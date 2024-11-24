Будут ли сенсации во второй соревновательный день?

Удержит ли Акатьева лидерство после короткой программы? Второй день Гран-при в Петербурге

В воскресенье, 24 ноября, завершится заключительный этап серии Гран-при России в Санкт-Петербурге. Первый соревновательный день подарил болельщикам бурю эмоций. Так что ожидания от второго дня максимально высокие!

В женском турнире Софья Акатьева сумела захватить лидерство. А вот её тёзка, Софья Муравьёва, осталась только четвёртой. После проката фигуристка не сдерживала своих эмоций: плакала и называла своё выступление позором. Но у спортсменки ещё остаются шансы забраться на пьедестал почёта.

В мужском катании Владислав оказался сильнее всех соперников аж на 10 баллов. Но амбиций у других фигуристов это не отнимает. Глеб Лутфуллин и Дмитрий Алиев наверняка поборются с лидером и попытаются сместить его с лидерских позиций.

В парном катании дуэль Бойковой и Козловского с Мишиной и Галлямовым закончилась победой фигуристов группы Этери Тутберидзе. Но ученики Тамары Москвиной явно не согласны с таким исходом и хотят вырвать победу у соперников.

В танцах на льду произошла сенсация: новый дуэт Василисы Кагановской и Максима Некрасова сумел обойти более опытных Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина. Но сможет ли совсем ещё новая пара удержать лидерские позиции?

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