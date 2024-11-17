Петросян взяла второе золото. Но Загитову и Медведеву удивила другая звезда Тутберидзе!

Дарья Садкова оправилась от травмы, сиганула несколько квадов и заставила петь в унисон Алину и Женю, а Аню Щербакову — прыгать от радости!

Во второй день соревнования на этапе Гран-при России в Москве женщины первыми боролись за комплект наград. Много падений и других серьёзных ошибок увидели зрители «Мегаспорта», но были и приятные сюрпризы. Аделия Петросян подтвердила статус лидера, уверенно забрав второе золото серии Гран-при, даже с обидным падением оказавшись сильнее всех.

Но хедлайнером турнира стала не она, а другая звёздная ученица Этери Тутберидзе. Дарья Садкова блеснула квадами и смогла сделать практически невозможное — сблизить Евгению Медведеву и Алину Загитову!

Драма Синицыной в Москве продолжается

Стартовые прокаты в произвольной программе у женщин на этапе Гран-при в Москве выдались сложными. Маргарита Ковалёва и Мария Механич допустили много ошибок на прыжковых элементах. Были и падения, и «бабочки», и плохие выезды. Как следствие, насладиться их интересными постановками зрители «Мегаспорта» не смогли. Арбитры же были вынуждены по максимуму снизить оценки: 80,48 и 79,28 балла для Риты и Маши соответственно. Общий результат Ковалёвой составил 121,92 балла, а у Механич — 127,59.

Дарья Третьякова из «Ангелов Плющенко» немного разбавила тяжёлую атмосферу на арене визуально чистым прокатом, но при ближайшем рассмотрении можно было заметить несколько серьёзных недочётов. На флипе фигуристка смазала приземление, что отразилось на итоговых баллах — 117,52.

Общая сумма: 168,52 балла. Виктория Дорошевская под Лану Дель Рей рассекала по льду, но тоже небезошибочно: падение с флипа во второй половине программы и дрожь на других прыжках стоили ей драгоценных баллов. Она получила 98,68 балла и всего 153,88 по сумме.

Ксения Синицына неожиданно выходила на лёд в качестве аутсайдера. В короткой программе спортсменка допустила нетипичные для себя ошибки, откатившись далеко вниз в турнирной таблице. Одна из самых техничных и стабильных фигуристок России резко сдала позиции, и это настоящая драма.

Увы, во второй день соревнований ситуация не улучшилась. Ксюша упала с сольного лутца, но показательным стало то, что буквально на каждом прыжке её заметно шатало. Форма Синицыной вызывает вопросы. Арбитры поставили ей 128,74 балла, в сумме — 184,53.

Мария Пулина закрывала первую разминку — но не слишком удачно. В каскаде фигуристка упала со второго прыжка, а затем не справилась ещё с двумя элементами. Прокат, к сожалению, получился грязным и заслужил от судей совсем скромные 101,89 балла. За обе программы — 158,35.

Садкова сблизила Медведеву и Загитову

После перерыва на лёд вышла Яна Битюшкова, которая заставила Анну Щербакову, комментировавшую соревнования, ностальгировать по Александре Трусовой. Фигуристка взяла музыку из «Игры престолов», которую в свое время использовала Русская ракета. Яна первой продемонстрировала чистый прокат, что не может не вызывать восхищения. Она набрала 111,97 балла, всего — 168,66.

«Признаюсь вам честно, я во время проката ностальгировала, потому что эта музыка у меня очень ассоциируется с прокатами Саши Трусовой — с её первым взрослым сезоном. Я очень много раз наблюдала за этими прокатами на тренировках. В голове картинка, как она выступает», — так описала свои ощущения от выступления Битюшковой Анна Щербакова, не забыв похвалить Яну за старания и нестандартную интерпретацию.

Камилла Нелюбова поддержала коллегу по цеху, устояв на всех прыжках, но техническая бригада всё же нашла недочёты, поэтому финальная оценка оказалась ниже: 126,32 балла, в сумме — 191,01. Елизавета Куликова под Besame mucho без проблем реализовала всё задуманное в произвольной программе, однако было заметно, что фигуристке не хватило раскрепощённости, чтобы получить повышенные компоненты. В итоге Лиза заработала 132,71 балла, за оба проката — 198,06.

Ксения Гущина подарила публике массу приятных впечатлений, так как её катание было безупречным. Ни одного неверного движения — сложно и легко выступила Ксюша, показав высокий уровень владения коньком, а также поразив своей артистичностью. Судьи наградили её: 141,77 балла, всего — 212,79.

А вот Дарья Садкова устроила настоящую феерию с градом четверных. Ученица Этери Тутберидзе исполнила два квад-тулупа, и если первый в каскаде был слегка неуверенным, то за второй, сольный, Даша получила надбавку +3. Единственная ошибка случилась на тройном лутце — фигуристка сделала «бабочку», но прицепила тройной тулуп, и, следовательно, не потеряла комбинацию. Больше себе ошибаться спортсменка не позволяла. Арбитры поставили ей 153,34 балла. Общая сумма — 224,93.

Садкова восхитила всех. Анна Щербакова прыгала от радости во время проката, а Алина Загитова и Евгения Медведева в 10 метрах друг от друга синхронно подпевали, болея за Дашу.

Аделия Петросян закрывала соревнования и сделала это довольно мощно. Действующая чемпионка России исполнила триксель и каскад из четверного и двойного тулупов, а вот с сольного квад-тулупа упала. Но это не помешало фигуристке блистать. Её уровень сильно отличается от соперников, и это заметно. Она заработала 165,20 балла и с результатом в 251,57 балла завоевала второе золото этапа Гран-при в Москве.

Но не Аделия стала самой яркой на этом турнире. Анна Щербакова тепло отозвалась о прокате фигуристки, а вот Алина Загитова сдержанно аплодировала. Все потому, что Дарья Садкова в этот раз сильнее затронула струны её души.