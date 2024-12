«Допинг Валиевой на санкции против российских фигуристов не повлиял». Взгляд из США

Мы уже практически перешагнули за экватор сезона. Впереди два крупнейших старта зимы – чемпионат России и финал Гран-при ISU. А это значит, что пора подводить предварительные итоги. Причём важно не только знать мнение отечественных экспертов, но и слышать то, что говорят по другую сторону океана.

Что касается фигурного катания, в США едва ли можно найти лучшего собеседника, чем Джеки Вонг. Независимый журналист, блогер и аналитик имеет огромный авторитет в индустрии. Выпускник экономического факультета Стэнфорда и консультант крупнейшего консалтингового агентства McKinsey & Company заинтересовался фигурным катанием более 30 лет назад.

Всерьёз в спортивную журналистику он пришёл в 2015 году, и с тех пор к нему как к эксперту обращаются такие крупные издания, как BBC, France 24, The Washington Post, The New York Times, The Guardian, USA Today, Sky News и многие другие. Олимпийский чемпион Нэйтан Чен отмечал, что Вонг незаменим в своей роли, а парница Крис Книрим без скромности назвала его «лучшим в своём деле».

В интервью «Чемпионату» Вонг поделился своим мнением о героях и антигероях этапов Гран-при ISU, высказался о долгосрочных тенденциях в мужском одиночном и парном катании, оценил влияние нового возрастного ценза на количество элементов ультра-си, а также чехарду результатов в танцах на льду.

Порадовал Шайдоров – у него значительный прогресс

– Какие у вас общие впечатления от текущего сезона?

– Мы видим очень непредсказуемый сезон, если говорить о международных стартах ISU, причём во всех дисциплинах. Было очень интересно наблюдать за тем, как на разных этапах Гран-при совершенно разные фигуристы попадали на пьедестал, особенно когда некоторые из фаворитов совершали грубые ошибки, которых от них никто не ожидал. Лично мне особенно интересно будет наблюдать за предстоящей битвой парников в финале Гран-при, потому что каждый дуэт имеет своё лицо и сильно отличается от других.

– Кто больше всего удивил вас с положительной стороны?

– Я был рад наблюдать за прогрессом американки Эмбер Гленн и японки Вакабы Хигути — они уже давно выступают среди взрослых, но до этого упирались в потолок своих возможностей. Сейчас им удалось найти способ перейти на следующий уровень.

Порадовал и казахстанец Михаил Шайдоров. Причём не только из-за каскада тройной аксель — четверной. Я вижу у него значительный прогресс по всем направлениям. Подкупает и его уверенность в себе, в катании, которой ранее он не обладал. Понравилось и то, как развивается дуэт Оливия Смарт/Тим Дик. В этом сезоне они стали единым целым. Особенно отмечу их произвольный танец под саундтрек из фильма «Дюна».

– Кто тогда удивил, но уже с отрицательной точки зрения? От кого ожидали большего?

– Думаю, в целом я ожидал куда большей стабильности от фигуристов, от ведущих спортсменов. Это предолимпийский сезон, он имеет огромное значение. Но я вижу тенденции в правильном направлении и надеюсь на отличную вторую половину сезона от всех, кому не удалось всё показать на этапах Гран-при.

– За какой дисциплиной было интереснее всего следить?

– Прежде всего за парами и за женщинами. Это действительно было здорово, если сравнивать и выделять. Из всех четырех дисциплин именно эти две мне кажутся теми, где на международном уровне наиболее плотная конкуренция. При этом есть и уровень катания, действительно высокий уровень. Возможно, уже сейчас мы наблюдаем превью олимпийского сезона.

– Вы следите за российскими соревнованиями? Если да, то какие смотрели, каковы ваши впечатления?

– Если честно, то пристально за российскими внутренними стартами не слежу. Видел только отрывки отдельных выступлений некоторых фигуристов.

– И всё же — вы можете дать оценку текущему уровню российских фигуристов?

– Не думаю. Едва ли тех отрывков из выступлений, которые я видел, достаточно, чтобы квалифицированно ответить на вопрос.

Российским фигуристам пришлось искать мотивацию, чтобы продолжать выступать

– На ваш взгляд, кто больше пострадал от международной изоляции — российские спортсмены или международные соревнования?

– Очевидно, что российским фигуристам пришлось искать другую мотивацию для того, чтобы продолжать выступать. А для спортсменов, соревнующихся на международном уровне, цели остались прежними: фокус остаётся на крупных зарубежных стартах, как и всегда. Российские фигуристы и ранее выделяли важность внутренних турниров, поэтому мотивация хорошо себя показать на домашней арене и продолжает их подпитывать.

– Россиян не хватает на международной арене? Считаете ли вы турниры без участия фигуристов из России полноценными?

– Разумеется. Соревнования проводят среди тех, кто приехал на старт и готов соревноваться.

– Какие перспективы видите в вопросе возвращения россиян на международную арену? И что ждет их после возвращения?

– Понятия не имею. Не могу сказать, что я когда-либо хорошо предсказывал действия ISU.

– Влияет ли допинговая история Камилы Валиевой на снятие санкций с российских фигуристов?

– Запрет ISU на участие фигуристов из России и Беларуси в соревнованиях был связан с украинскими событиями, так что история Валиевой на него не повлияла.

Алёна Косторная Фото: РИА Новости

Здорово, что у Косторной не прошла любовь к спорту

– В России много говорят о кризисе в парном катании. На международном уровне это ощущается иначе?

– Наоборот, для меня парное катание на международном уровне всё больше раскрывается. В этом году турниры крайне захватывающие, как и в предыдущих сезонах.

– То есть вы не согласны с тем, что именно по парному катанию отстранение россиян ударило прежде всего?

– Я так не думаю.

– Несмотря на изоляцию, российские парники Бойкова и Козловский пытаются покорить четверной выброс. Вы видите смысл в четверных элементах у пар?

– Многие фигуристы делают какие-то элементы и пробуют что-то порой просто для себя, даже если это не приносит им прямой пользы в плане результатов.

– Изначально — до снятия канадцев — в финал Гран-при прошли шесть дуэтов из шести разных стран. Это хороший знак – парное катание развивается повсеместно?

– Для меня важнее даже не то, что шесть разных стран получили возможность представить свои дуэты, а то насколько все эти пары разносторонне развиты. За этим очень интересно наблюдать.

– Ещё из важных российских новостей – чемпионка Европы Алёна Косторная перешла в парное катание. Что вы думаете об этом?

– Здорово слышать, что она продолжает кататься и соревноваться, не прошла любовь к спорту, теперь она проявляется в парном катании. Я знаю, что сейчас она берёт перерыв на два сезона. Очень интересно будет посмотреть, что у неё получится впоследствии, когда вернётся на лёд.

Нравится, что акценты перемещаются в сторону более длительных карьер у фигуристок

– В отсутствие россиянок в женском одиночном доминируют японские фигуристки. Другие страны пока не могут до них дотянуться?

– У японок с детства заложена отличная база в катании, поэтому многие из них смогли сохранить свои прыжки во время пубертата. Я не вижу предпосылок, чтобы в следующем году в женском катании кто-то смог бросить им вызов. Но как это всегда бывает — если доминирует какая-либо фигуристка или страна, то всегда найдутся другие спортсменки, которые будут стремиться догнать лидера. Однако для этого нужно время.

– Последние два сезона мы видим явный тренд на сокращение количества многооборотных прыжков у девушек. Это влияние нового возрастного ценза?

– Новый возрастной ценз должен прежде всего изменить то, как тренеры планируют траекторию развития своих фигуристов. Если конечной целью является конкретное соревнование (например, Олимпиада), тренировки и план будут корректироваться, чтобы выводить на пик именно к этому старту.

В целом мне нравится, что акценты перемещаются с попыток получить мгновенный результат в сторону более длительных карьер у фигуристок. Девушки слишком много и усердно тренировались, забирая у себя лучшие годы молодой жизни, только лишь для того, чтобы показать, на что они способны в течение двух-трёх сезонов, после чего уйти на пенсию.

– При этом вы верите в возвращение элементов ультра-си у женщин? Теперь уже – у совершеннолетних.

– Есть яркий пример – Эмбер Гленн. При этом не сказал бы, что её тройной аксель — исключение. Мы уже видели, как многие девушки, которые преодолели подростковый возраст, тренировали и приземляли тот же тройной аксель. Но меня впечатлило, как именно Гленн боролась за свой прыжок. Долго пробовала, не выходило, а затем в прошлом сезоне у неё что-то щёлкнуло – и теперь пошло. И она знает, что в случае чего в её арсенале есть такой козырь.

– Лидер прошлых сезонов Луна Хендрикс явно не в лучшей форме. Сможет ли она вернуться на прежний высокий уровень?

– Трудно сказать, потому что последние несколько сезонов она время от времени боролась с травмами. И с каждым годом восстанавливаться после них становится сложнее. Я думаю, её команда прежде всего следит сейчас за тем, чтобы она уделяла достаточное время именно процессу восстановления. По сути, этот сезон для неё не так важен — всё направлено на подготовку к Олимпиаде.

К Милану Хендрикс должна выйти на пик своих возможностей. И я предполагаю, что тренеры сейчас ставят здоровье в приоритет и не торопят её с возвращением на лёд. Все предостережения делаются для того, чтобы Луна могла быть в лучших кондициях именно в следующем сезоне.

– Вспоминают ли за рубежом имена российских фигуристок? И если да, то в каком контексте?

– Люди, которые следили за катанием определённой фигуристки, определенно будут её помнить. И я знаю, что на Западе и сейчас есть много людей, до сих пор следящих за российским фигурным катанием — так что эти люди будут помнить и имена российских спортсменов.

Кагияма всё ещё более сильный фигурист, чем Малинин

– Илья Малинин — бесспорный лидер мужского одиночного катания? Есть ли у него слабые стороны? Это хореография?

– За последние два сезона он значительно прибавил во всех аспектах. Думаю, он продолжит подталкивать себя к развитию во всех направлениях. Хореография — то, в чём он действительно прибавил сильнее всего. Это особенно заметно, когда он исполняет свои программы без прыжков: видно, как Илья тонко передаёт музыку, расставляет отдельные акценты, чувствует мелодию. Раньше этого не наблюдалось.

Илья Малинин Фото: Jamie Squire/Getty Images

– Как обозначить эту тонкую грань между сложной техникой и артистизмом? Что лично для вас важнее?

– Фигурное катание я воспринимаю как многоборье – это вид спорта, который сочетает в себе как техническое, так и артистическое начало. Это и делает наш вид спорта таким интересным. Наиболее интересными смотрятся программы, в которых есть и сложная техника, и артистизм – это идеал. Выделить что-то одно не получится.

– ISU словно показывает Малинину, что исполнять четверной аксель бессмысленно. Стоит ли поднимать стоимость прыжка?

– Я бы не назвал добавление четверного акселя в программу бессмысленным ходом. Всё-таки это по-прежнему очень дорогой элемент, самый дорогой из четверных.

– Удивляют и недавно объявленные оценки за пятерные прыжки. В чём смысл такой политики ISU? Они не хотят видеть пятерные?

– ISU не стал пояснять, почему именно такая шкала оценок была выбрана. Но тут и правда вопрос в стимуляции спортсменов. Или наоборот – в отсутствии этого стимула. Подобно тому, как ISU снизил базовую оценку у четверного выброса в парном катании, чтобы лишить парников дополнительной мотивации их исполнять. Сейчас то же самое делают и с пятерными.

По крайней мере, на данный момент ситуация обстоит так: пятерные нежелательны. Но ведь в конечном счёте во всём в мире пока есть только один человек, который разучил все шесть существующих четверных прыжков. Ещё наберется несколько фигуристов, у кого по четыре-пять разных стабильных квадов. Так что до пятерных нам ещё предстоит долгий путь.

– Есть ли сейчас реальные конкуренты у Малинина? Адама Сяо Хим Фа таким больше не назвать?

– Пусть у них и нет четверного акселя, но потенциал для роста у Юмы Кагиямы и Адама Сяо Хим Фа есть. У обоих в репертуаре есть как минимум по четыре разных четверных прыжка. Возможно, они будут и усложнять свою программу. По моему мнению, если брать не технику, а оценивать навыки комплексно, то Кагияма для меня всё еще более сильный и разносторонне развитый фигурист, чем Малинин.

Конечно, для того чтобы догнать Илью им придётся добавлять четверные. Но хочется видеть комплексное развитие — и техники, и артистизма.

– Российские фигуристы также стараются не отставать в этой гонке четверных. У них есть потенциал побороться с Малининым?

– Опять же, не думаю, что смотрю достаточно российских стартов, чтобы ответить на этот вопрос.

– А за кем ещё следите особенно внимательно в мужском одиночном?

– На самом деле, за многими парнями. Потому что никогда не знаешь, кто тебя удивит отличными программами, запоминающимися постановками.

Есть пять явных претендентов на медали Олимпиады в танцах на льду

– Сейчас в танцах на льду нет явного лидера. Или вы таковых видите?

– Лидеры есть. При чистых прокатах Чок/Бейтс, Гиллес/Пуарье и Гиньяр/Фаббри всё ещё остаются лучшими. Вот только с чистыми прокатами в этом сезоне есть откровенные проблемы. Интересно наблюдать за тем, как Лажуа/Лага и Фир/Гибсон готовы бороться за тройку лидеров, стараются не отступать. На мой взгляд, как минимум одна из двух этих пар в олимпийский год попадёт в тройку лучших. То есть у нас пять явных претендентов на медали Олимпиады, а как именно распределятся места между дуэтами, ещё предстоит выяснить.

Глеб Смолкин и Диана Дэвис Фото: Joosep Martinson/Getty Images

– Вы видели прокаты Дианы Дэвис и Глеба Смолкина? Что думаете об их перспективах?

– В этом году у них очень сильный произвольный танец. Они будут бороться за десятку лучших на чемпионате мира в этом сезоне.

– То есть они прибавили после того, как стали работать с академией Монреаля?

– Результат не приходит сразу. Когда вы меняете тренера или команду, вам всегда требуется время на адаптацию. Каждый тренер подчёркивает разные аспекты катания, у каждого своё видение. Прогресс будет, но всё это займёт время.

– Что думаете о ритм-танце Евгении Лопаревой и Жоффре Бриссо? Вас удивил выбор музыки (Boney M – Rasputin)?

– Лопарева/Бриссо всегда стараются выделяться, они смотрят на фигурное катание иначе, чем другие дуэты. Это весёлый, заводной ритм-танец, ребята хорошо с ним справляются. При этом, разумеется, я слышал, что они временно изменили текст в концовке, но теперь возвращают оригинальную концовку обратно.

– Разве это не был акт политической цензуры? Ей есть место в фигурном катании?

– Давайте честно: это происходит во всех видах спорта.