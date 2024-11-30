Берегись автомобиля! Загитова снова нарушает правила, но чемпионке всё прощают?

В 2024 году было зафиксировано около 200 нарушений ПДД от Арины. А ведь в 2019-м она и вовсе села за руль без прав.

Олимпийская чемпионка снова в центре скандала. И если раньше поступки Загитовой вызывали лишь досаду и непонимание, то теперь её поклонники в гневе. Алина творит беспредел на дороге и угрожает безопасности других людей.

По информации СМИ, спортсменка систематически нарушает правила дорожного движения. За этот год она была поймана на неправомерных действиях около 200 раз и заработала штрафов в сумме на почти 500 тысяч рублей.

Но, похоже, и в этот раз ей всё простят. Олимпийской чемпионке можно всё, даже садиться за руль без прав, как в 2019-м? Тогда, видимо, нужен отдельный знак: «Осторожно, Загитова за рулём!»

Идеальный образ трещит по швам

Олимпийская чемпионка когда-то была примером для миллионов людей по всему миру: 15-летняя ученица Этери Тутберидзе с блеском взяла золото Игр в Пхёнчхане, но покорила всех даже не великолепной техникой или по-юношески дерзким артистизмом, а своим мягким характером и добродушной улыбкой. Фигуристка старалась держаться как можно дальше от скандалов и на протяжении долгого времени сохраняла идеальный образ. Только вот в последние годы он трещит по швам.

Загитова выросла и стала огрызаться на недругов, в том числе публично ругаться с журналистами, не давая им снимать себя. С болельщиками Алина тоже не церемонится, грубо отталкивая, когда они хотят прикоснуться к своей любимице. Почувствовав власть над собственной жизнью, спортсменка пошла во все тяжкие: откровенные фотосессии, яркие тусовки и тысяча проектов из мира шоу-бизнеса.

Однако вместе с ростом капитала и повышением узнаваемости Загитова познала и обратную сторону медали — непрекращающуюся волну критики. И, надо отметить, вполне заслуженную. Некоторые действия Алины вызывают массу вопросов, как, например, запрос на грант на почти 75 млн рублей для собственного шоу без какого-либо личного финансирования, когда в стране кризис. Естественно, это не понравилось общественности.

А уж попытки фигуристки войти в журналистику и вести карьеру телеведущей давно стали мемом.

Неспособность Загитовой говорить без запинки и грамотно реагировать на острые вопросы возмущает всех представителей медиасреды. Кроме того, Алина стала кладезем странных фраз, ушедших в народ. Вполне возможно, мы скоро получим словарь имени Алины Загитовой, чтобы переводить её язык на классический русский.

Но все эти недостатки можно как-то терпеть, ведь, по сути, они не приносят никому вреда, разве что лингвистам и филологам, а вот одна тёмная сторона спортсменки может иметь более масштабные и губительные последствия. Загитова — злостная нарушительница правил дорожного движения!

Около 200 нарушений ПДД за 2024 год

По информации издания «Постньюс», в 2024 году Алина была поймана на неправомерных действиях 197 раз.

Самыми частыми нарушениями стали:

превышение скорости — 401 раз;

несоблюдение требований знаков или разметки — 65;

остановка или стоянка в неположенном месте — 18;

запрещённый поворот налево или разворот — 14;

движение по автобусной полосе — 14.

Всего с марта 2019-го по ноябрь 2024-го на обоих транспортных средствах, принадлежащих фигуристке, зарегистрировано 554 нарушения ПДД, начислено штрафов на сумму 497 тысяч рублей.

И хотя деньги заплачены, вердикт остаётся прежним: похоже, выходить на дорогу, пока Загитова находится за рулём, нужно с осторожностью.

В 2019 году Загитова садилась за руль без прав

В выходках спортсменки прослеживается система, не так ли? Нарушения регулярные, а если вы думали, что это длится один год, то вы ошибаетесь. В 2019 году Загитова и вовсе оказалась за рулём без водительских прав. В мае того года Алина опубликовала видео, на котором самостоятельно управляла машиной, не имея прав и не будучи пристёгнутой ремнём безопасности.

Олимпийской чемпионке грозил штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей, однако Управление ГИБДД по Удмуртии в июле 2019-го прекратило административное расследование в связи с истечением срока давности.

Уже тогда возникал вопрос, а правильно ли поступили представители правоохранительных органов, не наказав юную фигуристку? В тот момент казалось, что это гуманно: всё-таки в 16 лет мы все имеем свойство совершать ошибки. Но, как показало время, вместо того чтобы научиться на своих промашках, Загитова выучила другой урок: олимпийской чемпионке в нашей стране можно творить что вздумается!

Спустя несколько дней после своего 18-летия Алина успешно сдала экзамены и получила права. И теперь нарушает ПДД, копит штрафы и тем самым угрожает безопасности других людей. Похоже, что олимпийской чемпионке так можно?