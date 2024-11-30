Берегись автомобиля! Загитова снова нарушает правила, но чемпионке всё прощают?

Олимпийская чемпионка снова в центре скандала. И если раньше поступки Загитовой вызывали лишь досаду и непонимание, то теперь её поклонники в гневе. Алина творит беспредел на дороге и угрожает безопасности других людей.
По информации СМИ, спортсменка систематически нарушает правила дорожного движения. За этот год она была поймана на неправомерных действиях около 200 раз и заработала штрафов в сумме на почти 500 тысяч рублей.
Но, похоже, и в этот раз ей всё простят. Олимпийской чемпионке можно всё, даже садиться за руль без прав, как в 2019-м? Тогда, видимо, нужен отдельный знак: «Осторожно, Загитова за рулём!»
Идеальный образ трещит по швам
Олимпийская чемпионка когда-то была примером для миллионов людей по всему миру: 15-летняя ученица Этери Тутберидзе с блеском взяла золото Игр в Пхёнчхане, но покорила всех даже не великолепной техникой или по-юношески дерзким артистизмом, а своим мягким характером и добродушной улыбкой. Фигуристка старалась держаться как можно дальше от скандалов и на протяжении долгого времени сохраняла идеальный образ. Только вот в последние годы он трещит по швам.
Загитова выросла и стала огрызаться на недругов, в том числе публично ругаться с журналистами, не давая им снимать себя. С болельщиками Алина тоже не церемонится, грубо отталкивая, когда они хотят прикоснуться к своей любимице. Почувствовав власть над собственной жизнью, спортсменка пошла во все тяжкие: откровенные фотосессии, яркие тусовки и тысяча проектов из мира шоу-бизнеса.
Однако вместе с ростом капитала и повышением узнаваемости Загитова познала и обратную сторону медали — непрекращающуюся волну критики. И, надо отметить, вполне заслуженную. Некоторые действия Алины вызывают массу вопросов, как, например, запрос на грант на почти 75 млн рублей для собственного шоу без какого-либо личного финансирования, когда в стране кризис. Естественно, это не понравилось общественности.
А уж попытки фигуристки войти в журналистику и вести карьеру телеведущей давно стали мемом.
Неспособность Загитовой говорить без запинки и грамотно реагировать на острые вопросы возмущает всех представителей медиасреды. Кроме того, Алина стала кладезем странных фраз, ушедших в народ. Вполне возможно, мы скоро получим словарь имени Алины Загитовой, чтобы переводить её язык на классический русский.
Но все эти недостатки можно как-то терпеть, ведь, по сути, они не приносят никому вреда, разве что лингвистам и филологам, а вот одна тёмная сторона спортсменки может иметь более масштабные и губительные последствия. Загитова — злостная нарушительница правил дорожного движения!
Около 200 нарушений ПДД за 2024 год
По информации издания «Постньюс», в 2024 году Алина была поймана на неправомерных действиях 197 раз.
Самыми частыми нарушениями стали:
- превышение скорости — 401 раз;
- несоблюдение требований знаков или разметки — 65;
- остановка или стоянка в неположенном месте — 18;
- запрещённый поворот налево или разворот — 14;
- движение по автобусной полосе — 14.
Всего с марта 2019-го по ноябрь 2024-го на обоих транспортных средствах, принадлежащих фигуристке, зарегистрировано 554 нарушения ПДД, начислено штрафов на сумму 497 тысяч рублей.
И хотя деньги заплачены, вердикт остаётся прежним: похоже, выходить на дорогу, пока Загитова находится за рулём, нужно с осторожностью.
В 2019 году Загитова садилась за руль без прав
В выходках спортсменки прослеживается система, не так ли? Нарушения регулярные, а если вы думали, что это длится один год, то вы ошибаетесь. В 2019 году Загитова и вовсе оказалась за рулём без водительских прав. В мае того года Алина опубликовала видео, на котором самостоятельно управляла машиной, не имея прав и не будучи пристёгнутой ремнём безопасности.
Олимпийской чемпионке грозил штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, однако Управление ГИБДД по Удмуртии в июле 2019-го прекратило административное расследование в связи с истечением срока давности.
Уже тогда возникал вопрос, а правильно ли поступили представители правоохранительных органов, не наказав юную фигуристку? В тот момент казалось, что это гуманно: всё-таки в 16 лет мы все имеем свойство совершать ошибки. Но, как показало время, вместо того чтобы научиться на своих промашках, Загитова выучила другой урок: олимпийской чемпионке в нашей стране можно творить что вздумается!
Спустя несколько дней после своего 18-летия Алина успешно сдала экзамены и получила права. И теперь нарушает ПДД, копит штрафы и тем самым угрожает безопасности других людей. Похоже, что олимпийской чемпионке так можно?