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Этери Тутберидзе организовала открытую тренировку своих учеников перед чемпионатом России

Звёзды группы Тутберидзе покажут свою форму перед чемпионатом России! Live
Рустам Имамов Анастасия Рацкевич
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Тутберидзе, Бойкова/Козловский, Петросян.
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Фигуристы выступят на открытых прокатах накануне главного старта сезона.

За несколько дней до старта главного турнира сезона, чемпионата России по фигурному катанию, Этери Тутберидзе вновь организовала открытую тренировку с участием главных звёзд. Болельщики и представители СМИ смогут увидеть тренировочный процесс изнутри, а также оценить форму спортсменов перед самим важным соревнованием года.

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Прошлые открытые прокаты, которые состоялись в начале сентября, были организованы с целью помощи семье 12-летней фигуристки Арины Парсеговой оплатить долг в 1,9 млн рублей перед академией «Ангелы Плющенко». Событие зашло публике: свежий формат, возможность взглянуть на новые программы топ-спортсменов перед стартом сезона, а также увидеть тренировочный процесс изнутри.

Поэтому неудивительно, что было принято решение организовать новое мероприятие — открытые прокаты накануне чемпионата России. «Чемпионат» будет внимательно следить за событиями в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе!

Live Анастасия Рацкевич

Всем привет! Мы начинаем лайв-трансляцию открытых прокатов группы Этери Тутберидзе, которая через несколько часов состоится в Центре фигурного катания в Москве. Болельщиков начнут пускать в 18:00. Само мероприятие начнется в 19:00.

Оставайтесь с нами, мы расскажем вам, как пройдет это необычное мероприятие!

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