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Главная Фигурное катание Статьи

Гран-при в Санкт-Петербурге: фигурное катание, Софья Акатьева, Софья Муравьёва, Пётр Гуменник, Макар Игнатов

Удержит ли Акатьева лидерство после короткой программы? Второй день Гран-при в Петербурге
Анастасия Рацкевич
Гран-при в Санкт-Петербурге
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Будут ли сенсации во второй соревновательный день?

В воскресенье, 24 ноября, завершится заключительный этап серии Гран-при России в Санкт-Петербурге. Первый соревновательный день подарил болельщикам бурю эмоций. Так что ожидания от второго дня максимально высокие!

В женском турнире Софья Акатьева сумела захватить лидерство. А вот её тёзка, Софья Муравьёва, осталась только четвёртой. После проката фигуристка не сдерживала своих эмоций: плакала и называла своё выступление позором. Но у спортсменки ещё остаются шансы забраться на пьедестал почёта.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Женщины. Произвольная программа
24 ноября 2024, воскресенье. 13:00 МСК
Не началось
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В мужском катании Владислав оказался сильнее всех соперников аж на 10 баллов. Но амбиций у других фигуристов это не отнимает. Глеб Лутфуллин и Дмитрий Алиев наверняка поборются с лидером и попытаются сместить его с лидерских позиций.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Мужчины. Произвольная программа
24 ноября 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Не началось
 Купить билет

В парном катании дуэль Бойковой и Козловского с Мишиной и Галлямовым закончилась победой фигуристов группы Этери Тутберидзе. Но ученики Тамары Москвиной явно не согласны с таким исходом и хотят вырвать победу у соперников.

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Спортивные пары. Произвольная программа
24 ноября 2024, воскресенье. 17:00 МСК
Не началось
 Купить билет

В танцах на льду произошла сенсация: новый дуэт Василисы Кагановской и Максима Некрасова сумел обойти более опытных Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина. Но сможет ли совсем ещё новая пара удержать лидерские позиции?

Фигурное катание. Гран-при России-2024/25. Этап 5, Санкт-Петербург
Танцы на льду. Произвольный танец
24 ноября 2024, воскресенье. 18:00 МСК
Не началось
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Live Анастасия Рацкевич

Для тех, кто пропустил первый соревновательный день, предлагаем ознакомиться с лайвом. В танцах на льду случилась сенсация. В остальных дисциплинах сильнейшие захватили лидерство.

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Драма Муравьёвой завершилась слезами. А чемпионы России по танцам сенсационно проиграли!
02:17 Анастасия Рацкевич

Всем привет! Проследим за произвольными программами фигуристов на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге. Первый соревновательный день выдался жарким. Каким обернется день второй?

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Новости. Фигурное катание
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