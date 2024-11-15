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Ледовое шоу Евгении Медведевой 15 ноября: онлайн-трансляция, где смотреть, фото, видео, лайв, цитаты

Медведева представит шоу в Москве! Как знаменитая фигуристка удивит зрителей?
Дарья Кирюхина Анастасия Матросова
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Евгения Медведева.
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Двукратная чемпионка мира и Европы сменит около 10 образов.

Большое ледовое шоу, приуроченное к 25-летию известной российской фигуристки Евгении Медведевой, состоится сегодня, 15 ноября.

Евгения Медведева Подробнее

Двукратная чемпионка мира будет выступать под живой вокал известных российских исполнителей. Также спортсменка планирует сменить порядка 10 образов в течение вечера. Каждый образ и костюм будет отражать различные этапы биографии Медведевой и её спортивного пути.

Помимо самой Медведевой, на лёд выйдут и другие чемпионы: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов и другие.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию шоу, чтобы в курсе были даже те болельщики, которые не смогут посмотреть его вживую на «ЦСКА Арене» в Москве.

Live Анастасия Матросова

Всем привет! Совсем скоро на ЦСКА-Арене начнётся шоу ко дню рождения двукратного серебряного призёра Олимпиады Евгении Медведевой, и состав Женя собрала поистине звёздный.

Следите за тем, что будет происходить на шоу Медведевой, вместе с «Чемпионатом»! Постараемся обо всём рассказать и показать самое интересное, причём как с арены, так и из закулисья: планируется, что участники шоу будут общаться с прессой.

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