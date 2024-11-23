Дочь Тутберидзе с мужем провалились на Гран-при. А что с олимпийской мечтой?

После невероятно высоких оценок на мемориале Ондрея Непелы многие всерьёз стали рассуждать о Диане Дэвис и Глебе Смолкине как минимум в ключе потенциальных медалей будущего чемпионата Европы. А как максимум – появились разговоры и об олимпийских перспективах грузинского дуэта с российским прошлым.

Реальность оказалась куда более приземлённой. Этап Гран-при в Китае показал реальный текущий уровень пары. Общая сумма баллов – почти на 20 меньше и итоговое восьмое место из 10. Диана с Глебом смогли обойти только совсем уж слабые местные китайские дуэты. И всё же, что это было – отдельный провальный старт или показатель системных проблем у фигуристов?

От эффекта мемориала Непелы не осталось и следа

Если вы уже в этом сезоне ждали от экс-россиян Дианы Дэвис и Глеба Смолкина невероятных чудес, то не торопитесь вешать на них награды раньше времени. По итогам Гран-при в китайском Чунцине Диана с Глебом и в ритм-танце, и в произвольном, и по сумме двух программ оказались в списке худших. Они проиграли и двум американским дуэтам, и второй паре Франции, и канадцам, и итальянцам, и финнам.

Сами ребята явно ожидали большего, ведь на Гран-при в США Дэвис и Смолкин были четвёртыми – всего в шаге от пьедестала. В Братиславе месяц назад дуэт и вовсе пробил психологически важную отметку в 200 баллов – этот результат принёс бы им медаль и сейчас. Но, конечно, сравнивать судейство на турнирах категории Б и основной серии Гран-при от ISU не совсем справедливо. Не повезло ребятам и с заявкой – этап в Чунцине получился достаточно сильным по составу.

Смотрите сами: испанцы Оливия Смарт и Тим Дик в Аллене набрали всего 189,44 балла. Однако тогда этих оценок им хватило для того, чтобы попасть в призы. В Китае они получили уже куда более значительные 196,52, но заняли только четвёртое место. Сумма Дианы и Глеба образца американского Гран-при в 187,05 балла принесла бы им только шестую итоговую позицию.

На провальный старт повлиял неудачный ритм-танец, когда Диана практически сорвала параллельные твиззлы. В произвольном визуально явных технических огрехов не было. Не было и привычных дуэтам академии Монреаля лёгкости и стати. Бывшие россияне катили медленно, явно аккуратничали и в целом – на самих себя едва были похожи.

Смолкин в интервью после проката сказал, что может гордиться собой и супругой. Но их оценки всё же вполне объективные и реально показывают, на что могут рассчитывать Диана с Глебом в ближайшей перспективе. Спойлер – не очень на многое.

Диана Дэвис/Глеб Смолкин Фото: Sam Hodde/Getty Images

Ради Смолкина и Дэвис разбили другой перспективный дуэт

Конечно, рубить сплеча и предрекать провальный сезон для грузинских танцоров не стоит. Случайностью может быть как взлёт в Словакии, так и падение в Китае – покажет только время. Однако на оценки Дэвис и Смолкина всегда будут смотреть с изрядной долей скепсиса. Пусть это далеко не всегда справедливо, к Диане относятся в первую очередь как к дочери Этери Тутберидзе. И только потом видят за ней самостоятельную спортсменку и личность. К тому же полностью отрицать влияние родственных связей на её карьеру, тем более в такой специфической в судейском плане дисциплине, как танцы на льду, не получится.

Многие удивлялись феноменальной инфляции оценок Дэвис и Смолкина в прошлый олимпийский сезон, когда недавние юниоры вопреки всем представлениям о танцевальной «очереди» пробились в состав сборной России. После смены гражданства история отчасти повторилась: ради новых легионеров грузинская федерация поступилась интересами дуэта Мария Казакова/Георгий Ревия, который уже не один год представлял наших соседей.

Результатом неочевидной политики стал распад дуэта – летом Мария объявила, что больше не будет выступать вместе с Георгием. Ревия теперь работает тренером в академии Плющенко. Казакова изначально хотела продолжать карьеру, однако, с учётом того, что новостей о новом партнёре до сих пор нет, шансов вновь увидеть её на соревновательном льду немного. В какой-то момент перспективный и самобытный дуэт стал терять мотивацию.

Едва ли Грузия дорастёт до нескольких квот на крупных стартах. А даже если и так – вторым дуэтом в судейских играх явно могут пожертвовать. И если твоя страна уже точно определилась, кто будет первым номером, то большого смысла продолжать работу нет. С одной стороны, ответственные за фигурное катание в Грузии люди наверняка понимают, что делают. Глупо их обвинять в холодном расчёте, ведь в спорте главное – это результат. Но что, если всё было зря и этих медалей не будет?