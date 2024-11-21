Великая чемпионка из Китая к 30 годам вернулась с неизвестным парнем. Чего от них ждать?

Одна из главных тем в фигурном катании последних недель – кризис парного катания. В России на взрослых соревнованиях не хватает участников (в Казани не собрали даже на пьедестал). На международном уровне без россиян явно упал общий уровень турниров.

В результате дисциплина потеряла как в количестве, так и в качестве. И остро нуждается в ярких именах и личностях. На этом фоне проблеском надежды выглядит решение китаянки Вэньцзин Суй вернуться в спорт. Только вот выступать она планирует не с привычным партнёром Хань Цунем, а с неким Цзэнь Ли. Про последнего даже сказать почти нечего – к 25 годам ни одного серьёзного достижения. Отсюда логичный вопрос – Суй вообще понимает, что делает?

Вэньцзин Суй и Хань Цун Фото: Jean Catuffe/Getty Images

Новый партнёр лучшей парницы Китая — парень, про которого почти ничего не известно

Олимпийская чемпионка Вэньцзин Суй приняла решение возобновить карьеру и встать в пару с новым партнёром. По крайней мере, на официальном сайте Международного союза конькобежцев (ISU) появилась информация, что Суй будет кататься с 25-летним фигуристом Цзэнь Ли. Сразу отметим, что сама фигуристка никак ещё своё решение вернуться в спорт не комментировала, а новый сайт ISU уже отметился весёлыми (на самом деле, не очень) ошибками в написании имён спортсменов и выборе фотографий для превью профиля. И всё же шансы, что и в этом случае речь о провале администратора ресурса, минимальны.

Обновление профиля для парников происходит после того, как новый дуэт официально регистрируют в системе ISU. Так что, судя по всему, Вэньцзин не просто сообщила о своих намерениях, а уже активно тренируется и скоро появится на соревнованиях.

Самая реальная перспектива – чемпионат Китая, который традиционно проходит ближе к концу года. Великий китайский файрвол блокирует информацию в обе стороны – так что узнать что-то у местных источников проблематично. Настолько, что мы не знаем не то что какие-то подробности о занятиях Суй с Ли. Трудно сказать, что из себя представляет фигурист Цзэнь Ли.

Несмотря на то что ему уже 25 лет, единственное упоминание о нем в открытых базах – почётное 18-е место на чемпионате Китая в одиночном катании в далёком 2012 году. Пару лет назад Ли попробовал себя в танцах на льду. Видимо, не слишком удачно, поскольку практически сразу переключился на спортивные пары. Входить в дисциплину решил с 10-летней фигуристкой Юмэй Сун. Наверняка, это было удобно в плане выбросов и поддержек. Но глупо в плане перспектив «дожить» с ней до допуска на взрослые старты…

Хань Цун не нашел мотивации оставаться на льду после олимпийского золота

Поэтому первая естественная реакция на новость, что такой «перспективный» спортсмен стал новым партнёром для Вэньцзин Суй – шок и отрицание. Китайский дуэт Вэньцзин Суй/Хань Цун практически два полных олимпийских цикла был не просто лучшим в мире. Китайцы стали настоящим лицом своего вида спорта, законодателями мод и примером для остальных, глядя на которых ориентировались в векторе развития собственной карьеры другие пары планеты.

Первая попытка взять олимпийский рубеж закончилась неудачно, зато в Пекине в 2022 году Суй и Хань наконец-то забрали единственную недостающую медаль в личную коллекцию и ушли на самом пике. Последний прокат в карьере на домашней олимпийской арене, да ещё и «золотой» – едва ли можно придумать более красивый момент для того, чтобы повесить коньки на гвоздь. Только если Хань и правда остыл и практически сразу решил для себя, что всё закончено, то Вэньцзин всё это время оставляла пространство для манёвра.

«Олимпийские игры закончились, а жизнь продолжается. Мы должны бросить вызов самим себе. Когда я получила медаль, то думала о том, каковы мои планы на спорт. Фигурное катание — моё любимое занятие, моя страсть. Я ещё не решила насчёт участия в Играх в Милане», — говорила спортсменка в интервью CGTN летом позапрошлого года.

И хотя ровно в том же интервью была и другая важная фраза – мысли о том, чтобы стать хореографом – очевидно, что и крест на собственных выступлениях Суй не ставила. Другое дело, что в парном катании не всё зависит от тебя: здесь важно желание обоих фигуристов. Цун в это же время стал членом технического комитета ISU, так что мысли вернуться на лёд если и возникали, то к тому моменту уже явно были отброшены.

Примеры для Суй — Савченко и Стеллато-Дудек

Найти другого партнёра, будучи спортсменкой уровня Вэньцзин Суй, и просто, и сложно одновременно. С одной стороны, в пару с этой китаянкой наверняка мечтал встать практически каждый. Но вот с другой – соответствующие её статусу спортсмены планомерно развивают собственную карьеру и едва ли захотят что-то менять и идти на такой риск. К тому же важный фактор – возраст.

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Для того чтобы скататься, партнёрам обычно нужно несколько сезонов. Суй уже сейчас подошла близко к психологически важной отметке в 30 лет. Шансы пробиться на Олимпиаду в Милане скорее теоретические, а вот на Играх 2030 года Вэньцзин будет уже 34-летней женщиной. Пример Алёны Савченко, конечно, заразительный – она доказала, что и в этом возрасте можно побеждать. Ещё более показательна история Динны Стеллато-Дудек. Уйти из спорта на 16 лет и стать чемпионкой мира в 40 – это кино.

Савченко и Стеллато-Дудек доказали, что нет ничего невозможного — было бы желание. Только вот у Алёны и Динны понятная мотивация. Савченко шла за олимпийской мечтой. Стеллато-Дудек не смогла проявить себя как одиночница и, когда для неё выпал шанс в парном катании, зацепилась за него мёртвой хваткой. У Вэньцзин Суй есть всё: титулы, признание, деньги и карьерные возможности. Наверняка в Китае видят в ней тренера.

Некогда сильная школа парного катания в этой стране на грани выживания. И кто, если не лучшая её воспитанница, сможет вернуть китайским парам былое величие. Так она принесла бы спорту куда больше ощутимой пользы, чем от интригующей, но будто бы заранее обречённой попытки вернуться на лёд с фигуристом без каких-либо регалий. Но кто может запретить девушке распоряжаться её жизнью так, как она того хочет сама?