Кажется, пока формат турнира не до конца понимают даже участники.

Наши фигуристы превратились в тигров и нерп за 20 млн рублей. Как спасти Лигу чемпионов?

Шесть команд, 20 млн рублей призовых, мощный бренд – но пока фигурная Лига чемпионов привлекает не так много внимания, как хотелось бы. Наших топ-спортсменов поделили на коллективы, чтобы фанатов фигурного катания стало больше. Марк Кондратюк, например, поведет вперёд команду «Нерп», Александр Галлямов отвечает за «Сивучей», Евгений Семененко – за «Тигров».

В регламенте фигурной ЛЧ прописано, что цель турнира – популяризировать фигурное катание, а в задачи входят медийное развитие и увеличение аудитории фигуристов в соцсетях. А получается ли? Давайте разбираться вместе.

Как фигуристы отнеслись к Лиге чемпионов?

На первых этапах Гран-при ещё было заметно, что идея зажгла часть фигуристов: Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин и Софья Шевченко с Андреем Ежловым после проката посвятили командам празднования («Нерпам» и «Леопардам» соответственно).

«На сколько процентов ощущаю себя нерпой? Примерно на 100. У меня даже была заготовочка, но я её сделаю, когда чисто откатаю», – рассказывал Марк Кондратюк, он впоследствии стал капитаном «Байкальских нерп».

«Рад, что в наш вид спорта вводится новая медийная движуха, считаю, что это будет двигать фигурное катание вперёд, будем теперь следить за каждым видом, поддерживать участников команды», – отмечал капитан «Амурских тигров» Евгений Семененко.

Ко второй половине серии энтузиазм понемногу угас: о Лиге чемпионов вспоминали лишь лидирующие «Тихоокеанские сивучи» в своих соцсетях. Фигуристы же в основном думали о собственных прокатах, что неудивительно – спорт продолжает оставаться на первом месте. Да и далеко не все участники до конца поняли общую задумку такого командного формата, подробности выясняются по ходу сезона.

Остался ли у фигурной Лиги чемпионов шанс стать крутым турниром и реально привлечь внимание к нашему закрытому сезону?

Челленджи перевернут игру?

На уверенном первом месте после пяти этапов Гран-при идут «Сивучи» – у них 177 баллов. На семь баллов отстают «Леопарды», на 18 баллов – «Нерпы». Во второй половине таблицы – «Тигры» (153 очка), «Аргали» (152 очка) и «Манулы» (147 очков).

Если взглянуть именно на составы команд, у «Сивучей» – наиболее перспективный набор участников. Аделия Петросян, Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Елизавета Худайбердиева/Егор Базин набрали максимальное количество очков на своих этапах, золото в Красноярске взял Николай Угожаев, два серебра – у дуэта Василиса Кагановская/Максим Некрасов, серебро и бронза – у Дарьи Садковой. Все эти фигуристы претендуют и на подиум чемпионата России, так что могут улучшить результат на этом старте.

Но при этом важную роль играют и социальные активности. В конце ноября стартовали первые челленджи для спортсменов и вызовы капитанов:

вызов капитанов №1 на лучшее видеопредставление команды;

челлендж №1. Самый длинный каскад;

челлендж №2. Максимальное количество баллов;

челлендж №3. Самое долгое вращение.

За челленджи баллы дают всей команде сразу, и разрыв в очках между местами гораздо больший, чем на этапах Гран-при. Если в том же капитанском вызове «Манулы» займут первое место (24 балла), а «Сивучи» – шестое (четыре балла), то разница в 20 баллов мгновенно нивелируется. При этом в общей сложности вызовов капитанов будет шесть, а челленджей – 12, так что заранее вешать золотые медали и делить призовые пока рано.

Первыми телеграм-канал завели «Забайкальские манулы» (Cats on Ice), затем своё сообщество появилось у «Алтайских Аргалей», всего за пару часов на него подписались больше 3,5 тысячи человек.

Кипит работа у «Тигров»: телеграм-канал тоже появился, участники планируют активно общаться с болельщиками, делиться интересными фактами и моментами подготовки к челленджам и вызовам. Поговаривают и об атрибутике – баннеры, шарфы, значки, в общем, ожидается мощная поддержка команды на следующих стартах. На следующий день тенденцию заведения сообществ поддержали «Сивучи», «Нерпы» и «Леопарды».

Вряд ли с этими челленджами получится кратно увеличить аудиторию и привлечь новых болельщиков, но произойдёт «переопыление». Те фигуристы, кого знают чуть меньше, приобретут новую аудиторию, любители одиночного катания обратят внимание на парные виды и наоборот.

Что спасёт новый формат?

Многие проблемы Лиги чемпионов возникли из-за поспешного запуска проекта – о старте объявили ровно за два дня до старта взрослой серии Гран-при. Возможности на раскрутку не было от слова «совсем». Но время назад не отмотаешь, поэтому работаем с тем, что есть.

Во-первых, активное общение с болельщиками, которое анонсируют все команды, и должно оставаться активным. В 2022 году фигуристы уже пробовали создавать совместные проекты, но надолго не хватало никого. Сейчас нужно продержаться в таком формате до марта, пока не будут подведены итоги турнира. «Кружочки», эфиры, демонстрация каких-то неожиданных талантов, раскрытие спортсменов с человеческой стороны.

Во-вторых, челленджи и вызовы должны быть вирусными, чтобы распространяться и на нефигурную аудиторию. Накраситься на выступление вслепую (или же при помощи другого участника команды), сымпровизировать программу под музыку, которую впервые слышишь (желательно под что-то известное из чартов) или повторить кусок программы товарища по команде, поставить совместный показательный номер.

Можно тестово опробовать и смену видов: в лёгкой атлетике в этом году легенда прыжков с шестом Арман Дюплантис победил норвежского бегуна-барьериста Карстена Вархольма в 100-метровке. Рядовой этап Бриллиантовой лиги стали обсуждать все – в том числе и те, кто лёгкой атлетикой интересуется раз в четыре года на Олимпиаде.

В-третьих, информационная поддержка тоже должна быть на уровне. Это уже задача тех, кто рассказывает про фигурное катание. Простым языком объяснять правила, привлекать внимание к челленджам, задавать спортсменам вопросы, вкидывать идеи в информационное пространство, чтобы задумка не ушла на задний план.

Конечно, можно этого всего не делать. В конце сезона призовые просто будут поделены между командами, а зверей отложат в долгий ящик. Но если есть шанс привлечь внимание к виду спорта и есть все возможности для этого, почему бы и не попробовать?