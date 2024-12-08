Судьи не дают свободы русско-американскому таланту? Малинин сделал в Гренобле невероятное

Во французском Гренобле подошёл к концу финал Гран-при от ISU. Как бы по ходу турнира ему не доставалось от прессы (прежде всего – за пустые трибуны), сами соревнования получились запоминающимися. И всё же один прокат явно стоит особняком – это произвольная программа американца Ильи Малинина.

Лидер мирового фигурного катания будто бы почувствовал, что его статус повелителя четверных подвергают сомнению. И поэтому решил ярко напомнить всем, почему именно он Quad God, а не кто-либо другой. Малинин вышел с настроем показать сразу семь четверных прыжков, из которых шесть разных. И пусть получилось далеко не всё, за саму попытку Илье точно стоит поаплодировать.

Илья вновь решил удивить мир и исполнить свою давнюю мечту

Большой спорт двигают три основных сюжета – драма о преодолении, гонка за рекордами и противостояние сильнейших. И турнир мужчин в финале Гран-при мог остаться рядовым событием, поскольку не попадал ни под один из критериев. Попавший в последний вагон в финал Михаил Шайдоров за тройку не зацепился, Юма Кагияма сам себя исключил из борьбы за первое место.

Илья Малинин мог выйти и откатать рядовой набор с четырьмя четверными прыжками и с огромным запасом забрать победу. Но будто бы даже сам американец в тот момент почувствовал, что это будет слишком скучно. И решил подарить праздник и себе, и всем, кто за этим наблюдал. Ощущение, что ожидается нечто неординарное, родилось ещё в момент, когда Илья неожиданно зашёл на четверной аксель. Причём даже не первым элементом, а вторым — сразу после флипа.

Дальше пошёл фестиваль четверных на любой вкус и цвет. Два лутца, риттбергер, тулуп, сальхов. То есть Малинин решил исполнить свою давнюю мечту – собрать в одном прокате все шесть существующих четверных прыжков и откатать семиквадку. К слову, при текущих правилах зайти на семь четверных можно только в такой конфигурации – регламент не позволяет повторять больше одного вида четверного.

Эти изменения в своё время в ISU приняли как раз для того, чтобы мотивировать фигуристов изучать разные прыжки. Но мало кто среди чиновников тогда мог подумать, что кто-то всерьёз решится собрать полное комбо. Недовольные дерзостью Ильи находятся и до сих пор. Прокат хоть и исторический, но не без ошибок. Из очевидных – падение с первого лутца и сомнительное приземление с риттбергера. Однако в протоколах Малинину припомнили всё, что можно и нельзя.

Илья Малинин Фото: Jurij Kodrun/Getty Images

Попытка исполнить семь четверных не принесла Малинину прямых дивидендов

Первая в истории попытка исполнить семь четверных прыжков сразу и шесть разных подряд не добралась даже до отметки в 300 баллов – о мировых рекордах и речи не шло. Илье проставили недокруты на каждом из четверных. Чтобы говорить о справедливости подобного судейства, нужно внимательно отсматривать каждый элемент в замедленной съёмке с нескольких камер. Наверняка у арбитров даже и были реальные причины поставить те оценки, которые они и поставили. Но вопрос в целеполагании.

Малинин сейчас едва ли не единственный фигурист с потенциалом быть популярным за пределами узкого мира своего вида спорта. У него уже есть свой личный бренд, есть своя история борьбы против системы. Да и, в конце концов, он американец – а это сразу открывает огромный рынок. Чем больше будет у Ильи мотивации выдавать шоу, подобное тому, что было в Гренобле, тем лучше будут дела у ISU.

Но в ISU так не думают. Там не хотят поднимать стоимость четверного акселя. Стоимость пятерных сделали настолько мизерной, чтобы ни Малинин, ни кто-либо ещё о них даже не задумывался. Эксперт Джеки Вонг в беседе с «Чемпионатом» так и обрисовал ситуацию – в Международном союзе конькобежцев подобные прыжки считают нежелательными. В эту категорию, получается, попадает и семиквадка Малинина.

Судьи ему намекнули: если ты пытаешься взять нас своей дерзостью, то делай всё настолько идеально, чтобы придраться не мог даже самый дотошный технический контролёр. А где найти столько физических сил, чтобы выкатать семь подряд четверных, включая четверной аксель? Сложилось ощущение, что именно аксель всю энергию у Ильи и забрал. Дальше он катал уже на морально-волевых. Но всем бы такую волю, какую продемонстрировал Малинин!

В ISU стреляют себе в ногу, лишая фигуристов мотивации усложнять программы

Илья Малинин мог бы стать для фигурного катания своим Арманом Дюплантисом. Яркий швед бодро перехватил знамя лёгкой атлетики у Усэйна Болта и держит на себе рейтинги. В секторе для прыжков с шестом о конкуренции речи даже не идёт, но людям интересно смотреть, как Дюплантис сражается сам с собой, доказывая из раза в раз, что границы человеческих возможностей ещё не определены. Не тормозите энтузиазм Малинина искусственно, и он привлечёт в этот спорт массы.

Вонг говорил, что Кагияма как фигурист более разносторонний и талантливый. Вернее, его талант равномерно распределён между техникой и артистизмом. Но даже самая пронзительная программа не сможет создать медийный шум, сравнимый с попыткой исполнить пятерной прыжок. У нас есть пример – женское одиночное катание. Ушла эпоха четверных, а вместе с ней будто бы пропала и вся интрига, которая двигала вид четыре года между Пхёнчханом и Пекином.

Теперь единственная, кто среди иностранок регулярно пытается в элементы ультра-си – американка Эмбер Гленн. И как же здорово, что именно она в этот раз и победила. Тройной аксель стал ключом к победе единственной девушки не из страны дрифта и аниме. Фаворит Каори Сакамото настолько была не в форме, что обрадовалась даже бронзе. Конечно, при чистых прокатах Сакамото наверняка обошла бы Гленн, но кого это теперь волнует?

Как не волнуют ошибки других японцев, Рику Миуры и Рюити Кихары, Никиту Володина и его партнёршу Минерву Фабьенне Хазе. Немцы второй год подряд берут финал Гран-при и имеют отличные олимпийские перспективы. Так что первая задача для Никиты теперь – срочно учить язык и оформлять паспорт, без него до Милана он не доедет. На третьем месте, кстати, тоже знакомые лица – Анастасия Метёлкина и Лука Берулава из Грузии.