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Гран-при в Москве, 16-17 ноября: расписание, состав участников, сколько квадов прыгнет Петросян, восстановление Садковой

Петросян гонится за чистым прокатом, а Садкова выступит после «кровавой» травмы
Екатерина Авдонина
Аделия Петросян
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Сколько квадов прыгнет на этапе Гран-при России в Москве чемпионка России? И чем закончится новый раунд борьбы Семененко и Кондратюка?

Серия Гран-при в России продолжается. 16 и 17 ноября в Москве лучшие спортсмены страны поборются за медали в трёх из четырёх видов. В этот раз в программу соревнований не попали парники. И это кажется логичным после того, как на этапе в Казани пар не набралось даже на полный пьедестал – выступили лишь два дуэта. Зато танцоров набралось аж на три разминки.

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В женском одиночном катании главной звездой будет Аделия Петросян. Действующая чемпионка России — одна из немногих, кто успешно заходит на четверные прыжки. Однако ошибки не обходят стороной и её. На прошлом этапе Гран-при фигуристка приземлила два трикселя и квад, но допустила «бабочку» на втором. После прокатов на ученице Этери Тутберидзе не было лица, и немудрено, ведь в «Хрустальном» привыкли доводить всё до идеала. Удастся ли Аделии вернуться в строй и выдать чистое выступление в «Мегаспорте»?

Не менее тревожно за коллегу Петросян — Дарью Садкову, которая получила травму во время короткой программы в Казани. Спортсменка пролила кровь, но стойко продержалась и не снялась с соревнований, заняв в итоге третье место. В Москве Даше определённо придётся непросто — с учётом того, что для неё это лишь второй турнир на взрослом уровне.

У мужчин ожидается новый раунд яркого противостояния Евгения Семененко и Марка Кондратюка. В прошлый раз ученик Светланы Соколовской не оставил сопернику и шанса благодаря «пятиквадке», тогда как фигурист группы Алексея Мишина прыгнул четверной флип, но сдвоил сальхов в каскаде. Мотивации у обоих спортсменов предостаточно, что придает особый интерес мужскому турниру.

Евгений Семененко

Евгений Семененко

Фото: РИА Новости

В танцах на льду зрители смогут насладиться катанием несравненных Александры Степановой и Ивана Букина, а также Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного. Последние выступают вместе всего второй год, но сумели неплохо скататься и уже вполне способны приблизиться к первой паре страны достаточно близко по баллам. Или даже попробовать обойти их?

Ниже подробная информация о расписании турнира и составе участников.

Список участников

Женщины: Яна Битюшкова, Ксения Гущина, Виктория Дорошевская, Маргарита Ковалёва, Елизавета Куликова, Мария Механич, Камилла Нелюбова, Аделия Петросян, Мария Пулина, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Дарья Третьякова.

Мужчины: Матвей Ветлугин, Артур Даниелян, Фёдор Зонов, Марк Кондратюк, Даниил Постарнаков, Егор Рухин, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Семён Соловьёв, Михаил Терновский, Григорий Фёдоров.

Танцы на льду: Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Александра Прокопец/Александр Васькович, Дарья Савкина/Александр Вахнов, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Тютюнина/Матвей Грачёв, Ольга Фёдорова/Павел Драко, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Юлия Чуркина/Борис Фролов, Александра Шинкаренко/Михаил Антонов, Вероника Шульпина/Глеб Солович.

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Расписание

16 ноября, суббота
Женщины, короткая программа — 13:30
Мужчины, короткая программа — 15:15
Танцы на льду, ритм-танец — 17:00.

17 ноября, воскресенье
Женщины, произвольная программа — 13:00
Мужчины, произвольная программа — 15:00
Танцы на льду, произвольный танец — 17:00.

Где смотреть

В полном объёме турнир покажет сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.

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Новости. Фигурное катание
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