Медведева представит шоу в Москве! Как знаменитая фигуристка удивит зрителей?

Большое ледовое шоу, приуроченное к 25-летию известной российской фигуристки Евгении Медведевой, состоится сегодня, 15 ноября.
Двукратная чемпионка мира будет выступать под живой вокал известных российских исполнителей. Также спортсменка планирует сменить порядка 10 образов в течение вечера. Каждый образ и костюм будет отражать различные этапы биографии Медведевой и её спортивного пути.
Помимо самой Медведевой, на лёд выйдут и другие чемпионы: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов и другие.
«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу, чтобы в курсе были даже те болельщики, которые не смогут посмотреть его вживую на «ЦСКА Арене» в Москве.
Всем привет! Совсем скоро на ЦСКА-Арене начнётся шоу ко дню рождения двукратного серебряного призёра Олимпиады Евгении Медведевой, и состав Женя собрала поистине звёздный.
Следите за тем, что будет происходить на шоу Медведевой, вместе с «Чемпионатом»! Постараемся обо всём рассказать и показать самое интересное, причём как с арены, так и из закулисья: планируется, что участники шоу будут общаться с прессой.