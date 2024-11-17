Триумф Петросян и битва Семененко с Кондратюком. Чего ждать от второго дня Гран-при?

В воскресенье, 17 ноября, состоится второй день на четвёртом этапе Гран-при России на «ЦСКА Арене» в Москве. Первый соревновательный день прошёл без громких сенсаций: в женском одиночном катании лидерство ожидаемо захватила Аделия Петросян, которая безупречно исполнила свою программу, а в танцах на льду сильнее всех оказались Александра Степанова и Иван Букин.
В мужском турнире сразу три фигуриста пробили отметку в 100 баллов. В короткой программе сильнее всех оказался Евгений Семененко. Но Марк Кондратюк уступил ему всего один балл, а это значит, что в произвольной будет настоящая битва.
Первыми на лёд выйдут женщины, затем свои произвольные программы покажут мужчины. Последними на данном этапе выступят танцевальные дуэты.
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Расписание соревнований
17 ноября, воскресенье
Женщины, произвольная программа — 13:00
Мужчины, произвольная программа — 15:00
Танцы на льду, произвольный танец — 17:00.
Добрый день, уважаемые любители фигурного катания! Сегодня нас ждёт развязка захватывающей битвы спортсменов на этапе Гран-при в Москве. Кто поднимется на подиум и возьмёт заветные медали, узнаем уже через несколько часов.