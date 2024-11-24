На этапе Гран-при в Санкт-Петербурге было много ярких и вместе с тем драматичных моментов: слёзы, страшные падения и сенсация в танцах.

Горбачёва с квадом включилась в гонку за золото ЧР. А Гуменник едва не убился на льду

Фигурное катание — это праздник на льду. И обычно в таких случаях эмоции зашкаливают. На этапе Гран-при в Санкт-Петербурге нервы сдавали у многих, но спортсмены боролись до конца. Ярких и драматичных моментов было немало.

Мы собрали их все: от драмы Софьи Муравьёвой до прорыва Алины Горбачёвой с квадом, от страшного падения Петра Гуменника до 300+ баллов Владислава Дикиджи. А в парах и танцах и вовсе случился коллапс: сенсация и эпичная битва с «привозом» в 20 баллов. Рассказываем, как это было.

Софья Муравьёва Фото: РИА Новости

Психология мешает Муравьёвой показывать результат

Психологическая подготовка к крупным соревнованиям порой намного важнее, нежели стандартные тренировки с нарабатыванием сложнейших элементов. В случае Софьи Муравьёвой это стало аксиомой, поскольку ученица Евгения Плющенко в этом сезоне проходит непростой период и никак не может прийти в оптимальное состояние, показывая на стартах не те результаты, которые ждали от неё специалисты и болельщики.

Болезнь помешала фигуристке выдать чистые прокаты на этапе Гран-при России в Красноярске, но и в Санкт-Петербурге спортсменка не была идеальной. В короткой программе Соня развалилась на глазах и не сумела сдержать слёз после выступления.

«Я не могу это! Да что это такое? Сколько можно? Не понимаю. Какой позор», — горько плакала Муравьёва в «кисс энд край», пока Евгений Плющенко пытался ободрить отчаявшуюся ученицу.

К произвольной программе спортсменка подошла в более приподнятом настроении, но показать максимум она снова не смогла. На тройном лутце случилось очередное падение — не даётся этот элемент Соне, как бы она ни старалась. В итоге серебряный призёр прошлого чемпионата России остановилась в шаге от пьедестала с общим результатом в 205,85 балла.

Горбачёва включилась в гонку за золото чемпионата России

Драма Муравьёвой определённо стала одним из самых ярких событий финального этапа Гран-при России, но были и моменты со знаком плюс. Например, триумфальное восхождение на вершину пьедестала Алины Горбачёвой. Воспитанница Софьи Федченко, тоже после болезни, смогла взять себя в руки и подарить зрителям первый и единственный успешно выполненный четверной.

Фигуристка была на грани: очень уж близко к борту оказалась она в момент исполнения элемента ультра-си, но квад-сальхов оказался безупречным — докрученный, с хорошим выездом. Недаром судьи поставили за него +3 GOE. Далее Алина не позволила себе ни единого намёка на ошибку.

В целом её программа про девушку знаменитого Джеймса Бонда заиграла новыми красками. Горбачёва легко вошла в образ и качественно поработала над интерпретацией. Все хореографические элементы — вращения и дорожка шагов — были выполнены на максимальный четвёртый уровень, поэтому оценка за оба проката порадовала — 234,58 балла.

Горбачёва взяла первое золото этапа Гран-при России в карьере, и это окрылило её. Теперь её главная цель — победа на чемпионате России в Омске. Для этого она готова серьёзно усилиться:

«К чемпионату России буду готовить два четверных. Хотела и к этому старту, но, к сожалению, заболела после Красноярска, в понедельник только вышла, поэтому рада, что удалось подготовиться и так откатать. В какие-то моменты было волнительно, что мало времени осталось», — сказала она в эфире Первого канала.

Акатьева рискнула и пошла на четверной, но проиграла

Воспитанница Этери Тутберидзе Софья Акатьева стала одной из героинь этого этапа благодаря тому, что вернулась в элиту спустя 1,5 года простоя из-за двух стрессовых переломов. Найти в себе силы вновь конкурировать с сильными одиночницами — это достойно уважения.

В короткой программе Соне удалось показать себя в лучшей форме. Как прокомментировала Анна Щербакова, «в старом платье останутся старые ошибки, а в новом — нет». Акатьева действительно выступила гораздо увереннее, нежели в Красноярске, продемонстрировав эффектный прокат «Маскарада» в стильном малиновом платье с градиентом. Она захватила лидерство, хотя вопросы к оценкам были.

Но, увы, в произвольной программе прежний настрой она не сумела сохранить. Фигуристка смело зашла на четверной тулуп, однако ещё при вхождении в прыжок было видно, что она его не приземлит. Слишком маленькая высота и медленная крутка гарантировали падение. И это была не единственная ошибка от Сони: на тройном лутце случилась «бабочка», а на финальном акселе в 2,5 оборота — степ-аут. Она набрала 203,67 балла.

Пока можно констатировать, что Акатьева не справляется с такой нагрузкой. В финал серии Гран-при России она прошла, но говорить о её конкурентоспособности не приходится.

Страшное падение Гуменника и 300 баллов Дикиджи

У мужчин тоже было много интересного. К сожалению, неудачно сложился турнир для Петра Гуменника, который после короткой программы был вынужден подниматься аж с седьмого места. Произвольную программу фигурист начал бодро: с четверных лутца и флипа, но затем силы покинули подопечного Вероники Дайнеко, и пошли срывы.

С квад-риттбергера Петя упал, равно как и с квад-сальхова, и это было очень опасно! Фанаты затаили дыхание: Гуменник приземлился на живот и по инерции полетел в борт — чудо, что он не разбил лицо. После такого подняться и продолжить прокат было почти нереально, но спортсмен не сдался.

Пётр Гуменник Фото: РИА Новости

Конечно, итоговая оценка получилась не такой, как хотелось бы: 254,69 балла. И дело даже не в двух падениях — проблема кроется глубже. Это тот самый недочёт, из-за которого Гуменника «обокрали» почти на 20 баллов в Красноярске. Судьи поставили на пересмотр все прыжковые элементы, а затем нашли недокруты. Пока у Пети не получается блистать техникой. Но он не связывает это с травмой:

«Когда сделал первый каскад в короткой, со второго более лёгкого прыжка, риттбергера, было немного неожиданно упасть. Но на тренировках всякое бывает, иногда 10 раз прыжок делаешь, а на 11-й раз можешь упасть. Травма влияет разве что опосредованно, так вроде бы ничего не болит. Уже четыре месяца прошло», — объяснил он после проката.

Задачу шокировать зрителей обилием квадов в этот раз на себя взял Владислав Дикиджи. Ученик Олега Татаурова, ставший открытием прошлого сезона, сделал четыре квада и два трикселя, один из которых был в каскаде вторым прыжком. Это просто невероятно! Золото заслуженно отошло Владу, но главной наградой стала даже не медаль, а общая оценка в 302,47 балла. Крутой задел для предстоящего в декабре чемпионата России.

Мишина/Галлямов «привезли» Бойковой/Козловскому больше 20 баллов

Этап Гран-при в Санкт-Петербурге был важным событием в парной дисциплине, ведь на льду встретились два основных претендента на победу на чемпионате страны. Эти соревнования были маленькой репетицией, и сначала вперёд вырвались Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Но в произвольной программе случилось непредвиденное.

В то время как Анастасия Мишина и Александр Галлямов выдали блестящий прокат с маленьким недокрутом на тройном параллельном сальхове, их соперники погрязли в ошибках. Дима выехал «в тройку» с тройного параллельного тулупа, на тодесе у пары судьи поставили лишь второй уровень, потом Саша допустила степ-аут на выбросе риттбергер, и в довершение всего фигуристы сорвали поддержку. Очень грязное выступление, которое арбитры не могли оценить по достоинству. В итоге Мишина/Галлямов «привезли» Бойковой/Козловскому больше 20 баллов.

После проката Дмитрий выдал мощную речь. Понятно, что он подавлен, ведь изначально «срыв» программы пошёл с него:

«Я подвёл, не попал совсем в соревновательное настроение. Ни физически, ни психологически. Ничего совсем у меня не получалось во время проката, кроме первого каскада. Дальше надо только похвалить Сашу, она тянула пару, тянула прокат. У нас очень сложная программа, интенсивная, без пауз и остановок. Без возможности «подышать». Она получается только в том случае, когда элементы «нанизываются» на музыку. Только в таком случае прокат получается цельным. Было достаточное количество сбоев, которые не давали возможности набрать сил, энергии, сконцентрироваться по ходу проката, чтобы выдать лучший результат непосредственно в самих элементах. Поэтому сегодня вот так».

Но это только придаёт накала предстоящему парному турниру на чемпионате России.