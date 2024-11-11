Нашего топового фигуриста обокрали на 20 баллов! От поражения не спасли и четыре квада

Ученик Вероники Дайнеко приехал на Гран-при в Красноярске в качестве негласного лидера. Именно он был фаворитом турнира, несмотря на проблемы со здоровьем. И в моменте показалось, что золото точно достанется ему. Пётр прыгнул шесть квадов в двух прокатах и в целом был очень убедителен в образах. За технику в произвольной программе он получил свыше 108 баллов. Немыслимо!

И ещё более невероятно, что эти сумасшедшие цифры превратились в итоговую сумму за технику в 91 балл. Судьи обокрали нашего топа сразу на 20 баллов?!

Пётр Гуменник Фото: РИА Новости

Гуменник набрал форму после сложной травмы

Поклонники фигурного катания с нетерпением ждали выступления одного из лучших одиночников России на этапе Гран-при России в Красноярске. Пётр Гуменник на старте сезона напугал фанатов заявлением о непростой травме, полученной минувшим летом. Из-за неё ученик Вероники Дайнеко пропустил контрольные прокаты сборной Санкт-Петербурга.

А затем в «Юбилейном» на контрольных прокатах сборной России выступил лишь с тройными прыжками. Было очевидно, что это не уровень Гуменника, но сам Петя признал, что из-за повреждения были ограничения на тренировках, поэтому набрать форму к самому первому официальному выходу на лёд не было возможности.

«Здоровье нормальное, травму получил в июле, она довольно неприятная, лечится долго, из хорошего — улучшается с каждым днём, на тренировке все четверные прыгал в Новогорске, дальше будет ещё лучше. Постараюсь на всех соревнованиях хорошо выступить. Пока четверные по одному разу прыгал, в программе не успел, это дополнительная нагрузка, поэтому собираюсь выступить на этапах, которые во второй половине. В росте остановился, 184,5 см рост. Первый месяц после травмы не прыгал, многие сказали, что я вырос», — рассказывал Гуменник ТАСС.

Постепенно спортсмен увеличивал нагрузки и уже к соревнованиям в Красноярске подходил в боевом настроении. И специалисты, и болельщики ждали от него много элементов ультра-си.

Судьи лишили Гуменника 20 баллов и отдали золото Угожаеву

Уже в короткой программе талантливый одиночник доказал, что готов выполнять многооборотные прыжки даже с высоким ростом и после травмы. Гуменник успешно приземлил каскад из четверного флипа и тройного тулупа, а также квад-риттбергер и триксель. Занял он второе промежуточное место вслед за юным Николаем Угожаевым с более мощным контентом: вчерашний юниор исполнил каскад четверной лутц — тройной тулуп и квад-флип с трикселем.

В произвольной программе более опытный Пётр должен был догонять дерзкого новичка. Отчасти ему это удалось: Гуменник исполнил четыре квада, триксель и каскад уровня ультра-си с риттбергерами. Только за технику ему поставили свыше 108 баллов. Казалось, даже с идеальным прокатом Угожаеву будет непросто обойти топового одиночника, у которого гораздо выше авторитет перед судьями.

Николай Угожаев Фото: РИА Новости

Однако произошло нечто странное: уже сидя в «кисс энд край», Гуменник увидел крайне неприятную вещь: его космические баллы за технику упали с отметки в 108 аж до 91! Почти 20 баллов потерял подопечный Вероники Дайнеко, что выглядело настоящим ограблением! Неужели судьи «задавили» Петю?

Но на самом деле — нет. Арбитры просто оказались очень дотошными: они заметили в выступлении фигуриста множество недочётов, а точнее, недокрутов. Если в короткой он был отмечен только на четверном риттбергере, то здесь были сделаны несовершенно и оба квад-флипа, и риттбергер в четыре оборота, и даже тройной лутц в каскаде. Гуменник просто недокрутил эти прыжки.

С учётом того, что Угожаев выполнил все свои четыре квада намного чище (лишь на одном из флипов был зафиксирован небольшой недокрут), его победа не вызывает вопросов. Коля в этот раз просто был лучше своего более опытного соперника. Ошибки признал и сам Петя:

«Эмоции довольно сдержанные, сделал то, что планировал, то, что хотел. Немного не хватило докрутить эти прыжки, так что ловлю некий баланс. Как мне кажется по горячим следам, можно этот вариант накатать и сделать его более лёгким и стабильным, и это будет более выигрышной стратегией», — объяснил он ТАСС.

Так что, как бы ни выглядело на первый взгляд, Гуменника никто не обокрал, разве что он сам.