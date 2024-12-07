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Щербакова и Трусова на юниорском Кубке Первого канала: ведущие, Соколовская и Кондратюк, Костылева против Базылюк

Кондратюк нырнул на лёд, Трусова проинтервьюировала Соколовскую! Пять моментов КПК юниоров
Анастасия Матросова
Щербакова и Трусова на юниорском КПК
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Невероятные прыжковые подвиги, камбэк Базылюк и ироничный Траньков — тоже в списке.

Второй юниорский Кубок Первого канала – всё! Победу одержала команда «оранжевых», которую поддерживала Александра Игнатова, команда «малиновых» с Анной Щербаковой во главе – вторая.

При полных трибунах малой «ЦСКА-Арены» выступили лучшие юниоры России. Вспоминаем самые яркие моменты турнира со звёздами будущего.

Щербакова и Игнатова добыли микрофоны, чтобы в «киках» не было скучно

Началось всё с небольших технических неполадок – вероятно, не до конца была отработана механика взаимодействия ведущих на арене, комментатора и командных «киков». Анна Щербакова пыталась беседовать с участниками своей команды, однако этого не было слышно, ведь микрофон повесили на саму фигуристку. Но к парам ситуация наладилась – в зоны команд передали микрофоны.

Для Александры Игнатовой это первый пример работы ведущей в прямом эфире, и, кажется, вливаться пришлось совсем без подготовки. Были моменты, в которых Саша не очень удачно вступала, или же её перебивали объявления оценок. Но к середине фигуристка всё же приноровилась. Анна Щербакова же не первый год на юниорском КПК, она чувствовала себя с микрофоном очень уверенно.

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Ведущим не хватило подготовки, но хватило самоиронии

На юниорском КПК была использована та же схема работы, что и на взрослых этапах Гран-при: в трансляции были слышны голоса комментаторов, а ведущие обсуждали прокаты на самой арене. В этом году турнир провели Евгения Медведева и Максим Траньков, на танцах в первом блоке к ним ещё присоединился Никита Кацалапов.

Ведущие работали достаточно раскованно, но без ошибок, к сожалению, не обошлось. На награждении те же Зоя Пестова и Сергей Лагутов, танцоры из группы Ирины Жук и Александра Свинина, остались просто неозвученными.

Впрочем, к своим ошибкам Максим Траньков отнёсся достаточно иронично и не побоялся пошутить над собой в прямом эфире.

Кондратюк не только феерично выступил в показательном, но и выводил спортсменов

В перерывах между соревновательными блоками с показательными номерами выступали взрослые звёзды: свои программы показали Елизавета Пасечник и Дарио Чиризано, Василиса Кагановская и Максим Некрасов, Владислав Дикиджи, Марк Кондратюк и Софья Акатьева.

Марку Кондратюку в этот день пришлось совмещать сразу несколько ролей. Его также заметили в командных «киках» с микрофоном: вероятно, снимали дополнительный контент для Первого канала. Перед стартом КПК Марк впечатлил бешеными каскадами в соцсетях: сделал параллельную секвенцию четверной сальхов – тройной аксель с Владом Дикиджи, а сольно справился с каскадом тройной аксель – ойлер – четверной сальхов.

На прокатах парней Марк вместе с тренером Светланой Соколовской выводил своих одногруппников: за «малиновую» команду катался Эдуард Карартынян, за «оранжевую» – Николай Колесников. Любопытно, что Саша Игнатова задала Соколовской вопрос, за кого из парней та болеет больше. «Я болею пока за Кондратюка», – парировала Светлана Владимировна.

Выступление же Марка запомнилось ярким выходом из четверного лутца: фигурист катал короткую программу и после выезда с первого прыжка передал привет «Байкальским нерпам», случайно нырнув на лёд. Это падение не смутило Марка, он продолжил двигаться прямо на льду в такт музыке, обыгрывая неловкий момент.

Ещё один парень в клубе пяти квадов! Но свой же рекорд Лазареву побить не удалось

Триумфатор прокатов парней – Лев Лазарев – в очередной раз показал, насколько же крутой он командный игрок. Юному фигуристу наконец-то покорились пять четверных в произвольной программе – два лутца, флип, сальхов и тулуп.

Ранее на турнирах обязательно какой-нибудь квад из списка вылетал, но сегодня всё сложилось. Лев не первый из россиян собирает в прокате пять квадов, но среди юниоров такое точно не удавалось никому.

Прокат Льва Лазарева

Прокат Льва Лазарева

Фото: 1tv.ru

Любопытно, что рекорд страны по технике Лев не побил: сейчас он набрал 109 баллов, а сам же в марте этого года набирал и 112 с четырьмя четверными.

За вечер мы могли бы увидеть сразу две пятиквадки, но Никита Сарновский со своим контентом справиться не смог: он пошёл на два лутца, флип, сальхов и тулуп, но допустил два падения.

Костылева развалилась после болезни, а Базылюк реабилитировалась после ошибок на Гран-при

Сильнейшие юниорки Маргарита Базылюк и Елена Костылева подошли к турниру не в лучших кондициях: Марго ещё беспокоит травма ноги, а Лена совсем недавно болела и тренировалась после спада температуры совсем недолго.

Базылюк удалось реабилитироваться после неудачного выступления на Гран-при: её набор облегчили, убрали тройной аксель, все квады поставили в первую половину. И с таким контентом фигуристка справилась, она — первая среди девушек.

Костылева же облегчать ничего не стала, но выступить чисто не смогла. У Елены посыпались ошибки: степ-аут на тройном акселе, падение и «бабочка» на тулупах, падение с тройного лутца в самой концовке, удались только сальховы во второй половине. Но спортсменка не расстроилась. «Я не собираюсь сдавать позиции», – так объяснила фигуристка свой контент в произвольной.

Во многом Костылевой повезло: на момент её проката команда «оранжевых» уже выиграла турнир. Таким образом, выступление Елены уже ничего не решало, поэтому ей можно было ставить эксперименты.

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