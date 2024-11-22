Станет ли «Маскарад» Акатьевой триумфальным? Старт заключительного этапа Гран-при России

В Санкт-Петербурге стартует заключительный этап российской серии Гран-при. В субботу, 23 ноября, фигуристы покажут свои короткие программы. Турнир пройдёт в четырёх дисциплинах, правда, в парном катании выступят всего три дуэта.
Первыми на лёд выйдут женщины. Потенциал на победу имеют сразу три фигуристки. Софья Акатьева и Софья Муравьёва выйдут на лёд после трудного периода и многочисленных травм. Навязать им борьбу способна ученица Софьи Федченко Алина Горбачёва.
Особо интригующим будет мужской турнир. Сразу несколько фигуристов способны удивить и захватить лидерство после короткой программы: это Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи и Глеб Лутфуллин. Навязать борьбу могут и Макар Игнатов, и Андрей Мозалёв.
В парном турнире состоится репетиция чемпионата России, где лбами столкнулся лидеры. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский встретятся в очном поединке с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. Именно между этими парами через месяц, скорее всего, будет разыгрываться золото чемпионата России. А пока соперники имеют возможность присмотреться друг к другу.
Закроют первый соревновательный день танцоры. Здесь лидерство, скорее всего, захватят Елизавета Худайбердиева/Егор Базин. Но вот за второе и третье место этапа Гран-при с большим удовольствием поспорят сразу несколько пар.
Всем привет! Менее суток остается до заключительного этапа серии Гран-при России, который пройдет в Санкт-Петербурге на льду арены «Юбилейный». Пока фигуристы отдыхают перед важным соревновательным днем, ознакомимся с полным составом участников:
Женщины: Cофья Акатьева, Екатерина Анисимова, Яна Битюшкова, Софья Важнова, Алина Горбачёва, Елизавета Киселёва, Софья Муравьёва, Валерия Овчинникова, Мария Парамонова, Виктория Федянина, Людмила Фурсова, Вероника Яметова.
Мужчины: Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи, Фёдор Зонов, Макар Игнатов, Артём Ковалёв, Глеб Лутфуллин, Александр Мельников, Андрей Мозалёв, Владимир Ощепков, Семён Соловьёв, Михаил Терновский.
Спортивные пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Илья Миронов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов.
Танцы на льду: Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Елизавета Кириллова/Илья Карпов, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Таисия Линчевская/Дмитрий Щербаков, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Ольга Фёдорова/Павел Драко, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Юлия Чуркина/Борис Фролов, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Анна Щербакова/Егор Гончаров.