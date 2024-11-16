Валиева украла триумф у Петросян. Аделию не спасли ни триксель, ни поддержка Медведевой

Чемпионка России покорила всех ультрасложным катанием, но мало кому это было интересно. Фанаты искали встречи с Камилой на трибуне.

Напряжение в серии Гран-при России растёт, так как остаётся всего два этапа. В Москве в борьбу за медали включились женщины. И всё внимание к себе привлекла Аделия Петросян, которая восхитила всех, включая Евгению Медведеву и Алексея Ягудина, своим хладнокровием и, конечно же, тройным акселем.

Неудивительно, что ученица Этери Тутберидзе забрала малое золото, но далеко не все обратили на это внимание. Фанаты проигнорировали триумф Петросян, потому что искали встречи с Камилой Валиевой! Спортсменка оказалась в центре хаоса на трибунах. Ей буквально пришлось отбиваться от болельщиков, чтобы посмотреть прокат Аделии.

Фигуристки ностальгировали по Трусовой и Щербаковой

Открывала соревнования женщин на этапе Гран-при в Москве Камилла Нелюбова. Она снова порадовала своей версией «Мастера и Маргариты» под музыку Игоря Корнелюка. Камилла взмыла вверх во время тройного лутца в каскаде, справилась с дупелем и тройным флипом. Прокат был мощным по энергетике — фигуристка не отпускала ни единого элемента, поэтому судьи её вознаградили — 64,69 балла.

Если предыдущее выступление волей-неволей напомнило об олимпийском триумфе Анны Щербаковой, то следующее уже заставило ностальгировать по Александре Трусовой. Яна Битюшкова взяла в короткой программе саундтрек к «Круэлле». Под минус было сложнее передавать эмоции, но Яна пыталась. Чисто она выполнила прыжки и выложилась на вращениях и дорожке шагов. Дебют удался. Результат спортсменки — 56,69 балла.

Совсем провальным оказалось выступление Маргариты Ковалёвой, которая сорвала два прыжка из трёх и даже на вращениях с дорожкой шагов оказалась в зоне турбулентности. Это отразилось и на оценках — совсем скромные 41,44 балла. Елизавета Куликова внесла трогательную нотку в течение турнира: её прокат под вокал Анны Герман оказался невероятно проникновенным. Хотя недокрут на риттбергере всё же был замечен. Но это не помешало Лизе вырваться в лидеры — 65,35.

Виктория Дорошевская под песню Лолы Бланк One Eye Open с шиком дебютировала во взрослой серии Гран-при. Визуально прыжки были сделаны хорошо, но недочёты при ближайшем рассмотрении техническая бригада отметила. Итог — 55,20 балла.

Ксения Гущина из тренерского штаба Кирилла Давыденко растопила лёд томным и техничным катанием. Все прыжковые элементы — дупель, каскад лутц — тулуп и флип — были сделаны хорошо. Вращения фигуристка исполнила на максимальный четвёртый уровень, а дорожку шагов — на третий. Ксюша покорила зрителей мягкостью движений, артистичностью и умением контролировать тело.

«Как кошечка!» — воскликнул Алексей Ягудин после выступления. С ним согласилась Евгения Медведева: «Ох уж это кошачье катание».

71,02 балла набрала спортсменка.

Петросян с трикселем восхитила Медведеву и Ягудина

Ученица Евгения Плющенко Дарья Третьякова начала своё танго с дупеля и флипа, однако на лутце она упала и потеряла каскад. Очень досадная ошибка, которая слегка смазала впечатление от проката, а ведь Даша максимально старалась прибавить на хореографических элементах. Но улучшаться ей придётся, и довольно серьёзно. А пока её результат за короткую программу — 51,00 балла.

Ещё одна дебютантка этого турнира Мария Механич старательно исполняла прыжки — дупель, каскад из двух тулупов и флип. Над вращениями и дорожкой шагов фигуристке ещё надо поработать, но в целом с прокатом она справилась. Нервы не съели фигуристку, так что можно её поздравить: арбитры оценили её прокат в 48,31 балла. Мария Пулина стартовала очень красиво, но ошибок не удалось избежать: она заработала 56,46 балла.

Действующая чемпионка страны Аделия Петросян не дала усомниться в своём превосходстве ни на секунду. Воспитанница Этери Тутберидзе легко и непринуждённо приземлила тройной аксель, взмыла на лутце со сложным выездом и добила всех прекрасным каскадом из флипа и тулупа. Чудесные вращения и дорожка шагов — фигуристка сделала всё максимально точно.

«Не могу не отметить этот взгляд бойца, когда фигурист выходит на лёд, и ты по выражению его лица понимаешь, что сейчас всё будет», — прокомментировала выступление Аделии Евгения Медведева. Алексей Ягудин тоже был в восторге. Судьи поставили спортсменке 86,37 балла.

Однако любопытно то, что вау-эффект на болельщиков Петросян всё же не произвела, поскольку во время её проката на трибунах творился хаос: фанаты активно пытались пробраться к всеобщей любимице Камиле Валиевой, которая раздавала автографы. Ей даже пришлось отвергнуть нескольких поклонников, чтобы самой насладиться катанием Петросян. Так Камила случайно украла её триумф.

Дарья Садкова после травмы вернулась на большой лёд и сделала это феноменально. Фигуристка продемонстрировала очень качественный прокат с риттбергером, дупелем и каскадом лутц — тулуп. После выступления улыбка расцвела на лице спортсменки, а также на лицах Даниила Глейхенгауза и Сергея Дудакова. Радоваться было чему — Садкова получила 71,59 балла.

Завершала выступления Ксения Синицына, которая вмиг потеряла свой статус одной из самых стабильных спортсменок в России. Ксюша сделала дупель, но упала на лутце, а потом и на флипе и осталась без каскада. Для короткой программы это недопустимые ошибки, которые могут стать фатальными. Фигуристка заработала всего 55,79 балла, и в произвольной программе ей придётся бороться.