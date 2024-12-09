Российских фигуристов все-таки пустят на Олимпиаду-2026! Live

Российских фигуристы проводят очередной внутренний сезон, но в сентябре накануне очередного конгресса ISU, который cостоялся 27-29 сентября в Лозанне, промелькнул лучик надежды. Впервые вопрос по спортсменам из России и Белоруссии был поднят в ходе заседания. Однако положительного решения на тот момент не последовало — и наши фигуристы вновь оказались без международных турниров.

Но теперь, как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на несколько источников, лёд наконец-то тронулся: стало известно, что российские фигуристы всё-таки будут допущены до выступления на Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Италии. По данным источника, наши ребята смогут выступать в нейтральном статусе.

Неужели, со стороны Международного союза конькобежцев (ISU) наступило потепление в отношении россиян? Следим за самой важной ситуацией для российского фигурного катания!