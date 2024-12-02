Лучший фигурист мира — безумец или чилловый парень? Чем русский американец удивил всех

Илья Малинин не следует за трендами, он их создаёт. И ему сегодня исполняется 20 лет.

Русский американец, бог квадов, уникум, лучший фигурист мира – примерно так Илью Малинина называют во всех статьях как нашей, так и мировой прессы. Сейчас этот парень не только круче всех, он ещё и главный трендсеттер в фигурном катании. За ним смотрят все и хотят сделать так же.

2 декабря Илье исполнилось всего 20 лет – и к этой отметке Малинин уже успел кардинально повлиять на развитие фигурного катания и зажечь огонь в огромном количестве спортсменов. Причём просто так, потому что ему интересно – выучить прыжок, который никто не делал, изобрести что-то новое, взяв это из акробатики или танца.

Собрал «перчатку бесконечности» из всех квадов

Год назад на финале Гран-при в Пекине Илья сделал невозможное возможным – стал первым фигуристом в истории, которому удалось исполнить все четверные прыжки на соревнованиях, включая аксель. В этот момент Малинин по-настоящему стал Богом квадов, оправдав свой ник из социальных сетей.

Что забавно, последним прыжком в списке стал четверной риттбергер, который до сих является для Малинина наиболее проблемным среди всех квадов – всего две чистые попытки на стартах.

Куда стремиться Илье дальше? Можно представить себе все шесть квадов в одной произвольной, это фигуристу вполне по силам. Пятерные на подходе, но близко и главная цель четырёхлетнего цикла – Олимпийские игры, так что не факт, что в ближайший год Малинин будет излишне рисковать и удивлять на каждом старте.

Исполнив четверной аксель, Малинин открыл всему остальному мужскому одиночному дверь в мир сверхчеловеческих элементов. Теперь многие рассуждают об этом прыжке как о чём-то реальном, а Владиславу Дикиджи даже удалось сделать несколько чистых попыток на тренировках. Да и общая гонка за количеством четверных – во многом результат прорыва Ильи.

Изобрёл собственный сигнатурный элемент — Raspberry Twist

Рискует Малинин не только с многооборотными прыжками. В это межсезонье он выучил сальто и добавил его в соревновательную программу, как только запрет на исполнение этого элемента сняли. Здесь Илья уже подхватил тренд, заданный Адамом Сяо Хим Фа. Но при этом само сальто Малинин исполняет по-другому: более мягко и элегантно, с разножкой в перевороте. Так, например, у Ильи получилось на этапе Гран-при в Канаде в произвольной программе.

В своём познании этот американец настолько преисполнился, что научился исполнять сальто назад даже без отталкивания зубцом – есть попытки на видео.

Помимо сальто, Малинин уже два года подряд исполняет собственный сигнатурный элемент – двойной бедуинский прыжок с винтом, которые все уже назвали Raspberry twist.

«Я часто смотрю гимнастику или танцы, и я заметил этот элемент и попытался перенести его на лёд. Переход был нелегким, но я знал, что было бы здорово иметь что-то своё», – рассказывал Илья в интервью L’Equipe.

Научился прыгать в другую сторону

Илья идеально владеет всем набором прыжков в их стандартном варианте, но при этом хочет освоить прыжки в другую сторону. Малинин, как и большинство фигуристов, прыгает против часовой стрелки, но при этом уже почти освоил все двойные прыжки и по часовой, включая двойной аксель. Без какой-то конкретной соревновательной цели – этот навык никак не поможет Илье выиграть Олимпиаду, например. Просто потому что ему это интересно.

«Я об этом давно думаю, мне хочется стабильно прыгать в обе стороны. Цель – освоить все тройные», – отметил Малинин в интервью «Спортс». Из уст Ильи это не звучит как безумие, он просто идёт и просто делает, потому что немного заскучал на тренировке.

На этой неделе в Гренобле пройдёт финал Гран-при по фигурному катанию – старт уже в этот четверг, 5 декабря. Во Франции Малинин может сделать себе приятный подарок на 20-летие и завоевать очередное золото крупного старта, пока на его счету – лучшая сумма мирового сезона. Не исключено, что фигурист сделает это с очередным сюрпризом для публики и снова придумает что-то уникальное. Просто потому, что это Илья.