Акатьева возрождается на фоне срыва Муравьёвой. Но всё ли хорошо с оценками?

Последний этап Гран-при России должен ответить на главный вопрос отечественного женского одиночного катания: в каком сейчас состоянии чемпионка страны Софья Акатьева? Некогда самая сильная фигуристка планеты (по крайней мере по технике) пропустила целый год и пока не может вернуть прежнюю форму.

И хотя о рекордных баллах и хит-парада ультра-си речи пока не идёт, движение вверх нельзя не отметить. В Санкт-Петербурге Акатьева захватила лидерство после первого дня соревнований и имеет все шансы занять и итоговое первое место. Только вот объективно ли ученица Этери Тутберидзе настолько лучше выступила, чем её соперницы? Зрители, к слову, были недовольны.

ФФККР нужно сделать телешоу про судейство

Никогда такого не было и вот опять. «Мало!», «На мыло!» – кричали болельщики в адрес судейского корпуса после объявления оценок Алины Горбачёвой и Вероники Яметовой. В действительности для стороннего обывателя не совсем очевидно, по какой причине у Алины 71,32 балла за короткую, у Вероники – 71,16. В то время как у Софьи Акатьевой ровно с тем же самым контентом – 75,54. Хотя даже детального разбора протоколов для того, чтобы понять, откуда взялась эта самая разница в четыре балла, не нужно.

И Горбачёвой, и Яметовой поставили недокрут на тройном тулупе, который девушки исполняют в каскаде с тройным лутцем. От этого полетели вниз как базовая стоимость элемента, так и GOE (надбавка за исполнение). И если с баллом разницы по компонентам и преимуществом Софьи по GOE на остальных прыжках ещё можно спорить, то недокрут и правда имел место быть.

Так что судьи, пусть и дотошно, но всё-таки сделали свою работу качественно. Базовая проблема в другом, при всём обилии медийного контента. Команда Первого вместе с ФФККР до сих пор не придумала своего аналога «Судейской» от КХЛ. Пока главная хоккейная лига России уже несколько сезонов подряд разбирает в деталях каждый спорный элемент в студии, а также выкладывает взгляд на игру глазами арбитров (посмотрите шоу «Хороший гол», точно иначе будете воспринимать хоккей), в фигурном катании судьи и их решения до сих пор остаются в тени.

Хотя с учётом того, насколько это субъективный вид спорта, только грамотное разъяснение нюансов правил сможет снизить градус недоверия к судейской панели. С тренерами и спортсменами разговор ведётся (хотя порой и у тех остаются вопросы). Теперь осталось сделать шаг навстречу зрителю.

Акатьевой для чемпионской гонки нужны четверные прыжки

За разговорами о качестве судейства важно не упустить другой важный сюжет. Не хочется сглазить, но, судя по всему, Софья Акатьева постепенно возвращается в элиту. Её прокат короткой в Санкт-Петербурге не был идеальным, но вышел точно лучше, чем в Красноярске две недели назад. К чемпионату России она наверняка ещё прибавит в отдельных аспектах. Да и сейчас превзойти её могут разве что девушки с тройным акселем. Которым, к слову, в своё время владела и она сама.

Но о прыжках в три с половиной речи пока всё-таки не идёт, к тому же и практического смысла в этом не очень много. Яметова и Горбачёва триксель не исполняют, Муравьёва в сложном как физическом, так и психологическом состоянии – ей тоже не до ультра-си. Вообще, удачный прокат Акатьевой в какой-то степени даже меркнет на фоне драмы другой Софьи, но так уж устроен спорт. Провал одного – успех другого.

Муравьёва ещё может найти в себе силы и отыграться в произвольной, но для этого ей нужно обязательно идти ва-банк с двумя тройными акселями. Акатьевой, в свою очередь, лучше не рисковать. Хотя, судя по настрою девушки, как минимум на один четверной тулуп она пойдёт. В Красноярске вместо прыжка в четыре оборота была «бабочка».

Если верить инсайдам, на тренировках процент успешных попыток сильно выше половины. Что позволяет надеяться на чистый квад и в соревновательном прокате. В любом случае если думать о дальнейших перспективах, то, конечно, без многооборотных прыжков полноценного возвращения у Акатьевой не получится. Она не успела набрать такого веса у судей, как, например, Камила Валиева, чтобы побеждать с тройными.

Да и давайте начистоту: её вторая оценка стремилась вверх, скорее, следом за первой. И теперь для того, чтобы вновь вернуть себе утраченные позиции, нужно возвращать и четверные. Иначе не то что о гонке с Аделией Петросян… С Анной Фроловой бороться и то не получится.