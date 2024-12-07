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Фигурное катание, юниорский Кубок Первого канала в Москве, Трусова и Щербакова: текстовая трансляция, лайв, онлайн

Щербакова и Трусова помогут юниорам разыграть Кубок Первого канала! LIVE
Екатерина Авдонина
Анна Щербакова.
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Кто заберёт трофей?

Кубок Первого канала среди юниоров в этом году пройдёт в субботу, 7 декабря, на «ЦСКА-Арене» в Москве. В соревнованиях примут участие две команды, составленные из сильнейших юниоров страны в одиночном и парном катании. В каждой команде выступят по трое юношей-одиночников, три девушки-одиночницы и две спортивные пары.

Формат соревнований предусматривает прокаты только произвольной программы. Баллы начисляются по системе олимпийского командного турнира по фигурному катанию. Победа отдаётся команде, набравшей большее количество очков.

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Фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова будут работать с командами на Кубке Первого канала среди юниоров. За главный трофей поборются две команды капитанов: Даниля Галимова – в оранжевой форме и Матвея Самохина — в малиновой.

Кто победит и какой вид обеспечит отрыв? Как выступят лучшие юниоры? Всё это – в лайве от «Чемпионата».

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