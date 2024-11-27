Россия забрала бы восемь медалей финала Гран-при? Итоги первой половины сезона

Петросян и Сакамото скучают без конкуренции

Главный итог первых месяцев сезона-2024/2025 – есть Аделия Петросян и все остальные. Повторяется ситуация из прошлого года, причём саму Аделию отсутствие хоть какой-либо весомой конкуренции начинает напрягать. Петросян открыто об этом сказала после проката в Москве, где набрала, к слову, 251,57 балла. Для сравнения – Каори Сакамото на домашнем Гран-при в Японии получила только 231,88.

Разумеется, из оценок Петросян надо вычитать инфляцию внутреннего судейства, но конкретно на ней избыточная лояльность судей сказывается не столь значительно. Среди взрослых спортсменок нет ни одной, кто может соревноваться на равных, а Маргарита Базылюк и Елена Костылева по новым правилам перейдут во взрослые не скоро.

Аделия Петросян Фото: РИА Новости

Продолжается и другой тренд – сокращение элементов ультра-си. И хотя есть отдельные позитивные моменты, такие как вернувшийся четверной у Алины Горбачёвой, а также удачные попытки Дарьи Садковой, но все же эпоха, когда набор элементов в сильнейшей разминке у девушек часто превосходил мужской, в прошлом. На международной арене выделяется одинокая американка Амбер Гленн со своим тройным акселем. Две чистых попытки из четырёх – весьма недурно.

Были ещё японки Ринка Ватанабэ и Хана Ёсида, но им скрутить триксель в плюсы так и не удалось. Закончилась ничем и единственная попытка четверного от Рён Сумиёси. В России надеемся на возрождение Софьи Акатьевой и Софьи Муравьёвой, только вот последний этап в Санкт-Петербурге позитива в этом плане не добавил от слова «совсем».

Упрощение контента позволило выбраться в топ таким девушкам, как Анна Фролова. Не будем лишний раз начинать разговор про «зрелое женское» и время ветеранов, всё-таки Фроловой недавно исполнилось только 19 лет. Со спортом явно что-то не то, если уже в этом возрасте тебя всеми силами отправляют на пенсию. Однако в прошлую четырёхлетку без элементов ультра-си какие удачные постановки Анна бы не выбрала, всё равно упиралась бы в очевидный потолок возможностей.

Сейчас она одна из главных претенденток на медаль чемпионата России. Правда, как её оценили бы на международной арене, остаётся только гадать. Схожая по стилю Анастасия Губанова лишилась поддержки судейской бригады, несмотря на титул чемпионки Европы, и откровенно поникла. Что-то непонятное происходит и с бельгийкой Луной Хендрикс. Так что и Сакамото «грустит» в одиночестве – разве что Гленн добавит ещё один триксель и хоть как-то нарушит её спокойствие.

Дикиджи приблизился к Малинину

В мужском одиночном тоже выделяется явный лидер, но тут уже есть нюансы. Илья Малинин перестал ощущать прямое давление на себе и решил заняться второй оценкой. И это палка о двух концах. С одной стороны, претензии в вопросе презентации к Малинину были, и вполне объективные. Но с другой – недаром он называл себя «королём квадов» и именно за счёт четверных прыжков выбрался в лидеры.

А сейчас он выходит без квакселя, с четырьмя квадами для простых смертных, да и те не всегда приземляет без проблем. На фоне бума четверных на российских стартах невольно задаёшься вопросом, а не голый ли король? Хотя тут скорее вопрос в отсутствии видимых конкурентов.

Если в прошлом сезоне скучать не давал Адам Сяо Хим Фа, то сейчас француз подхватил вирус от партнёра по сборной Кевина Аймоза и потерял всякое подобие стабильности. Выходить в сезон, исполняя по несколько разных коротких программ и экспериментируя с костюмами, здорово. Но титулы приносят чистые прокаты с четверными, а с этим у Адама ситуация сложная. К тому же стало известно о травме Сяо Хим Фа, из-за которой он пропустит финал Гран-при. Будем надеяться, что восстановление пройдёт быстро и безболезненно.

Лучом света стало возвращение Даниэля Грассля. Итальянец прошёлся по лезвию карающего меча правосудия международной антидопинговой системы и показал, что не растерял свой весьма приличный набор. Но ему не хватает стабильности, а также лояльности судей. Ярче всего влияние субъективных факторов на перспективы спортсмена видно по казахстанскому одиночнику Михаилу Шайдорову.

Михаил – настоящее открытие этой серии, по-хорошему, он мог бы забирать один из этапов и ехать в финал напрямую, а не забирая пустующую квоту от Адама, но для судей даже каскад тройной аксель+четверной тулуп – недостаточный аргумент. И какой смысл в подобных обстоятельствах Малинину рвать на себе майку и бесконечно усложняться?

Марк Кондратюк Фото: РИА Новости

Другое дело – российские старты. Здесь один подстёгивает другого, а тот третьего и далее – по списку. Пятиквадка Марка Кондратюка на контрольных прокатах открыла ящик Пандоры, из которого периодически выходят совсем неожиданные персонажи, такие как Николай Угожаев и Григорий Фёдоров. Но насколько это серьёзные игроки, покажет только дистанция, пока же отмечаем, что при прочих равных признанные лидеры, такие как Кондратюк, Гуменник и Семененко, будут выше.

А лидер на текущий момент – Владислав Дикиджи. На старте сезона у него возникли сложности из-за болезни, но дальше Влад вышел на такой уровень, что по ходу программы решается добавить «лишний» тройной аксель в каскад. И здесь многое зависит от тренера Олега Татаурова – в критический момент подобные фокусы могут дорого стоить его подопечному.

Но в целом Дикиджи заслуживает справедливой похвалы. Он поработал над второй оценкой, сохранил стабильность и развивается в техническом плане. Если слова про четверной аксель не бравада, то Илье Малинину самому уже надо прилетать в Санкт-Петербург на матчевую встречу – это достойный вызов.

Зарубежные пары могут дать бой российским

Печально с интригой и в спортивных парах. Внутренние российские соревнования последние пару сезонов подавали через соперничество Анастасии Мишиной/Александра Галлямова с Александрой Бойковой/Дмитрием Козловским. Комментатор Андрей Журанков даже сравнил их борьбу с футбольным дерби «Зенита» и «Спартака». Только вот в чём интерес соперничества, когда из раза в раз побеждает только условный «Зенит»?

Можно долго рассуждать о причинах, но когда Бойкова/Козловский встречаются лоб в лоб с Мишиной/Галлямовым, в них будто что-то ломается и дуэт из команды Этери Тутберидзе сдаётся без боя. И даже в заочном соперничестве побеждают Анастасия с Александром. Пара Тамары Москвиной набрала на своём этапе в Красноярске 239,05, в то время как Бойкова с Козловским в Казани – только 232,71.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на Гран-при России Фото: РИА Новости

Турниры могла бы разнообразить яркая третья сила, только вот у нас на отдельных стартах в принципе не получается собрать три пары, не то что соответствующие уровню Мишиной/Галлямова и Бойковой/Козловского. Понятное дело, что всему виной синхронные травмы сразу у нескольких дуэтов, приостановка/завершение карьеры. Но даже при сокращенной до четырёх этапов серии Гран-при на трёх из них у нас соревнуется не больше четырёх дуэтов.

Стоит задуматься над словами Дмитрия Козловского про кризис его вида спорта. Как же грустно, что именно в этот момент решила отдохнуть от спорта Алёна Косторная и Георгием Куницей, на этапе в Казани они бы стали призёрами только по факту своего участия на соревнованиях. Потеряли мотивацию и Денис Ходыкин с Таисией Собининой, а ведь дуэт разучивал даже элементы ультра-си.

На этом фоне куда веселее ситуация на международных стартах. Во-первых, полная непредсказуемость – явный лидер не прослеживается, так как никто не может добиться стабильности. Во-вторых, удивительное географическое разнообразие. Давно такого не было, чтобы в финал Гран-при пробились шесть дуэтов из шести разных стран, да и случалось ли подобное в принципе? Говорить, что сам уровень этих пар куда ниже российских, стоит с оговорками.

Он ниже, чем у двух наших элитных пар, но вот ставить квартиру на то, что Елизавета Осокина с Артёмом Грицаенко (а пока именно они выглядят третьим номером сборной) легко забрали бы любой турнир, было бы рискованным. Хороши итальянцы, прогрессируют грузины, восстановились после травмы японцы. Однако больше всего внимания привлекают немцы. Никита Володин с Минервой Фабьен Хазе на чемпионате России как минимум претендовали бы на сильнейшую разминку. А там уже кто знает, у кого задрожат коленки и к чему это всё приведёт.

В танцы на льду неожиданно вернулась интрига

Казалось бы, островок стабильности с чётко выстроенной иерархией удивляет. Хотя бы тем, что прямо сейчас на международной арене номинально сильнейшая пара мира – британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон. Объективно средний по всем параметрам дуэт берёт своё чистыми прокатами, в то время как все признанные лидеры решили брать уроки у Никиты Кацалапова.

Срывы добавили танцевальным стартам столь необходимой им непредсказуемости, когда на первое место могут выбраться даже Евгения Лопарёва с Жоффре Бриссо – подобной прыти от себя ребята со своим «Распутиным» даже сами не ожидали. Так что предолимпийский сезон не то чтобы расставляет итоговые места в очереди. Наоборот, он путает карты в уже давно рассчитанных комбинациях.

В России всё ещё интереснее. Тут и без всяких падений закрученные до предела интриги. Дистанция между Елизаветой Худайбердиевой с Егором Базиным и Ириной Хаврониной с Дэвидом Нарижным сократилась до минимума ещё в концовке прошлого сезона. Сейчас она и вовсе минимальна, так ещё Василиса Кагановская с Максимом Некрасовым ворвались в элиту с двух ног. Против всех признанных правил в свой первый же сезон эти фигуристы всерьёз претендуют на медаль чемпионата страны. В то время как и позиции Александры Степановой и Ивана Букина на первой строчке уже не столь очевидны.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов Фото: РИА Новости

Трудно сказать, что стало тому причиной. То ли лидеры сдали, то ли соперники настолько прогрессируют. Хотя в сухих цифрах деградация видна именно у Александры и Ивана – они проигрывают самим себе образца прошлого сезона почти 14 баллов с двух этапов. Но это скорее судьи решили опустить ребят с небес на землю, потому что если это сделают не они, то международные арбитры, причём на первом же старте.

В плане отсутствия прямого соперничества танцы на льду в самом уязвимом положении. Худшее, что можно сделать в условиях изоляции, так это рисовать нашим спортсменам мировые рекорды без какой-либо оглядки на действительность. Они же с радостью в это поверят, только вот чем выше ты забрался у себя в голове – тем больнее будет падать.