Одарённая русская юниорка попалась на допинге. У неё схожие с Валиевой проблемы с сердцем

В российском фигурном катании снова всплыла тема допинга. На этот раз попалась спортсменка из группы Олега Татаурова. Как сообщает корреспондент «РИА Новости Спорт» Влад Жуков, в допинг-пробе Надежды Понтелеенко было найдено запрещённое вещество. Отсюда следует, что 15-летняя фигуристка может быть дисквалифицирована.

Текущий сезон спортсменка пропускает. В июне она прошла углублённое обследование из-за проблем с сердцем, а в августе объявила о паузе в карьере. Такое решение Надя приняла из-за того, что ей было необходимо пройти лечение, которое продлится вплоть до декабря текущего года. Но теперь в карьере Понтелеенко наступила смута, которая может разрушить все её дальнейшие планы.

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Талантливая юниорка

Ученица Олега Татаурова – действительно достаточно одарённая спортсменка. В сезоне-2023/2024 она стала третьей на первенстве России – 2024 среди фигуристок старшего возраста, где исполнила два четверных тулупа. У Нади даже уже появилось своё фанатское сообщество, от которого, собственно, общественности и стало известно о проблемах Понтелеенко с сердцем.

Позже фигуристка поделилась подробностями своего состояния. Оказывается, у 15-летней спортсменки выявили врождённое заболевание. Первые трудности у Надежды начались ещё в предыдущем сезоне. И в августе её будущее выглядело туманным.

«На самом деле есть проблемы с сердцем, они у меня начались ещё с прошлого сезона. Это врождённое заболевание. Сейчас я прохожу обследования, ещё одно мне только предстоит. По его итогам уже будет решаться, когда можно вернуться к тренировкам», — сказала Понтелеенко «СЭ».

Но теперь вся дальнейшая карьера совсем ещё юной фигуристки оказывается под большим вопросом из-за положительной допинг-пробы. И похоже, что проблемы у Надежды ещё только начинаются.

Надежда Понтелеенко Фото: fsrussia.ru

Отсутствие конкретики

На данный момент нет никакой конкретной информации о допинговых проблемах у спортсменки. Источники не уточняют, какое именно запрещённое вещество было обнаружено в пробе фигуристки. А тренер Понтелеенко Олег Татауров и вовсе отказался комментировать ситуацию с положительной допинг-пробой своей ученицы.

«Без комментариев, я это вообще комментировать не буду», — приводит слова Татаурова «Спорт-экспресс».

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Со стороны РУСАДА также нет никаких данных. Но отсутствие имени Надежды в списке дисквалифицированных спортсменов может говорить только об одном: её допинговое дело находится в стадии рассмотрения. И окончательный вердикт ещё только предстоит вынести. При этом со стороны организации последовал довольно любопытный намёк: общая ситуация с допингом оставляет желать лучшего:

«К сожалению, при общей тенденции снижения положительных проб по федерациям в фигурном катании ситуация складывается не лучшим образом», — приводит «РИА Новости Спорт» слова генерального директора агентства Вероники Логиновой.

Мутное будущее

Тренер Понтелеенко в комментарии для ТАСС уточнил, что у фигуристки есть уже ранее упомянутая проблема с шумами в сердце, из-за которой врачи по сей день не допускают её до тренировок. И якобы именно поэтому Надежда на данный момент не выступает на соревнованиях. Но о допинге здесь не говорится ни слова.

Даже если допинг у фигуристки действительно был обнаружен, то на данный момент крайне сложно будет предположить, что будет дальше с карьерой Нади. Её дальнейшее будущее будет зависеть от многих факторов. На срок дисквалификации, если она всё-таки будет вынесена, повлияют:

вид нарушения;

класс запрещённого вещества;

степени нарушения (первое, повторное и т. д).

Впрочем, у Понтелеенко будет шанс сократить срок отстранения, если она, к примеру, сможет доказать, что любое употребление или использование запрещённого вещества произошло во внесоревновательный период и не было связано со спортивной деятельностью. Тогда дисквалификация составит всего три месяца. Но делать какие-то выводы на данный момент крайне сложно, так как очень много деталей в этом деле остаются неизвестными.