Триумф Петросян и битва Семененко с Кондратюком. Чего ждать от второго дня Гран-при?

В воскресенье, 17 ноября, состоится второй день на четвёртом этапе Гран-при России на «ЦСКА Арене» в Москве. Первый соревновательный день прошёл без громких сенсаций: в женском одиночном катании лидерство ожидаемо захватила Аделия Петросян, которая безупречно исполнила свою программу, а в танцах на льду сильнее всех оказались Александра Степанова и Иван Букин.

В мужском турнире сразу три фигуриста пробили отметку в 100 баллов. В короткой программе сильнее всех оказался Евгений Семененко. Но Марк Кондратюк уступил ему всего один балл, а это значит, что в произвольной будет настоящая битва.

Первыми на лёд выйдут женщины, затем свои произвольные программы покажут мужчины. Последними на данном этапе выступят танцевальные дуэты.

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