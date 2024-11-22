Станет ли «Маскарад» Акатьевой триумфальным? Старт заключительного этапа Гран-при России

Кто из девушек окажется сильнее в короткой программе?

В Санкт-Петербурге стартует заключительный этап российской серии Гран-при. В субботу, 23 ноября, фигуристы покажут свои короткие программы. Турнир пройдёт в четырёх дисциплинах, правда, в парном катании выступят всего три дуэта.

Первыми на лёд выйдут женщины. Потенциал на победу имеют сразу три фигуристки. Софья Акатьева и Софья Муравьёва выйдут на лёд после трудного периода и многочисленных травм. Навязать им борьбу способна ученица Софьи Федченко Алина Горбачёва.

Особо интригующим будет мужской турнир. Сразу несколько фигуристов способны удивить и захватить лидерство после короткой программы: это Дмитрий Алиев, Пётр Гуменник, Владислав Дикиджи и Глеб Лутфуллин. Навязать борьбу могут и Макар Игнатов, и Андрей Мозалёв.

В парном турнире состоится репетиция чемпионата России, где лбами столкнулся лидеры. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский встретятся в очном поединке с Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым. Именно между этими парами через месяц, скорее всего, будет разыгрываться золото чемпионата России. А пока соперники имеют возможность присмотреться друг к другу.

Закроют первый соревновательный день танцоры. Здесь лидерство, скорее всего, захватят Елизавета Худайбердиева/Егор Базин. Но вот за второе и третье место этапа Гран-при с большим удовольствием поспорят сразу несколько пар.