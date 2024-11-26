«Утром была у Плющенко, вечером — у Тутберидзе». Трусова готова биться за новую Олимпиаду?

Вернётся ли Александра Трусова (а теперь уже Игнатова) к соревнованиям или нет – наверное, это был главный вопрос межсезонья в фигурном катании. На контрольные прокаты она действительно вышла, но дальше них дело не пошло. Пока Саша участвует в шоу, поддерживает своего супруга Макара Игнатова на российских стартах, но хочет ли она снова на лёд сама?

В новом выпуске «Произвольной программы» с Максимом Траньковым Саша чётко дала понять – сейчас дело исключительно в допуске россиян до международных стартов.

Олимпийский гештальт Трусовой не закрыт

Даже спустя почти три года (только вдумайтесь, как быстро летит время!) позиция Игнатовой не поменялась. Серебро Олимпийских игр – не достижение для неё: «Для меня не существует других медалей. Я не считаю, что что-то заняла и чего-то добилась на Олимпиаде. Для меня есть одна медаль – золотая, а остальное не медаль».

В беседе с Максимом Траньковым фигуристка призналась, что мир в момент поражения на Олимпиаде разрушился для неё. Но сами Игры фигуристка вспоминает с нейтральными эмоциями – было и плохое, и хорошее.

Проблема с непопаданием в командный турнир для Саши стала острой в моменте, но эту ситуацию фигуристка уже отпустила. Если Анна Щербакова в этом же подкасте не сдержала слёз, рассказывая Максиму Транькову о своих эмоциях от непопадания в команду, Александра Трусова отвечала спокойно: «Меня это не волнует уже, я не то что не люблю копаться в прошлом, меня это давно уже не волнует». Сейчас Саша смотрит только в будущее – и не отказывается от мысли, что в её жизни может быть ещё одна Олимпиада. И за неё придётся на равных бороться со всеми остальными.

Александра Трусова на Олимпиаде в Пекине Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Слова фигуристки в интервью Forbes многие, как она отметила, поняли неверно: Александра прекрасно понимает, что за былые заслуги никто не отдаст ей путёвку на новые Игры. Но от борьбы отказываться она не хочет. «Если у русских спортсменок будет возможность поехать на Олимпиаду и мне скажут, что есть шанс, тогда я готова тренироваться, работать и пытаться отобраться», – подчеркнула Трусова.

С кем из тренеров Трусова могла бы отправиться на Олимпиаду — открытый вопрос

Прямо сейчас Александра тренируется на катке в «Ангелах Плющенко», но не забывает и о группе Этери Тутберидзе – со всеми коллективами у фигуристки хорошие отношения. «Был момент очень смешной: утром я была на тренировке у Евгения Викторовича, вечером – у Этери Георгиевны. И никому из них это не говорила. Но все догадываются», – рассказала Трусова. Вероятно, речь идёт о том периоде, когда фигуристка готовилась к шоу «Чемпионы на льду».

Из-за этого возникает и вопрос: а какой тренерский штаб гипотетически мог бы вывести Сашу на новую Олимпиаду? Это будет та команда, которая предложит лучшие условия.

«Будет видно. Условия – это не только катки и специалисты, а ещё человеческое отношение, прислушивание к моему состоянию. Я уже взрослая, знаю, что мне надо. И уж точно в жизни не скажу, что у меня что-то болит, если это не так», – отметила фигуристка.

Тренироваться в 20 лет – совсем не то же самое, что тренироваться в 15, и Трусова это понимает. Но приводить себя в форму и чувствовать своё тело фигуристка научилась.

Муж Александры Макар Игнатов отметил, что только поддержит желание супруги вернуться в спорт: «Я бы никогда не стал её заставлять и склонять к этому. Если она захочет, я не буду против. Это классная история, что за три месяца она восстановила лутц на тренировках, интересно посмотреть, что будет ещё через три месяца».

И если олимпийская квота у российских спортсменок действительно появится, на путь Саши будет очень интересно посмотреть.