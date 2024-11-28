Валиева стала главным спортивным блогером страны. Допинг-дело прибавило ей популярности?

Камила Валиева и Евгения Медведева внезапно стали соперницами, но не на льду, а за его пределами. Обе фигуристки боролись за победу в престижной премии «Блогема» в номинации «Лучший спортивный блогер — 2024». Женя и Камила весь год вели активную деятельность в медиапространстве, но большинство голосов было отдано Валиевой.

Так что же такого сделала Камила, чтобы заслужить всеобщее признание? И повлиял ли на это решение допинг-скандал, прославивший спортсменку во всём мире, хоть и со знаком минус?

Как Валиева и Медведева боролись за победу на премии

«Талантливый человек талантлив во всём»: под это классическое описание попадает множество российских спортсменов, которые благодаря упорному труду построили узнаваемый бренд в медиапространстве и завоевали любовь сотен тысяч людей. Однако неожиданно самыми популярными и ценными представителями индустрии стали две великие фигуристки — Камила Валиева и Евгения Медведева. Именно они вошли в шорт-лист престижной премии «Блогема» и претендовали на победу в номинации «Лучший спортивный блогер — 2024».

Евгения Медведева Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Камила и Женя благополучно прошли через тщательный отбор экспертных комитетов и попали в десятку наиболее достойных лидеров мнений. В народном голосовании поклонники спортсменок оценивали их вклад в развитие информационной поддержки большого спорта. С этим у обеих проблем нет.

Медведева за годы работы набрала внушительную аудиторию на четырёх крупных платформах: более 1,3 млн подписчиков в «Инстаграме»* (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской на территории РФ), более 79 тысяч в «Телеграме», более 100 тысяч на YouTube и более 83,6 тысячи – во «ВКонтакте». Женя оказывает непосредственное влияние на популяризацию спорта и здорового образа жизни, принимая участие в различных проектах.

Так, фигуристка тесно сотрудничает с футбольным клубом «Динамо». В шоу «Футбольное катание» она поддерживает игроков на матчах, берёт у них интервью и устраивает челленджи. В рекламных постах рассказывает о важности здоровья и делится полезными лайфхаками. Ну а жемчужиной её деятельности является собственное шоу «БеС комментариев», где Медведева общается с именитыми гостями, обсуждая животрепещущие вопросы спорта и не только.

Тем временем Валиева не менее популярна у пользователей социальных сетей: более 1,5 млн подписчиков в «Инстаграме»* (cоцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской на территории РФ) и более 264 тысяч в «Телеграме». Камила активно развивается за пределами льда: в разных подкастах она рассказывает о важности спорта и сбалансированном питании, а в рекламных интеграциях предлагает подписчикам сервис о здоровье и полезных привычках.

Самым ярким событием для спортсменки стало посещение церемонии открытия фиджитал-турнира «Игры будущего» в Казани. Валиева оказалась на одной трибуне с президентом России Владимиром Путиным, и её задачей было продвижение спортивной деятельности в стране.

«Спорт был и остаётся огромной частью моей жизни, и мне радостно наблюдать, что в нашей стране его развитию уделяют такое внимание! Я побывала на открытии Игр будущего — нового международного турнира в стиле фиджитал, смешения привычного всем спорта и виртуальной реальности. Это совершенно новый формат, который ещё никто не делал в мире», — писала Валиева, прославляя работу российских чиновников.

Дело Валиевой помогло ей одолеть Медведеву в медиаполе?

И Медведева, и Валиева проделали колоссальную работу, чтобы получить заветную награду, но решением экспертной панели лауреатом премии стала Камила. Даже без собственного масштабного проекта про спорт её деятельность оказалась весомее, чем у Жени. Заслуженно ли? Определённо, но один из множества факторов, надо полагать, оказал большее влияние на симпатии голосующих.

В последнее время к Камиле Валиевой приковано повышенное внимание — за судьбой гениальной фигуристки, попавшей в допинг-скандал во время Олимпиады, следят во всём мире. Неудивительно, что каждое слово спортсменки, будь то обещание вернуться в спорт после дисквалификации или совет по правильному питанию, имеет больший эффект.

После жёсткого вердикта CAS Валиевой пришлось заново строить новую жизнь. Юная Камила была вынуждена перестать вести привычную деятельность — без специализированных знаний и навыков она погрузилась в медиаиндустрию и сразу показала выдающиеся результаты.

Трудолюбие фигуристки, которая пытается пробиться в шоу-бизнесе, не может не восхищать: она ходила на кастинги в кино- и телепроекты, выступала в шоу и даже занималась вокалом. И при этом популяризировала фигурное катание, ведь, даже несмотря на факт принятия запрещённого вещества, её талант в этой области был признан всеми.

Так чем же порадует лучший спортивный блогер России нас теперь?