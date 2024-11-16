Доминирование Петросян и битва Семененко и Кондратюка. В Москве стартует 4-й этап Гран-при

В Москве стартует четвертый этап Гран-при по фигурному катанию. В субботу, 16 ноября, состоятся короткие программы. Первыми на лёд выйдут женщины, где ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян является главным фаворитом в борьбе за победу.
Следующими выступят мужчины. В этой дисциплине сразу несколько спортсменов способны побороться за золото этапа: это Марк Кондратюк, Евгений Семененко и Даниил Самсонов. Роман Савосин и Матвей Ветлугин также способны навязать борьбу соперникам.
Завершат первый соревновательный день четвёртого этапа серии Гран-при России ритм-танцы дуэтов. Здесь главными фаворитами являются опытные Александра Степанова и Иван Букин. Однако Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный вполне могут помешать первой паре страны.
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Спешим поделиться крутыми кадрами с шоу Евгении Медведевой в честь её 25-летия! Фотокорреспондент «Чемпионата» Александр Сафонов запечатлел самые яркие моменты. Скорее заглядывайте в наш альбом и наслаждайтесь грацией и эстетикой участников представления.
До начала соревнований остаётся ещё несколько часов, но мы знаем, как скоротать это время. Накануне феерично прошло шоу Евгении Медведевой, и мы собрали всё самое интересное с места событий.
Расписание соревнований
16 ноября, суббота
Женщины, короткая программа — 13:30
Мужчины, короткая программа — 15:15
Танцы на льду, ритм-танец — 17:00.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! На этих выходных мы будем следить за противостоянием спортсменов на столичном льду. В этот раз состязания, к сожалению, пройдут без парного вида, но состав участников у мужчин, женщин и танцоров радует громкими именами.