Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:40 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Гран-при в Москве, женщины, произвольная программа: Петросян с падением выиграла, Садкова сблизила Медведеву и Загитову

Петросян взяла второе золото. Но Загитову и Медведеву удивила другая звезда Тутберидзе!
Екатерина Авдонина
Петросян с падением выиграла Гран-при в Москве
Аудио-версия:
Комментарии
Дарья Садкова оправилась от травмы, сиганула несколько квадов и заставила петь в унисон Алину и Женю, а Аню Щербакову — прыгать от радости!

Во второй день соревнования на этапе Гран-при России в Москве женщины первыми боролись за комплект наград. Много падений и других серьёзных ошибок увидели зрители «Мегаспорта», но были и приятные сюрпризы. Аделия Петросян подтвердила статус лидера, уверенно забрав второе золото серии Гран-при, даже с обидным падением оказавшись сильнее всех.

Но хедлайнером турнира стала не она, а другая звёздная ученица Этери Тутберидзе. Дарья Садкова блеснула квадами и смогла сделать практически невозможное — сблизить Евгению Медведеву и Алину Загитову!

Драма Синицыной в Москве продолжается

Стартовые прокаты в произвольной программе у женщин на этапе Гран-при в Москве выдались сложными. Маргарита Ковалёва и Мария Механич допустили много ошибок на прыжковых элементах. Были и падения, и «бабочки», и плохие выезды. Как следствие, насладиться их интересными постановками зрители «Мегаспорта» не смогли. Арбитры же были вынуждены по максимуму снизить оценки: 80,48 и 79,28 балла для Риты и Маши соответственно. Общий результат Ковалёвой составил 121,92 балла, а у Механич — 127,59.

Дарья Третьякова из «Ангелов Плющенко» немного разбавила тяжёлую атмосферу на арене визуально чистым прокатом, но при ближайшем рассмотрении можно было заметить несколько серьёзных недочётов. На флипе фигуристка смазала приземление, что отразилось на итоговых баллах — 117,52.

Общая сумма: 168,52 балла. Виктория Дорошевская под Лану Дель Рей рассекала по льду, но тоже небезошибочно: падение с флипа во второй половине программы и дрожь на других прыжках стоили ей драгоценных баллов. Она получила 98,68 балла и всего 153,88 по сумме.

Ксения Синицына неожиданно выходила на лёд в качестве аутсайдера. В короткой программе спортсменка допустила нетипичные для себя ошибки, откатившись далеко вниз в турнирной таблице. Одна из самых техничных и стабильных фигуристок России резко сдала позиции, и это настоящая драма.

Увы, во второй день соревнований ситуация не улучшилась. Ксюша упала с сольного лутца, но показательным стало то, что буквально на каждом прыжке её заметно шатало. Форма Синицыной вызывает вопросы. Арбитры поставили ей 128,74 балла, в сумме — 184,53.

Мария Пулина закрывала первую разминку — но не слишком удачно. В каскаде фигуристка упала со второго прыжка, а затем не справилась ещё с двумя элементами. Прокат, к сожалению, получился грязным и заслужил от судей совсем скромные 101,89 балла. За обе программы — 158,35.

Материалы по теме
Валиева украла триумф у Петросян. Аделию не спасли ни триксель, ни поддержка Медведевой
Валиева украла триумф у Петросян. Аделию не спасли ни триксель, ни поддержка Медведевой

Садкова сблизила Медведеву и Загитову

После перерыва на лёд вышла Яна Битюшкова, которая заставила Анну Щербакову, комментировавшую соревнования, ностальгировать по Александре Трусовой. Фигуристка взяла музыку из «Игры престолов», которую в свое время использовала Русская ракета. Яна первой продемонстрировала чистый прокат, что не может не вызывать восхищения. Она набрала 111,97 балла, всего — 168,66.

«Признаюсь вам честно, я во время проката ностальгировала, потому что эта музыка у меня очень ассоциируется с прокатами Саши Трусовой — с её первым взрослым сезоном. Я очень много раз наблюдала за этими прокатами на тренировках. В голове картинка, как она выступает», — так описала свои ощущения от выступления Битюшковой Анна Щербакова, не забыв похвалить Яну за старания и нестандартную интерпретацию.

Камилла Нелюбова поддержала коллегу по цеху, устояв на всех прыжках, но техническая бригада всё же нашла недочёты, поэтому финальная оценка оказалась ниже: 126,32 балла, в сумме — 191,01. Елизавета Куликова под Besame mucho без проблем реализовала всё задуманное в произвольной программе, однако было заметно, что фигуристке не хватило раскрепощённости, чтобы получить повышенные компоненты. В итоге Лиза заработала 132,71 балла, за оба проката — 198,06.

Материалы по теме
Даниелян блеснул четверным лутцем, Ветлугин врезался в борт! Мужчины на Гран-при — LIVE
Live
Даниелян блеснул четверным лутцем, Ветлугин врезался в борт! Мужчины на Гран-при — LIVE

Ксения Гущина подарила публике массу приятных впечатлений, так как её катание было безупречным. Ни одного неверного движения — сложно и легко выступила Ксюша, показав высокий уровень владения коньком, а также поразив своей артистичностью. Судьи наградили её: 141,77 балла, всего — 212,79.

А вот Дарья Садкова устроила настоящую феерию с градом четверных. Ученица Этери Тутберидзе исполнила два квад-тулупа, и если первый в каскаде был слегка неуверенным, то за второй, сольный, Даша получила надбавку +3. Единственная ошибка случилась на тройном лутце — фигуристка сделала «бабочку», но прицепила тройной тулуп, и, следовательно, не потеряла комбинацию. Больше себе ошибаться спортсменка не позволяла. Арбитры поставили ей 153,34 балла. Общая сумма — 224,93.

Садкова восхитила всех. Анна Щербакова прыгала от радости во время проката, а Алина Загитова и Евгения Медведева в 10 метрах друг от друга синхронно подпевали, болея за Дашу.

Аделия Петросян закрывала соревнования и сделала это довольно мощно. Действующая чемпионка России исполнила триксель и каскад из четверного и двойного тулупов, а вот с сольного квад-тулупа упала. Но это не помешало фигуристке блистать. Её уровень сильно отличается от соперников, и это заметно. Она заработала 165,20 балла и с результатом в 251,57 балла завоевала второе золото этапа Гран-при в Москве.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 4, Москва
Женщины. Произвольная программа
17 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Окончено
1
Аделия Петросян
Москва
251.57
2
Дарья Садкова
Москва
224.93
3
Ксения Гущина
Санкт-Петербург
212.79

Но не Аделия стала самой яркой на этом турнире. Анна Щербакова тепло отозвалась о прокате фигуристки, а вот Алина Загитова сдержанно аплодировала. Все потому, что Дарья Садкова в этот раз сильнее затронула струны её души.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android