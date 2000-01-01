Трусова не зря затягивает с уходом? Кто из фигуристов мог бы поехать на Олимпиаду-2026?

Кто из фигуристов может поехать на ОИ-2026?
Слухи о возвращении россиян на главный старт четырёхлетия возобновили разговоры о лидерах сборной России. Кто они?
Аделия Петросян
Чемпионка России — 2024 близка к защите титула на предстоящем турнире в Омске. Петросян обладает мощным контентом с квадами и трикселем, так что на Олимпиаде она сможет блеснуть.
Александра Игнатова (Трусова)
А вот серебряный призёр Игр в Пекине пока не появляется на стартах, но из большого спорта официально не уходит. Русская ракета и не скрывает, что вернётся только ради реванша в Милане.
Елизавета Туктамышева
Императрица также отмечала, что готова биться только за главный старт четырёхлетия. Опытная фигуристка могла бы восстановить триксель и наконец снять с себя олимпийское проклятье.
Евгений Семененко
Если ученик Алексея Мишина станет трёхкратным чемпионом страны и не растеряет к 2026 году все суперпрыжки, то станет главным претендентом на поездку на Олимпиаду.
Марк Кондратюк
Как и у его оппонента, у воспитанника Светланы Соколовской есть определённый статус на международной арене, так что отправить его ещё раз на Игры резонно — судьи будут к нему более лояльны.
Владислав Дикиджи
Увы, молодому и дерзкому Дикому Джи придётся потрудиться, чтобы привлечь к себе позитивное внимание от иностранных арбитров. Но его сумасшедшие квады могут качнуть часу весов в его пользу.
Пётр Гуменник
Ученик Вероники Дайнеко сейчас не в самой оптимальной форме, но он к ней стремится! Фигурист вполне способен занять место на вершине и оказаться на Олимпиаде.
Анастасия Мишина и Александр Галлямов
Поездка в Милан — шанс для чемпионов мира и Европы исправить прошлую несправедливость и таки выиграть золото Игр. Это сделает их на шаг ближе к заветному «Большому шлему».
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский
Помешать «мишкам» смогут только их основные конкуренты, которые также надеются сыграть второй раунд и заполучить долгожданную медаль Олимпиады.
Александра Степанова и Иван Букин
Главные танцоры России до сих пор остаются в строю, и не просто так. Воспитанники Александра Жулина стоят первыми в очереди на поездку в Милан.
Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
Сейчас в танцах на льду наступают перемены, и вполне возможно, что в Италии мы увидим именно Лизу и Егора.
Трусова не зря затягивает с уходом? Кто из фигуристов мог бы поехать на Олимпиаду-2026?
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