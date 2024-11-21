От сальто до «Мастера и Маргариты». Евгений Семененко получил награду «Король фигурки»!

В декабре 2023 года «Чемпионат» запустил премию «Король и королева фигурки», чтобы любители фигурного катания сделали свой выбор сердцем и отдали голос за лучших спортсменов года. Завоевывать любовь болельщиков – ещё одна непростая задача, но номинанты этой премии определённо справляются с ней на отлично!

В финальном раунде Евгений Семененко набрал 35,1% голосов и одержал уверенную победу, обойдя Петра Гуменника, Владислава Дикиджи и Романа Костомарова.

Александре Трусовой (на тот момент пока не Игнатовой) вручали награду на встрече с болельщиками ещё в марте. А вот наградить Евгения нашей редакции не удавалось долго: пришлось приложить немало усилий, чтобы состыковать графики и всё-таки передать награду победителю. Но мы это сделали!

После этапа Гран-при России в Москве Семененко получил статуэтку из рук шеф-редактора раздела фигурного катания «Чемпионата» Анастасии Рацкевич.

Евгений Семененко получил награду «Король фигурки» Фото: Анастасия Матросова, «Чемпионат»

В марте Александра Игнатова поучаствовала в паблик-токе и ответила на вопросы болельщиков из зала. Без общения с поклонниками не обошлись и в этот раз. После вручения фигурист ответил на несколько вопросов, собранных редакторами в телеграм-канале «Ход коньком» и в одноимённом паблике VK.

Приводим для вас текстовую версию ответов на эти вопросы.

– Гидроблейд Ханю, сальто Сяо Хим Фа, бедуинский прыжок с обратным переворотом Малинина – как относишься к таким фишкам фигуристов, из раза в раз вставляемых ими в свои программы? Как к элементу, подчеркивающему индивидуальность спортсмена, или как к нежеланию придумывать новые фишки для каждой программы? Не планируете с Алексеем Николаевичем придумать такую постоянную фишку для твоих программ?

– Как правило, такие фишки начинают использовать и другие спортсмены, то же сальто стали делать многие, когда его разрешили в соревновательных программах. Лично мне нравятся такие хореоэлементы, как гидроблейд, кораблики и «ногомах» (смеётся). Сальто на полу делать я умею, исполнял не один раз. Но близкие мне люди очень просили, чтобы я не делал этого на льду. Я бы, конечно, попробовал, однако Татьяна Николаевна попросила не исполнять.

– Если бы тематикой турнира шоу-программ сделали бы «Прошлое», то есть было бы необходимо вернуться к какой-то своей старой программе, какую бы выбрал?

– Мне кажется, «Фрост» хорошо бы вписался.

– Как справляетесь со стрессом и волнением? Едите сладкое, пьёте воду, слушаете музыку, делаете дыхательную гимнастику?

– В плане стресса выбрал следующую позицию – после неудач обычно идут положительные моменты. Отвлекаюсь на что-то: на учёбу, на те же хобби – футбол, компьютерные игры, всё чередуется. Сладкое обожаю, но в умеренных количествах.

– Как ты переносишь частые перелеты? Есть ли джетлаг?

– Как правило, нормально. Смена часовых поясов на мне не сильно сказывается.

– Чай или кофе?

– По настроению.

– Если бы была возможность попасть в любую вселенную аниме, то какую бы ты выбрал и почему?

– Выберу «Наруто», потому что давно знаком с этой вселенной, мир ниндзя – звучит круто.

– Смотрел ли ты «Евангелион»? Если да, то кто любимый персонаж?

– Пытался смотреть, но не моё. Мне кажется, повлияло то, что там старая графика. Могу сказать, что из последнего смотрел «Синюю тюрьму», аниме про футбол.

– Смотрели ли вы новый фильм «Мастер и Маргарита»? Может ли такое случиться, что вы вернётесь к образу Мастера/Воланда в олимпийском сезоне?

– Новую адаптацию я не смотрел, хотя фильм у меня скачан, в дороге как-нибудь исправлю этот момент. Наш российский сериал я смотрел, понравилось. Сомневаюсь, что вернусь к этому образу, каждый сезон – новые программы. В качестве показательного? Всякое в жизни бывает (улыбается).