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Фигурное катание, Гран-при России в Москве: ученица Тутберидзе Петросян, Кондратюк, Семененко — лайв, онлайн, трансляция

Доминирование Петросян и битва Семененко и Кондратюка. В Москве стартует 4-й этап Гран-при
Екатерина Авдонина Дарья Кирюхина
,
Аделия Петросян.
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Следим за ярким противостоянием сильнейших фигуристов.

В Москве стартует четвертый этап Гран-при по фигурному катанию. В субботу, 16 ноября, состоятся короткие программы. Первыми на лёд выйдут женщины, где ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян является главным фаворитом в борьбе за победу.

Серия этапов Гран-при России. Расписание сезона-2024/2025

Следующими выступят мужчины. В этой дисциплине сразу несколько спортсменов способны побороться за золото этапа: это Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Даниил Самсонов. Роман Савосин и Матвей Ветлугин также способны навязать борьбу соперникам.

Завершат первый соревновательный день четвёртого этапа серии Гран-при России ритм-танцы дуэтов. Здесь главными фаворитами являются опытные Александра Степанова и Иван Букин. Однако Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный вполне могут помешать первой паре страны.

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Расписание соревнований
Live Дарья Кирюхина

Спешим поделиться крутыми кадрами с шоу Евгении Медведевой в честь её 25-летия! Фотокорреспондент «Чемпионата» Александр Сафонов запечатлел самые яркие моменты. Скорее заглядывайте в наш альбом и наслаждайтесь грацией и эстетикой участников представления.

10:31 Дарья Кирюхина

До начала соревнований остаётся ещё несколько часов, но мы знаем, как скоротать это время. Накануне феерично прошло шоу Евгении Медведевой, и мы собрали всё самое интересное с места событий.

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10:11 Дарья Кирюхина

Расписание соревнований

16 ноября, суббота
Женщины, короткая программа — 13:30
Мужчины, короткая программа — 15:15
Танцы на льду, ритм-танец — 17:00.

10:10 Дарья Кирюхина

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! На этих выходных мы будем следить за противостоянием спортсменов на столичном льду. В этот раз состязания, к сожалению, пройдут без парного вида, но состав участников у мужчин, женщин и танцоров радует громкими именами.

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Новости. Фигурное катание
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