереннее всех в оба дня. Как наши фигуристки боролись в произвольной в Красноярске – в обзоре «Чемпионата».

В первой разминке можно выделить Софью Чаплыгину из Краснодарского края, у неё получился чистый прокат под саундтрек к саге «Сумерки». Фишка Сони – каскады с риттбергером, и сегодня у судей не было к ним претензий. Уже после финальной позы Чаплыгина повторила тот самый жест из концовки «сумеречной» программы Алёны Косторной, сделав вампирский укус, вышло очень эффектно! 182,78 балла получила Софья в сумме.

Мария Агаева тоже из-за не очень удачной короткой программы оказалась в первой разминке. «Коко Шанель» мы видим на льду уже второй сезон, и фигуристка знает в этой программе всё. По сравнению с Магнитогорском Маша каталась гораздо раскрепощённее и чище, справилась и с первой половиной, и с рискованной второй с тремя каскадами. 193,80 балла получила Агаева от судей, в прошлом сезоне она набирала и более высокие оценки, так что есть к чему ещё стремиться и в чём улучшаться.

Борьба за пьедестал развернулась между спортсменками последней разминки. Её открывала Алина Горбачёва, восстановившая ультра-си. На разминке четверной сальхов получился, в прокате выезд получился нечистым, на две ноги, но спортсменка не упала. В остальном на прыжковых элементах ошибок не возникло, Алина выдала сильную вторую половину с каскадами и не позволила себе серьёзных ошибок на непрыжковых. Один из лучших прокатов Горбачёвой за последнее время! Программа в образе девушки Джеймса Бонда ей как будто бы ещё «на вырост», но фигуристка уже здорово заигрывает с публикой – и даже подмигнула в финальной позе. 210,36 балла набрала Горбачёва.

Алина Горбачёва в произвольной программе Фото: РИА Новости

Какая сильнейшая разминка без золотого фонда и «Кармен»? Валерия Овчинникова оказалась в компании титулованных спортсменок благодаря хорошей короткой программе, правда, в произвольной такой же запал поддержать не удалось. Допустила много «бабочек» Валерия: после стартового ойлерного каскада с фигуристкой что-то случилось, и двойные прыжки посыпались один за другим. Но можно отметить глубокую проработку образа с макияжем и деталями в волосах.

Елизавета Куликова остановилась в шаге от топ-3 в короткой программе. С технической точки зрения Лиза вышла бороться каскадами во второй половине и не дала себе слабины. Мощнейшей по энергетике вышла дорожка шагов, но судьи оценили её лишь на второй уровень. 190,82 балла получила Лиза в сумме, этого хватило лишь для попадания в топ-6.

Софья Акатьева восстановила-таки четверной тулуп, на разминке прыжок вышел чистейшим, но в прокате, увы – только «бабочка». Дальше сбавок фигуристка себе не позволила, сделала всё заявленное, лишь на тройном риттбергере судьи увидели недокрут.

Возвращение Сони всё-таки получилось смазанным, хотя нельзя не сказать, что фигуристка физически к нему готова: квад на разминке был, да и ошибка на каскаде в первый день произошла из-за нервов. Без соревнований Акатьева была полтора года, нужно набирать по части психологии и уверенности в себе. Нельзя не отметить, что Акатьевой очень идёт её произвольная, а строчки буквально иллюстрируют её непростой спортивный путь – она ещё жива наперекор судьбе. 208,63 балла набрала Соня, этого хватило для третьего места.

Белый лебедь из диптиха Софьи Муравьёвой не прозвучал, как мог бы прозвучать, очень тяжело было фигуристке ехать произвольную программу. От риска Муравьёва отказалась, но и чистое катание, к сожалению, показать не удалось. Глупое падение с тройного риттбергера как будто бы сбило настрой, и после этого во второй половине пошли ошибки. В «кике» Муравьева кашляла – вчера она призналась, что ещё лечится и пьёт антибиотики. Результат фигуристки – 200,48 балла, этого не хватило для того, чтобы оказаться в тройке призёров.

Но и Анна Фролова заставила зрителей понервничать: «Кошки» в её исполнении получились не такими безупречными, как в Магнитогорске. За некоторые прыжки фигуристка поборолась, на второй уровень оценили её дорожку шагов, но грубых ошибок Анна избежала, и это принесло свой результат. 144,23 балла получила Фролова, по произвольной она лишь вторая вслед за Алиной Горбачёвой. Но по сумме – первая, 218,19 балла заработала Фролова и одержала уже вторую победу подряд.

Пока из всех фигуристок, которые не штурмуют квады и тройной аксель, Фролова выглядит стабильнее и увереннее всех. Для неё поездки по этапам Гран-при уже закончились, а вот Муравьёву, Акатьеву и Горбачёву мы ещё увидим в Санкт-Петербурге, их ждёт второй раунд противостояния.