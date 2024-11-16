Доминирование Петросян и битва Семененко и Кондратюка. В Москве стартует 4-й этап Гран-при

В Москве стартует четвертый этап Гран-при по фигурному катанию. В субботу, 16 ноября, состоятся короткие программы. Первыми на лёд выйдут женщины, где ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян является главным фаворитом в борьбе за победу.

Следующими выступят мужчины. В этой дисциплине сразу несколько спортсменов способны побороться за золото этапа: это Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Даниил Самсонов. Роман Савосин и Матвей Ветлугин также способны навязать борьбу соперникам.

Завершат первый соревновательный день четвёртого этапа серии Гран-при России ритм-танцы дуэтов. Здесь главными фаворитами являются опытные Александра Степанова и Иван Букин. Однако Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный вполне могут помешать первой паре страны.

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