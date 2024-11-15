Медведева представит шоу в Москве! Как знаменитая фигуристка удивит зрителей?

Двукратная чемпионка мира и Европы сменит около 10 образов.

Большое ледовое шоу, приуроченное к 25-летию известной российской фигуристки Евгении Медведевой, состоится сегодня, 15 ноября.

Двукратная чемпионка мира будет выступать под живой вокал известных российских исполнителей. Также спортсменка планирует сменить порядка 10 образов в течение вечера. Каждый образ и костюм будет отражать различные этапы биографии Медведевой и её спортивного пути.

Помимо самой Медведевой, на лёд выйдут и другие чемпионы: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов и другие.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу, чтобы в курсе были даже те болельщики, которые не смогут посмотреть его вживую на «ЦСКА Арене» в Москве.