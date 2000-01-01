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Трусова и Игнатов набили парные татуировки. Фото
Трусова и Игнатов набили парные татуировки. Фото
Александра Игнатова (Трусова) вместе со своим супругом Макаром Игнатовым сделали милейшие парные тату. Что набили влюблённые?
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Настоящая любовь
Настоящая любовь
Ребята набили чуть выше голеностопа красивые тату с надписями: Mr I и Mrs I. Фото новой татуировки Александра сопроводила сердечком и знаком бесконечности.
Трусова и Игнатов набили парные татуировки. Какой рисунок выбрали влюблённые?
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