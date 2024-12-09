«Так убить спорт, бросить в бездну — надо было постараться». Агент Малинина разнёс ISU

Финал Гран-при во французском Гренобле мало кого оставил равнодушным. Турнир, который поначалу только генерировал шутки про пустые трибуны, ближе к концу набрал серьёзный ход. Главным событием стало выступление Ильи Малинина в произвольной программе. Американский фигурист попробовал впервые в истории исполнить сразу семь четверных, но должной награды за свой энтузиазм не получил.

Сорвав только один прыжок в итоговых протоколах, Малинин на каждом из четверных получил по недокруту. В результате Илья даже проиграл произвольную японцу Юме Кагияме, который также не был безупречен. Эта ситуация серьёзно озадачила агента американского спортсмена Ари Закаряна. Один из самых влиятельных «продюсеров» в фигурном катании в беседе с «Чемпионатом» пришёл к неутешительному выводу: текущая политика ISU, направленная на попытки искусственным образом остановить прогресс спорта, приведёт к потере зрительского интереса, а вместе с тем – и к закату индустрии.

Илья Малинин в ожидании оценок Фото: International Skating Union/Getty Images

«Мы должны определиться: у нас тут спорт или искусство»

– Как вам атмосфера в Гренобле? По трансляции складывалось ощущение, что есть проблемы со зрительским интересом.

– На произвольных программах у мужчин точно были проданы все билеты. В предыдущие дни были какие-то моменты. Однако сказать, что что-то совсем плохо – точно нельзя. Но в целом у меня большие вопросы, разумеется, по маркетинговой работе. И вообще по тому, что происходит в нашем виде спорта. Очень тяжело достучаться до людей, чтобы они поняли, что и как нужно сделать для его развития. Имеем то, что имеем.

– В закостенелой ISU не находят отклика ваши идеи?

– К сожалению, очень закостенелая организация. Очень досадные вещи происходят — в частности, вчерашнее выступление мужчин. То, как отнеслись к Малинину – настоящее фиаско. И для меня, и для большинства болельщиков это был шок.

– Малинин устроил шоу, а в ответ ему будто дали понять – сиди спокойно и не высовывайся. Вы так это воспринимаете?

– Практически прямым текстом ему так и сказали, верно. Илья стал, наверное, рекордсменом за всю историю фигурного катания – он получил недокрут на каждом своём прыжке. Если мы посмотрим какие-то соревнования, которые были четыре года назад условно, где выступали именитые чемпионы, будем высматривать каждый их прыжок – то по идее там всем должны были ставить недокруты. Чистые 100-процентно прыжки сейчас практически не встречаются. И если очень захотеть – почти на каждом можно найти недокрут.

– Особенно это касается женских четверных – про них регулярно ходили разговоры, что с технической точки зрения они не совсем идеально докручены.

– Вот именно. И давайте будем пересматривать результаты всех соревнований теперь. Есть люди, у которых особое строение ноги, и они у них на выезде недотянутые. И так всегда будет по жизни, сколько бы они ни старались, частичный недокрут. Печально видеть такое отношение к спортсменам. Всё происходящее в нашем спорте показывает, что ребятам чётко говорят: притормозите со сложными элементами, не надо никаких рекордов ставить, давайте просто красиво кататься. Чувствуйте, что вы балерины на льду. Или балеруны.

– Это видно и по градации оценок. Стоимость четверного акселя никто поднимать не собирается. Шкалу пятерным выставили настолько смешную, что никто не будет и пытаться. Это всё сознательная политика ISU?

– Разумеется. Это значит, что всем отправляют однозначное послание: хватит развлекаться со всеми техническими наворотами. Новаторство сворачиваем и просто занимаемся красивым фигурным катанием. Мы хотим видеть красивые программы, ничего сложного и рекордного видеть не хотим. На мой взгляд, всё это лоббирует определённая маленькая кучка людей, а вся планета хочет видеть четверные и рекорды. Но им закрывают рот, и это очень досадно.

– У вас нет ощущения, что ставка на артистизм – это повод для ещё бо́льших махинаций с оценками? Если технику видно даже непрофессионалам и её можно объективно оценивать, то всё, что касается эстетики проката – огромное поле для спекуляций…

– Абсолютно точно. Вот ты сходил в музей, тебе нравится картина «Чёрный квадрат», ты называешь её шедевром. Хотя это просто квадрат. А кто-то всё разрисовал, старался, но это не ценится. То есть это уже и не спорт тогда. Мы должны в первую очередь определиться: у нас тут спорт или искусство. Акцент делается далеко не в пользу спорта.

Малинин довёл людей до восторга, но судьи решили всё испортить

– Даже американский судья поставил Малинину низкую оценку за произвольную. Вас это удивило?

– Меня, к сожалению, в этом виде спорта уже ничего не удивляет. За ночь после соревнований у меня было много звонков от разных важных людей, олимпийских чемпионов, чемпионов мира. И для них всех это было надувательство. Они не понимают, что теперь делать, куда двигаться. Вчерашнее выступление Ильи было ярким сигналом для всех остановиться и перестать работать. Всё, что вы делаете, ребята, это не то. Это нам не нужно. Нужно делать что-то другое — только мы не знаем, что именно. Вот такое сообщение мы получили от судей.

– Малинин, есть ощущение, единственный сейчас фигурист на планете, который способен собирать аудиторию – в остальном спорт стал безликим. Неужели ISU не понимает, что его нельзя терять?

– Не понимает. Посмотрите на реакцию публики, когда откатал Малинин: все до единого встали на ноги и аплодировали. Зритель воспринял его прокат как сенсацию, как нечто невероятное, историческое. Однако в результате, получается, что нас всех обманули. На других фигуристах так никто не стоял. Илья привёл людей в восторг, но судьи решили всё испортить. В результате я видел, как болельщики покидали арену в недоумении. Они не понимали, что произошло и почему, откуда такие оценки. Мне кажется, они потом второй раз на соревнования по фигурному катанию и не придут.

Нам нужно делать всё для того, чтобы спорт двигался вперёд. Безусловно, очень важно, чтобы люди катались красиво, тянули ножки. Однако мы сейчас живём в другое время. Человек лёжа у себя дома на диване может посмотреть любой танец из любой точки планеты. И у него там будет всё, что хочешь – пятерная крутка, стояние на голове. Мы должны создавать конкурентный продукт. Почему ему надо ходить на фигурное катание? Ехать куда-то, искать место на парковке, когда можно дома лежать и ничего не делать. Нужно дарить ощущение азарта, а у людей его, наоборот, отняли.

Илья Малинин Фото: International Skating Union/Getty Images

– По самому Малинину текущая история могла ударить? Или он продолжит попытки развиваться технически, в том числе пробовать по семь четверных прыжков?

– Илья — человек одарённый, настоящий спортсмен. Я уверен, что он расстроился. Понятное дело, были ошибки, но это не такие серьёзные ошибки, которыми можно вот так кардинально его уничтожать. Когда заезжаешь на прыжок в четыре с половиной оборота – это забирает у тебя колоссальное количество физических сил. Это элемент, когда ты прыгнул куда-то в космос, в стратосферу. И в это время тебе ещё надо думать, в каком кармане у тебя ключи от дома.

Это вещи, которые несопоставимы. Все знают, что он делает нереальные для этого вида спорта, и тут дело не в том, что я его представитель. Мне в целом больно за следующее поколение спортсменов. Взять любой серьёзный каток в мире, где работают на результат. 80% тренировки люди уделяют прыжкам. А сейчас придёт понимание, что, видимо, выгоднее 80% уделять катанию и только 20% — прыжкам. И к чему это всё приведёт – никто не знает. Но разочарование пока существенное.

– То есть вместо условных Малининых – штамповать новых Джейсонов Браунов?

– Тут как сказать, Джейсон по-своему тоже талантливый фигурист. Но надо думать, куда мы двигаем этот спорт. Каким образом сможем привести в него спонсоров. На чём будет выстраиваться спортивная составляющая и почему серьёзный бизнес должен вкладывать в него деньги. Понять, кто наша целевая аудитория.

Аудитория фигурного катания – это 40+. Скоро будет уже 50+, 60+, потихоньку зрители начнут банально вымирать. А молодое поколение не будет заинтересовано. Люди снимают тиктоки, стоят над бездной, прыгают сальто у обрыва, людьми движут адреналин, эмоции… А здесь всё происходит в обратном направлении.

По сравнению с другими видами спорта — фигуристы очень бедные

– На чемпионате мира в Бостоне будут шансы вновь увидеть попытку исполнить семь четверных от Малинина?

– Мы не знаем, но, судя по тому, как техническая панель отреагировала на прокат в Гренобле… Когда ему говорят: парень, прекрати дурить, прекрати двигать этот вид спорта вперёд. Остановись, прыгни несколько тройных, несколько четверных, и у тебя будет гораздо больше баллов, нежели ты будешь стараться быть пионером в этом виде спорта. Не выпендривайся, откатись назад, играй по правилам – тогда мы будем тебя поощрять.

Представьте себе, что Усэйн Болт пробежал 100-метровку, но у него был развязан шнурок. Он всё равно выиграл, даже с развязанным шнурком, а ему судьи говорят: нет, из-за того что шнурок был развязан, мы победу считать не будем. Утрирую, конечно, однако суть вы поняли.

– Малинин пытается, как некогда Болт, сейчас Арман Дюплантис, понять пределы возможностей человека, верно?

– Конечно, ему это интересно. Он хочет показать, на что способен человеческий организм, находясь на льду. Он делает такие вещи, которые через 100 лет будут вспоминать как новаторство, как исторический рубеж. У человека такая мотивация, она им движет. Но то, что мы имеем… Я сильно разочарован. Пытаюсь понять, куда мы движемся и зачем.

– Это сильно ударило по общему впечатлению от финала Гран-при?

– Лично для меня – да. Я верю, что этот спорт должен быть таким спортом, где дети тратят свою жизнь, родители тратят все деньги, разводятся, переезжают в другие города во имя результата… Но во имя чего? Чтобы он заработал, условно, $ 100 тысяч или 200 тысяч? Не буду говорить по именам, однако это сейчас потолок для самого топового спортсмена. Эти деньги должны быть как приятный бонус, ужином угостить всех причастных к твоей победе в конкретном турнире. По сравнению с другими видами спорта — фигуристы очень бедные.

Я не говорю даже про футбол и хоккей, там совсем другие интересы, финансы крутятся… Фигурное катание пусть и не в таком масштабе, но тоже может быть востребовано. Как оно было востребовано в 1990-е, тогда ребята зарабатывали семизначные цифры. Порядка 20 спортсменов за сезон могли заработать себе семизначный чек и спокойно жить. Спорт был на высоте. Так убить этот спорт, в такую бездну его бросить – это надо было ещё постараться…

Смотрю порой соцсети: 11-летний ребёнок исполнил такой прыжок, 12-летний — другой, у 13-летнего каскад невероятный. Люди смотрят, хвалятся, радуются. Но опомнитесь: это всё, получается, никому не нужно. Что им делать теперь? Остановиться в 11 лет в своём техническом развитии и круглосуточно заниматься балетом? Один час — вращениями, полчасика — попрыгать. Вот таким, видимо, хотят видеть фигурное катание теперь. Душа болит за будущие поколения.

– Возможно, вам ближе тогда российский подход? В стране сейчас всё больше парней с большим количеством четверных, и им ставят высокие оценки, несмотря на возможные проблемы по второй оценке.

– Слежу, конечно, и за российскими стартами. Я за всеми соревнованиями стараюсь следить. Честное мнение – мне интересно следить. Как всё организовано, ведущие, оформление стартов, динамика, конкуренция. Всё интересно и похвально.