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Танцы на льду. Произвольный танец
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Начало прямой трансляции
15:40 Мск
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Фигурное катание, Гран-при России в Москве: ученица Тутберидзе Петросян, Кондратюк, Семененко — лайв, онлайн, трансляция

Триумф Петросян и битва Семененко с Кондратюком. Чего ждать от второго дня Гран-при?
Дарья Кирюхина
Аделия Петросян
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Как завершится четвёртый этап серии?

В воскресенье, 17 ноября, состоится второй день на четвёртом этапе Гран-при России на «ЦСКА Арене» в Москве. Первый соревновательный день прошёл без громких сенсаций: в женском одиночном катании лидерство ожидаемо захватила Аделия Петросян, которая безупречно исполнила свою программу, а в танцах на льду сильнее всех оказались Александра Степанова и Иван Букин.

Серия этапов Гран-при России. Расписание сезона-2024/2025

В мужском турнире сразу три фигуриста пробили отметку в 100 баллов. В короткой программе сильнее всех оказался Евгений Семененко. Но Марк Кондратюк уступил ему всего один балл, а это значит, что в произвольной будет настоящая битва.

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Первыми на лёд выйдут женщины, затем свои произвольные программы покажут мужчины. Последними на данном этапе выступят танцевальные дуэты.

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Расписание соревнований
Live Дарья Кирюхина

Расписание соревнований

17 ноября, воскресенье
Женщины, произвольная программа — 13:00
Мужчины, произвольная программа — 15:00
Танцы на льду, произвольный танец — 17:00.

10:06 Дарья Кирюхина

Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня нас ждёт развязка захватывающей битвы спортсменов на этапе Гран-при в Москве. Кто поднимется на подиум и возьмёт заветные медали, узнаем уже через несколько часов.

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