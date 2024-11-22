Акатьева вернёт квад, а Муравьёва порадует Плющенко? Жаркий финальный этап Гран-при

Обе Сони возвращаются на лёд после травм и болезней, а их основная конкурентка уже приземляет ультра-си. У мужчин же грядёт эпичная битва!

Серия Гран-при России вышла на финишную прямую: с 22 по 25 ноября в Санкт-Петербурге спортсмены поборются за медали в надежде отобраться на главный старт в Красноярске. В этот раз взрослые разыграют комплекты наград во всех четырех видах. Правда, в парном катании выступят всего три дуэта.

В каждой из дисциплин зрителей ждут сюрпризы. У женщин возродится противостояние тренерских штабов Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко. Их воспитанницы Софья Акатьева и Софья Муравьёва выйдут на лёд после трудного периода восстановления. Акатьева пытается вернуть четверной прыжок после череды травм, а Муравьёва — оправиться после болезни и, конечно, продемонстрировать коронный триксель. Но пока обе фигуристки лишь планируют исполнять ультра-си, их основная соперница Алина Горбачёва уже готова побеждать за счёт четверного сальхова.

Однако даже если у одиночниц не получится показать град квадов, это сделают мужчины. Владислав Дикиджи продолжает штамповать сложнейшие элементы на тренировках — он даже заходил на каскад 4+4 с сальховом и риттбергером! При этом Глеб Лутфуллин не отстаёт от соперника и также учит невероятную комбинацию. Теперь появилась новая интрига: кто из фигуристов покажет её первым на соревнованиях. Но даже так и Владу, и Глебу будет тяжело пробиться наверх, ведь там их будет ждать несравненный Пётр Гуменник.

Новаторов в фигурном катании на этом этапе будет предостаточно, ведь в игру вступят Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые в теории могут попробовать зайти на четверной выброс. Впрочем, спортсмены вполне могут отказаться от риска, ведь им предстоит провести репетицию чемпионата России: очная встреча с главными конкурентами Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым может закончиться непредсказуемо.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: РИА Новости

Из-за недостатка участников у спортивных пар не будет проигравших, а вот в танцах на льду станет по-настоящему жарко. Вновь на лед выйдут 12 дуэтов. Явными фаворитами турнира будут Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, а борьба за серебро и бронзу ожесточится. На медали могут претендовать сразу несколько дуэтов.

Это и Василиса Кагановская/Максим Некрасов, на счету которых уже есть второе место этапа Гран-при в Красноярске, и Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, выигравшие бронзу в Магнитогорске. У питерского дуэта Екатерина Миронова/Евгений Устенко в активе третье место красноярского этапа, и они также вполне способны навязать борьбу своим соперникам.

В общем, в Санкт-Петербурге собрался достаточно сильный состав в каждой дисциплине. Ниже подробная информация о расписании турнира и составе участников.

Список участников

Женщины: Cофья Акатьева, Екатерина Анисимова, Яна Битюшкова, Софья Важнова, Алина Горбачёва, Елизавета Киселёва, Софья Муравьёва, Валерия Овчинникова, Мария Парамонова, Виктория Федянина, Людмила Фурсова, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Фёдор Зонов, Макар Игнатов, Артём Ковалёв, Глеб Лутфуллин, Александр Мельников, Андрей Мозалёв, Владимир Ощепков, Семён Соловьёв, Михаил Терновский.

Дмитрий Алиев Фото: РИА Новости

Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Илья Миронов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Танцы на льду: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Елизавета Кириллова/Илья Карпов, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Ольга Фёдорова/Павел Драко, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Юлия Чуркина/Борис Фролов, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Анна Щербакова/Егор Гончаров.

Расписание

23 ноября, суббота

Женщины, короткая программа — 13:30.

Мужчины, короткая программа — 15:15.

Спортивные пары, короткая программа — 17:00.

Танцы на льду, ритм-танец — 17:50.

24 ноября, воскресенье

Женщины, произвольная программа — 13:00.

Мужчины, произвольная программа — 15:00.

Спортивные пары, произвольная программа — 17:00.

Танцы на льду, произвольный танец — 18:00.

Где смотреть

В полном объёме турнир покажет сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.