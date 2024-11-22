Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Гран-при в Санкт-Петербурге: фигурное катание, Софья Акатьева, Софья Муравьёва, Пётр Гуменник, Макар Игнатов

Станет ли «Маскарад» Акатьевой триумфальным? Старт заключительного этапа Гран-при России
Екатерина Авдонина Анастасия Рацкевич
,
Этап Гран-при России в Санкт-Петербурге
Комментарии
Кто из девушек окажется сильнее в короткой программе?

В Санкт-Петербурге стартует заключительный этап российской серии Гран-при. В субботу, 23 ноября, фигуристы покажут свои короткие программы. Турнир пройдёт в четырёх дисциплинах, правда, в парном катании выступят всего три дуэта.

Первыми на лёд выйдут женщины. Потенциал на победу имеют сразу три фигуристки. Софья Акатьева и Софья Муравьёва выйдут на лёд после трудного периода и многочисленных травм. Навязать им борьбу способна ученица Софьи Федченко Алина Горбачёва.

Особо интригующим будет мужской турнир. Сразу несколько фигуристов способны удивить и захватить лидерство после короткой программы: это Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи и Глеб Лутфуллин. Навязать борьбу могут и Макар Игнатов, и Андрей Мозалёв.

Серия этапов Гран-при России. Расписание сезона-2024/2025

В парном турнире состоится репетиция чемпионата России, где лбами столкнулся лидеры. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский встретятся в очном поединке с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. Именно между этими парами через месяц, скорее всего, будет разыгрываться золото чемпионата России. А пока соперники имеют возможность присмотреться друг к другу.

Закроют первый соревновательный день танцоры. Здесь лидерство, скорее всего, захватят Елизавета Худайбердиева/Егор Базин. Но вот за второе и третье место этапа Гран-при с большим удовольствием поспорят сразу несколько пар.

Live Анастасия Рацкевич

Всем привет! Менее суток остается до заключительного этапа серии Гран-при России, который пройдет в Санкт-Петербурге на льду арены «Юбилейный». Пока фигуристы отдыхают перед важным соревновательным днем, ознакомимся с полным составом участников:

Женщины: Cофья Акатьева, Екатерина Анисимова, Яна Битюшкова, Софья Важнова, Алина Горбачёва, Елизавета Киселёва, Софья Муравьёва, Валерия Овчинникова, Мария Парамонова, Виктория Федянина, Людмила Фурсова, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Фёдор Зонов, Макар Игнатов, Артём Ковалёв, Глеб Лутфуллин, Александр Мельников, Андрей Мозалёв, Владимир Ощепков, Семён Соловьёв, Михаил Терновский.

Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Илья Миронов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов.

Танцы на льду: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Елизавета Кириллова/Илья Карпов, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Ольга Фёдорова/Павел Драко, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Юлия Чуркина/Борис Фролов, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Анна Щербакова/Егор Гончаров.

Материалы по теме
Акатьева вернёт квад, а Муравьёва порадует Плющенко? Жаркий финальный этап Гран-при
Акатьева вернёт квад, а Муравьёва порадует Плющенко? Жаркий финальный этап Гран-при
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android