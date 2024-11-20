«Дома судьи всегда лояльнее». Вице-чемпионка Европы Базарова – о Гран-при России

Серия Гран-при России постепенно подходит к своему завершению. Позади четыре этапа у взрослых и пять — у юниоров, впереди последний – в Санкт-Петербурге. А значит, уже сейчас можно сделать предварительные выводы по ходу текущего сезона как в российском, так и международном фигурном катании.

Бывшая фигуристка Вера Базарова сейчас работает тренером в собственной школе «Мой путь». Она занимается как с начинающими спортсменами, так и со взрослыми любителями. На прошлой неделе вице-чемпионка Европы присутствовала на этапе Гран-при России в Москве вместе с учениками и поделилась своими эмоциями с «Чемпионатом».

Вера Базарова Фото: Из личного архива Веры Базаровой

От стартов в изоляции смешанные ощущения

– Как я понял из соцсетей, вы вживую смотрели последний этап Гран-при России. Какие у вас остались впечатления от соревнований?

– Всё так, удалось выбраться на произвольные программы. Давно не была на больших соревнованиях вживую. Со времен отстранения россиян ни разу на крупных стартах не удалось поприсутствовать. А тут решила с группой спортсменов из своей школы сходить, приобщить их к большому спорту.

– Насколько изменилась атмосфера на соревнованиях? Масштаб события стал менее значительным?

– Честно скажу, ощущения смешанные. Явно выделяется тот факт, что выступают спортсмены совершенно разного уровня. Здорово то, что много разных ребят из регионов России, но они сильно отстают от тех, кто катается в сильнейшей разминке. При этом отмечу яркую борьбу, особенно в мужском одиночном.

– Что лучше – поддержать спортсменов из регионов приглашением на этапы Гран-при или сократить число участников, чтобы выступали только лучшие?

– Зрители видят разницу между мастеровитыми спортсменами и теми, кто впервые попал на этап Гран-при. С другой стороны, для фигуристов из регионов это отличный шанс показать себя. Теперь их знает публика. Это возможность пробиться не только для представителей основной сборной, но и для начинающих фигуристов.

– Этот сезон подарил нам сразу двух новых героев – Николая Угожаева и Григория Фёдорова. Вас удивил взлет людей из третьего эшелона?

– Григорий сильно удивил на прошедших выходных. Хочется поздравить его и весь тренерский штаб во главе со Светланой Соколовской с чистым прокатом программ. Понятно дело, что у него всё-таки есть какая-то обида или даже непонимание, почему при идеальных чистых прокатах он проигрывает, занимает только второе место.

Теперь ему важно сконцентрироваться на себе, запомнить это ощущение от чистых прокатов, внутреннего лидерства. И дальше по ходу сезона хочется пожелать ему удачи, чтобы радовал себя, тренеров и зрителей отличными прокатами.

– Фёдоров и Угожаев – это разовые всплески или новые большие звёзды?

– Здесь покажет время. И всё же хочется верить, что Фёдоров действительно нашел себя. И что этап Гран-при в Москве придаст ему уверенности по сезону и в целом по карьере. Что это начало чего-то большого, заявка на лидерство. Опять же, важно запомнить эти ощущения и дальше так же уверенно выступать.

– На ваш взгляд с чем в целом связан феномен появления в России сразу нескольких новых фигуристов экстра-класса? Сейчас Угожаев и Фёдоров, весь прошлый сезон нас удивлял Влад Дикиджи.

– Тут скорее результат давней работы, которая сейчас начала давать плоды. Конкретно рост заметен в мужском одиночном катании. Что ни старт – новые лица, новые прорывы. И это очень здорово, поскольку у нас у мужчин долгое время не было такой конкуренции, подобного ажиотажа.

Борьба идёт не за первые три места. Даже в шестёрку попасть на отдельном этапе Гран-при – уже достижение. Много достойных ребят, которые ведут между собой соперничество. Тут поколенческий момент, подросли сильные юниоры, которые радуют нас теперь на взрослых стартах.

Хорошо бы дожить до момента, когда Фёдоров будет на международных стартах

– В каком-то плане произошла смена ролей – раньше весь фокус внимания перетекал на женское одиночное, последние несколько сезонов – на мужчин.

– Соглашусь. На Гран-при в Москве у женщин было всё изначально плюс-минус ожидаемо, а вот выступления мужчин – полный восторг и буря эмоций. Я это даже по своим ребятам наблюдала, за тем, как они смотрели на парней: просто визжали и кричали от восторга, удивлялись такому количеству четверных. Сильнейшая разминка – это что-то с чем-то.

– Уже сейчас все в предвкушении чемпионата России в Омске. Прогнозы с учётом количества претендентов на медали делать бессмысленно?

– Это будет очень интересный старт. Хочется пожелать всем парням удачи, чистых прокатов. Нужно справиться с самим собой, с нервами. Предсказывать результаты сейчас дело точно неблагодарное. Вообще, на каждом старте может произойти всё что угодно, даже призовую тройку обозначить трудно. Конкуренция сумасшедшая.

– Сразу несколько человек пробили психологическую отметку в 300 баллов. Приятно наблюдать за достижениями наших спортсменов, но нет ли здесь проблемы в стратегическом плане? Излишне лояльное судейство может обернуться проблемой после возвращения на международную арену…

– Вопрос в том, как наши ребята покажут себя на международных стартах. Если всех наших лучших парней выпустить прямо сейчас, со всеми их каскадами, четверными лутцами и флипами во второй половине программы, то я уверена, что и там они будут получать достойные, значительные оценки.

То, что баллы на внутренних стартах отличаются от международной арены – это стандартная история. Так было и когда мы принимали участие в турнирах под эгидой ISU. Международное судейство всегда отличается большей строгостью в сравнении с чемпионатом России. Причины мне не всегда очевидны, но дома судьи всегда лояльнее. Тут первоочерёдно нужно смотреть на контент, который исполняют спортсмены, на стабильность.

– Сейчас мы видим только оценки от «своих». Не будет ли синдрома розовых очков?

– Если вы о том, не вскружат ли 300 баллов голову Григорию Фёдорову, и он поставит себя на международных стартах в один ряд с Ильёй Малининым… До этого момента ещё хорошо бы дожить — когда Фёдоров получит право на этих стартах выступать. Думаю, что все постепенно перестроятся под другой тип судейства, адаптируются к нему. Будут усложнять контент, хотя куда ещё? Только четверной аксель учить.

– Если следите за международной серией Гран-при, по вашим ощущениям, единственный реальный конкурент нашим одиночникам – это Илья Малинин?

– Он точно самый очевидный конкурент. Честно скажу, не за всеми этапами международной серии Гран-при следила внимательно, всё-таки старты ISU у нас в тени. Отмечу регресс парного катания. Смотрела этап в Японии и была разочарована. Ощущение долгосрочного кризиса, некой ямы. Нет ни четких лидеров, ни высокого уровня участников. Как минимум нет прогресса.

Встреча лучших из лучших – это блюдо, которое надо подавать дозированно

– Есть мнение, что и в России парное катание в кризисе. Особенно после этапа в Казани, где было всего две пары. Стоит переживать?

– Ситуация непонятная и неприятная. В Магнитогорске было всего три пары, в Петербурге планируют выступить также три дуэта. Но отмечу уровень юниорских соревнований, там конкуренция растёт, появляются новые дуэты, например, из группы Этери Тутберидзе. Совсем недавно созданные пары выходят уже с тройными лутцами, с каскадами из тройных. Есть резерв, надеемся на подрастающее поколение. Возможно, через несколько лет будет такой же прорыв, как сейчас в мужском одиночном.

– Парирую словами Александры Бойковой – по её мнению, и на юниорском уровне конкуренция снизилась. Согласны с ней?

– Общий спад парного катания присутствует – как в нашей стране, так и на международном уровне. Неприятно смотреть как пара, которая занимает призовое место, исполняет в короткой программе двойной аксель, причём партнёр с него ещё и падает. Возможно, причина заключается в отсутствии прямой конкуренции. Раньше российские пары были двигателем прогресса, источником мотивации. Сейчас этого всего не хватает как нашим ребятам, так и зарубежным соперникам.

Больше нет дополнительного стимула делать сложные элементы. Раньше куда чаще пары шли на риск и пробовали выброс тройной флип, тройной лутц. Сейчас скорее выбирают риттбергер или сальхов, при этом всё равно занимают призовые места. Можно сказать, что ребята немного расслабились. Решили, что не стоит перенапрягаться, раз медали от них всё равно никуда не уйдут.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: Кузовлева Дарья, «Чемпионат»

– Дмитрий Козловский предложил радикальный вариант решения проблемы: сократить до минимума количество стартов, на каждый приглашать сильнейших и стабильно раз в месяц видеть дуэль Бойкова/Козловский – Мишина/Галлямов. При этом Галлямов и Мишина против. Они считают, что подобный ход лишит противостояние изюминки. Вы на чьей стороне?

– Мне близка позиция Мишиной и Галлямова. Встреча лучших из лучших – это особое блюдо, которое нужно подавать дозированно. К тому же сами ребята будут распылять свои силы — как эмоциональные, так и физические. Невозможно на каждом старте выдавать свой максимум, результатом может стать быстрое выгорание.

Большой вопрос, насколько это принесёт пользу им самим, поэтому идея имеет явные издержки. Да и зрители со временем перестанут удивляться подобным стартам, они потеряют свою значимость.

– Какие тогда альтернативы решения проблемы с парным катанием в России и мире?

– Здесь важнее всего сохранять спокойствие. Уверена, что нас ждёт успешная эпоха парного катания, нужно просто дождаться момента, когда подрастёт новое поколение пар. Когда нынешние юниоры выйдут во взрослые и конкуренция вновь будет на высочайшем уровне.

Прямо сейчас их выпускать против взрослых – смысла немного, они всё равно будут уступать в отдельных аспектах. Да и к тому же нужно перестраивать схему программы под взрослый контент. Только время может решить эту проблему — и ничего больше.

Нужно время, чтобы найти тактику изучения четверных с сохранением здоровья

– В женском катании справедливо говорить о спаде уровня соревнований? Либо речь идёт скорее о смене вектора – с битвы ультра-си в пользу художественности программ?

– В глаза и правда бросается то, что стало больше осмысленного, взрослого катания. Это не просто маленькие девочки с прыжками: мы видим взрослых женщин с красивыми программами. Однако первые два места в Москве заняли девочки с четверными, которые исполняют за прокат не по одному прыжку категории ультра-си.

Определённый уровень российские одиночницы всё-таки держат. Для результата нужны многооборотные прыжки. Спортсменки развиваются, учат новые элементы. Всё не так весело, как было пару лет назад, но и тотального отката нет. Девочки с квадами всё ещё есть, и они заслуженно выигрывают.

Аделия Петросян Фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»

– Аделия Петросян призналась, что нуждается в конкуренции. За рубежом пока не видно сравнимых по контенту с ней соперниц. Не было ли ошибкой ужесточение возрастного ценза внутри России следом за турнирами ISU?

– Возможно, в моменте это и помогло бы поднять мотивацию спортсменам, но, если на международной арене уже приняли новые правила, нам нужно к ним подстраиваться. И лучше заранее встраиваться в новую систему, чтобы она не стала для всех нас неприятным сюрпризом.

– Какие на ваш взгляд последствия повышения возрастного ценза в долгосрочной перспективе? Базылюк, Костылева и Двоеглазова смогут сохранить свой контент до 17 лет?

– Непраздный вопрос – будем наблюдать. Спортсменки должны сохранять внутреннюю ментальную опору, иметь хорошую физическую подготовку, чтобы изменения в организме не так сильно влияли на технику. Но это общая работа и тренеров, и самих спортсменов. Будем надеяться, что они продолжат исполнять прыжки ультра-си и на взрослом уровне. И через несколько лет будут радовать нас на чемпионатах мира и Европы.

– Возможно, нашим тренерам уже сейчас надо перестраивать свою систему подготовки фигуристок? План выводить на пик возможностей к 14-15 годам уже не выглядит работоспособным.

– Предлагаете как-то сдерживать девочек в развитии? Возможно, в этом и есть рациональное звено – не торопить молодых девушек. Но на тренировках все максималистки, тренеры тоже хотят идти по максимуму, если видят, что спортсмен готов выполнять сложные элементы. Держать его в рамках будет тяжело.

Должно пройти время, чтобы тренеры поменяли свою стратегию либо нашли новую тактику, которая поможет разучивать четверные, сохранив при этом здоровье спортсменов и их спортивное долголетие.

Качество льда напрямую влияет на результат

– Если в парном катании виден спад, то российские танцы на льду расцвели. По три разминки на каждом старте, возросшая конкуренция, претензии на смену лидерства. Что произошло?

– В Москве был интересный сюжет, когда пара поднялась с восьмого места на третье — речь о Елизавете Пасечник и Дарио Чиризано. Также были очень яркие прокаты всех дуэтов в сильнейшей разминке. Основная причина в том, что мы видим наконец-то полноценные и скатанные дуэты. В танцах на льду нужно время, чтобы прочувствовать друг друга. А до этого у нас пары менялись партнёрами регулярно и по нескольку раз. Теперь всё более-менее устаканилось.

Александра Степанова и Иван Букин Фото: Сафонов Александр, «Чемпионат»

– Лидерство Александры Степановой и Ивана Букина до сих пор неоспоримо либо есть дуэты которые могут с ними поспорить за первое место?

– Танцы на льду – самый субъективный вид фигурного катания. Много внимания уделяется второй оценке. Что касается техники, то баллы вполне объективны. И всё же дистанция и правда сокращается. Визуально разница между чемпионами и призерами уже не так ярко бросается в глаза. Хочется верить, что в скором времени мы увидим конкуренцию в танцах такую же бодрую, как сейчас у мужчин.

– Желающих выступить на Гран-при России в танцах на льду настолько велико, что на этапах проводят старты сразу с тремя разминками, игнорируя при этом в угоду телетрансляции заливку льда. Существует ли риск для спортсменов?

– Это явно казус организаторов, так быть не должно. Разумеется, перед выходом сильнейших спортсменов должна проводиться заливка льда. От качества льда зависит прокат, особенно в таком виде, как танцы на льду. И это явно влияет на результат – последним выступать в разы сложнее, поскольку лёд к этому времени уже совсем крошится.

Когда лидеры выходят на изрезанный коньками лёд – это ненормально. Тут необходимо искать компромисс, построить трансляцию так, чтобы не мешать спортсменам. Иначе получаются неравные условия, а также избыточные риски для участников.

В работе с любителями нужно перестраиваться

– Хочется спросить и про вашу школу фигурного катания. Основной фокус внимания на группу начинающих?

– Я работаю с детьми юношеских и спортивных разрядов. Если вижу действительно талантливых спортсменов, их потенциал и желание развиваться, то передаю их в руки людей, которым доверяю. К примеру, в прошлом году в группу парного катания Сергея Рослякова перешёл мой мальчик. Сейчас он катается, пусть пока и на юношеском уровне. Но всё равно приятно наблюдать за успехами своих воспитанников. Ещё одна моя девочка недавно перешла в танцы. Никого не удерживаю, наоборот, стараюсь помогать развиваться дальше.

Вера Базарова Фото: Из личного архива Веры Базаровой

– Что самое главное в работе с начинающими фигуристами? Это скорее менторская работа или работа над техникой?

– Всё вместе имеет значение. Важно, чтобы ребёнок с детства был правильно обучен, чтобы была грамотно поставлена техника скольжения. Это очень важно на детском уровне. Прыжковая техника. Задача как таковая даже не сколько влюбить в спорт, а научить правильно работать, приучить к дисциплине. Лучше знать свое тело, дать правильную общую физическую подготовку. Научить терпению, чувству старта. Не бояться выступать, показать себя, не бояться проиграть. Не забываем и про работу с родителями.

В этом сезоне я ещё активно погрузилась в любительский спорт. Интерес сейчас достаточно высокий и заметно растет от года к году. Фигурное катание – прекрасный, очень красивый вид спорта, который приносит и здоровье, и хорошее настроение.

– Сложно переключаться после профессионального спорта на любительский? Оптика совсем другая.

– В первое время приходилось перестраиваться. Я не могла понять, что у людей вообще другие приоритеты, тут не надо убиваться и биться головой об лёд. В приоритете удовольствие от процесса. Лишний раз не будешь давить на спортсмена. Задумываешься, надо ли ему дальше заниматься этим видом спорта, если у него возникли другие обстоятельства. Опыт другой, но интересный. Чувствую свою пользу и значимость.

Раньше я не совсем понимала коллег-тренеров, которые брали любительские группы. Мне со стороны казалось всё это весьма скучным, не очень интересным. Одно дело — когда ты учишь ребенка, у которого есть конкретные цели и задачи, места, разряды, медали.

А тут к тебе приходит кататься в свободное время взрослый человек. Мне нужно понять, что он вообще хочет получить от этого вида спорта. Но в любительском катании есть свой интерес. Приятно наблюдать, как искренне и ярко люди радуются даже небольшому прогрессу. Исполнение самого базового элемента на тренировке даёт им столько эмоций, сколько не приносил чемпионат мира. Эта энергия передаётся тебе как тренеру. Я получаю большое удовольствие, когда работаю с любителями. Это эмоциональная зарядка: ты радуешься за свой вид спорта. Люди идут и хотят быть к нему причастными, меняют под него свой образ жизни, привычки.