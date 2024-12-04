Базылюк с травмой поборется с Костылевой с температурой. А Трусова и Щербакова помогут им

7 декабря в Москве пройдёт развлекательный командный турнир — Кубок Первого канала среди юниоров. Несмотря на неофициальность старта, конкуренция на нём ожидается высочайшая. В двух командах выступят самые топовые юниоры России, которые являются принципиальными соперниками.

Так, одиночницы Маргарита Базылюк и Елена Костылева попытаются помочь своим командам, несмотря на серьёзные проблемы со здоровьем. У ученицы Этери Тутберидзе совсем недавно была микротравма мягких тканей, из-за чего она неудачно выступила на этапе Гран-при России в Санкт-Петербурге.

В это же время трудности испытывает и воспитанница Евгения Плющенко: по словам мамы спортсменки, та болела и на протяжении 10 дней принимала антибиотики из-за повышенной температуры. Смогут ли фигуристки принять участие в турнире — пока под вопросом, но, если они выйдут на лёд, всё внимание будет приковано к ним.

Арсений Федотов Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Однако будет интересно наблюдать и за противостоянием Льва Лазарева и Арсения Федотова, которые также оказались по разные стороны баррикад. Спортсменам придётся постараться, чтобы победить, но это важно, ведь на кону может оказаться солидный денежный приз. В этом году организаторы пока не оглашали список наград, однако на прошлогоднем турнире команда, завоевавшая золото, получила 1,5 млн рублей, в то время как команда с серебряной медалью заработала 1 млн рублей.

Накал страстей будет серьёзный, но помочь справиться с нервами юным фигуристам помогут Александра Трусова и Анна Щербакова. Они назначены специалистами по работе со спортсменами на турнире.

Приятным бонусом для зрителей будут показательные выступления от Марка Кондратюка, Владислава Дикиджи, Софьи Акатьевой, Елизаветы Пасечник/Дарио Чиризано и Василисы Кагановской/Максима Некрасова.

Мы собрали всю важную информацию о Кубке Первого канала — 2024 среди юниоров и предлагаем ознакомиться с ней.

Регламент кубка Первого канала среди юниоров

В турнире примут участие две команды, составленные из сильнейших юниоров страны в одиночном и парном катании. В каждом коллективе окажутся по три юноши-одиночника, три девушки-одиночницы и две спортивные пары.

К участию будут приглашены спортсмены в одиночном катании, занявшие первое-шестое места, и спортивные пары, занявшие первое-четвёртое места в общем зачёте по итогам шести этапов Гран-при России среди юниоров. Если вышеуказанные фигуристы не смогут выступить на турнире, их место займут следующие в рейтинге.

Капитаном станет спортсмен, выбранный голосованием членов команды, а цвет коллектива будет назначен по итогам жеребьёвки. Для каждой дисциплины предусмотрены запасные участники, которые могут занять место основных после старта официальных тренировок при необходимости.

Формат соревнований предусматривает прокаты только в произвольной программе. Баллы начисляются по системе олимпийского командного турнира по фигурному катанию. Победа отдаётся команде, набравшей большее количество очков. При равенстве баллов у участников за выступление место делится между ними и обоим зачисляется одинаковое количество очков.

При досрочном завершении проката одиночники или спортивные пары набирают минимальное количество очков в своём виде — пять и семь соответственно. В случае если команды набирают одинаковое количество очков по итогам всего соревновательного дня, применяются следующие правила:

Выигрывает команда, чей капитан принёс большее количество очков своей команде. Выигрывает команда, набравшая максимальное количество баллов в течение соревновательного дня.

Маргарита Базылюк Фото: Дарья Кузовлева, «Чемпионат»

Состав команд

Команда №1: Никита Сарновский, Арсений Федотов, Эдуард Карартынян, Елена Костылева, Елизавета Андреева, Алёна Принёва, Полина Шешелева/Егор Карнаухов, Вероника Меренкова/Даниль Галимов, Зоя Ковязина/Артемий Мохов, Василиса Григорьева/Евгений Артющенко, Арина Горшенина/Илья Макаров.

Команда №2: Лев Лазарев, Николай Колесников, Вадим Воронов, Алиса Двоеглазова, Лидия Плескачёва, Маргарита Базылюк, Таисия Щербинина/Артём Петров, Анастасия Чернышёва/Владислав Вильчик, София Диана Касинс/Александр Брегей, Елизавета Малеина/Матвей Самохин, Мария Фефелова/Артём Валов.

Фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова будут работать с командами на Кубке Первого канала среди юниоров, сообщается на сайте Первого канала. Турнир пройдёт 7 декабря на «ЦСКА-Арене» в Москве.

Расписание Кубка Первого канала среди юниоров

12:55 — Танцы на льду

14:10 — Спортивные пары

15:10 — Юниоры

16:25 — Юниорки

Где смотреть Кубок Первого канала среди юниоров

В полном объёме турнир покажет сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире.