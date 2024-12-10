Звёзды группы Тутберидзе покажут свою форму перед чемпионатом России! Live

За несколько дней до старта главного турнира сезона, чемпионата России по фигурному катанию, Этери Тутберидзе вновь организовала открытую тренировку с участием главных звёзд. Болельщики и представители СМИ смогут увидеть тренировочный процесс изнутри, а также оценить форму спортсменов перед самим важным соревнованием года.

Прошлые открытые прокаты, которые состоялись в начале сентября, были организованы с целью помощи семье 12-летней фигуристки Арины Парсеговой оплатить долг в 1,9 млн рублей перед академией «Ангелы Плющенко». Событие зашло публике: свежий формат, возможность взглянуть на новые программы топ-спортсменов перед стартом сезона, а также увидеть тренировочный процесс изнутри.

Поэтому неудивительно, что было принято решение организовать новое мероприятие — открытые прокаты накануне чемпионата России. «Чемпионат» будет внимательно следить за событиями в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе!

Сначала старые Только важные Live Анастасия Рацкевич Всем привет! Мы начинаем лайв-трансляцию открытых прокатов группы Этери Тутберидзе, которая через несколько часов состоится в Центре фигурного катания в Москве. Болельщиков начнут пускать в 18:00. Само мероприятие начнется в 19:00. Оставайтесь с нами, мы расскажем вам, как пройдет это необычное мероприятие!

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