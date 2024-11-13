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Костылева и Базылюк не встретятся на юниорском этапе Гран-при России в Москве

Битва Костылевой и Базылюк не состоится! Ученица Тутберидзе избегает конкуренции?
Дарья Кирюхина
Битва Костылевой и Базылюк не состоится
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Лена активно догоняет Маргариту по количеству ультра-си. Но сражения за титул лучшей юниорки не будет.

Долгожданная для многих встреча Елены Костылевой и Маргариты Базылюк, увы, не состоится в рамках пятого этапа юниорского Гран-при России. Маргарита неожиданно снялась с соревнований. А ведь 14 и 15 ноября в Москве блистательные ученицы Плющенко и Тутберидзе должны были помериться силами и выяснить, кто в данный момент в наибольшей степени претендует на звание сильнейшей юниорки страны.

У них была отличная возможность заручиться поддержкой судей и проверить друг друга на стрессоустойчивость. Насколько удачно откатались бы обе девушки, столкнувшись в очном противостоянии — мы теперь узнаем нескоро. Окончательно разобраться в этом вопросе им предстоит только на Первенстве России в феврале. А ведь ожидалась поистине грандиозная битва, исход которой мог вылиться в настоящую драму!

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Мощный старт

На юниорских контрольных прокатах в августе лучше всего проявила себя однозначно Маргарита Базылюк. Ещё до старта сезона она продемонстрировала фантастическую форму, легко справившись с тройным акселем в короткой программе, а в произвольной также уверенно выполнила три четверных прыжка, два из которых были в каскаде.

Костылева, напротив, заставила болельщиков изрядно понервничать, так как во второй день прокатов внезапно растерялась, остановившись прямо посреди программы, и какое-то время просто наматывала круги по катку. Но Елена была дебютанткой на юниорских прокатах, и вполне естественно, что она просто переволновалась.

Маргарита Базылюк

Маргарита Базылюк

Фото: РИА Новости

Позже обе фигуристки на высокой ноте открыли соревновательный год, завоевав первые места на нескольких стартах. Костылева победила на Первенстве Московской области и турнире Памяти Олимпийского чемпиона Сергея Гринькова. И там, и там она выступила неидеально, но исполнила произвольную с тремя четверными. На Первенстве Московско области Лена зашла на четыре квада, но, к сожалению, сдвоила первый.

Базылюк играючи разгромила всех конкуренток на Мемориале Панина-Коломенкина в Санкт-Петербурге и третьем этапе юниорского Гран-при России в Казани. В культурной столице она ошиблась в короткой программе на тройном акселе, но её безукоризненная произвольная с двумя трикселями и тремя квадами не оставили другим одиночницам ни шанса. В Казани подопечная Тутберидзе и вовсе не ошибалась, благодаря чему набрала в общей сумме просто космические 244,20 балла.

Костылева тоже собиралась поехать на Мемориал Панина-Коломенкина и встретиться на нём с Базылюк. Но Евгений Плющенко посчитал, что раз фигуристка реализовала поставленную задачу — чисто выехала четверной тулуп, то не стоит растрачивать её силы на третьем старте подряд. Лене также предстояло выступление на первом этапе юниорского Гран-при России в Москве, и логичнее было сосредоточиться на подготовке именно к этому турниру.

Елена Костылева

Елена Костылева

Фото: РИА Новости

Тяжелая форма

Едва Костылева достигла звенящей формы, её планы перечеркнула злополучная травма. Фигуристка серьёзно ушибла палец стопы и вынужденно прекратила ледовые тренировки. Около недели она не каталась, но потом собралась к четвёртому этапу Гран-при России в Красноярске. Произвольную программу при этом она исполняла на шоу Плющенко «Русалочка» в Санкт-Петербурге. А ещё совершенствовала тройной аксель и не боялась после травмы сразу добавить его в контент.

В итоге в Красноярске она завоевала золото, почти чисто исполнив обе программы. Ошиблась Лена только на тройном акселе в произвольной — приземлила в степ-аут — и получила штрафной балл за небольшой перекат по времени. Но на эти огрехи можно закрыть глаза, так как Костылева тольконедавно восстановилась от травмы. В ее ситуации выступать со столь сложным контентом казалось совершенно невозможным: с тройным акселем и тремя четверными прыжками, два из которых в каскаде.

Очень важно и то, что расправиться с ними ей совершенно не помешала конкуренция с двумя мощными юниорками: Алисой Двоеглазовой и Алёной Принёвой из группы Тутберидзе. Похоже, что Лена научилась справляться с эмоциями, которы захлестнули и подвели её на контрольных прокатах.

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Правда, общий результат Костылевой в Красноярске — 230,63 балла — очевидно ниже, чем у Базылюк на Гран-при в Казани. Там Маргарита набрала целых 244,20 балла! И хоть Лена и потеряла несколько драгоценных баллов, сомнительно, что судьи оценят два её безупречных выступления с текущим набором прыжков выше, нежели Базылюк. Вероятно, при очной встрече арбитры поставят подопечную Плющенко выше по компонентам, но вряд ли настолько, чтобы обогнать соперницу.

Тем удивительнее, что Маргарита неожиданно снялась с юниорского Гран-при в Москве, будто избегая прямого противостояния с главной конкуренткой. Чтобы одолеть Базылюк, Костылевой нужно было бы оперативно усилить контент. Плющенко планирует сделать это в дальнейшем: добавить тройной аксель в короткую, а в произвольной увеличить количество трикселей до двух.

Таким образом Елена сравняет число ультра-си с Маргаритой и нивелирует отставание в технике. Но провернуть такую серьёзную работу за неделю, которая оставалась у Лены после победы в Красноярске — нереально. Она могла бы попробовать пойти на такой риск, но скорее всего это обернулось бы кучей ненужных грубых ошибок.

Зато теперь времени на то, чтобы догнать Базылюк, у Костылевой предостаточно. На этапе в Москве она спокойно может выступить с привычным составом элементов, а затем накатывать усложнённые программы к Первенству России в феврале.

Если учесть, как быстро и решительно она смогла после травмы вставить тройной аксель в произвольную, то за два с половиной месяца она способна сотворить настоящее чудо.

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