Российских фигуристов все-таки пустят на Олимпиаду-2026! Live

Российских фигуристы проводят очередной внутренний сезон, но в сентябре накануне очередного конгресса ISU, который cостоялся 27-29 сентября в Лозанне, промелькнул лучик надежды. Впервые вопрос по спортсменам из России и Белоруссии был поднят в ходе заседания. Однако положительного решения на тот момент не последовало — и наши фигуристы вновь оказались без международных турниров.
Но теперь, как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на несколько источников, лёд наконец-то тронулся: стало известно, что российские фигуристы всё-таки будут допущены до выступления на Олимпийских играх — 2026, которые пройдут в Италии. По данным источника, наши ребята смогут выступать в нейтральном статусе.
Неужели, со стороны Международного союза конькобежцев (ISU) наступило потепление в отношении россиян? Следим за самой важной ситуацией для российского фигурного катания!
Напомним, что в сентябре Международный союз конькобежцев (ISU) впервые рассмотрел этот вопрос за последний год на очередном конгрессе, который состоялся в Лозанне. Однако тогда положительного решения не последовало — и наши фигуристы оказались обречены на очередной внутренний сезон.
Источник: Российских фигуристов допустят до Олимпийских игр!
Итак, по данным «РИА Новости» со ссылкой на несколько источников, россияне будут выступать в нейтральном статусе.
По текущему сценарию Международный союз конькобежцев (ISU) должен допустить россиян и белорусов до нового турнира, который будет носить статус квалификационного к Олимпиаде. По нынешним правилам, российские и белорусские фигуристы на соревнованиях под эгидой ISU могут претендовать на одну квоту в каждом виде, однако этот вопрос не урегулирован до конца.
Не исключается, что в случае положительного решения спортсмены получат возможность соревноваться и в других турнирах олимпийского сезона. Однако сейчас приоритетом для ISU является решение вопроса относительно Олимпиады и отбора на неё. Ожидается, что вердикт должен последовать по итогам следующего очного совета ISU, который пройдёт в марте 2025 года после чемпионата мира.
Неужели лёд тронулся? Ждём официального подтверждения!
Всем привет! Сегодня действительно добрый день, ведь появилась информация о том, что российские фигуристы всё-таки смогут выступить на Олимпийских играх!