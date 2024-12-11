Слёзы звезды Плющенко от счастья или титул примы Тутберидзе? Интриги чемпионата России

Чемпионат России — 2025 не за горами, а это значит, что пришло время выложить все карты на стол. Лучшие фигуристы страны поборются за медали и звание сильнейшего. Напряжение растёт с каждой секундой, и эмоции сдерживать всё труднее.

Сможет ли совладать с собой звезда Евгения Плющенко Софья Муравьёва? И исполнит ли чистый прокат с квадами конкурентка из штаба Этери Тутберидзе Аделия Петросян? У женщин, вопреки всему, всё нестабильно. Хотя на контрольных прокатах группы действующая чемпионка России впервые смогла выдать чистейший прокат произвольной программы.

У мужчин и вовсе чистейшая лотерея: крайне сложно делать какие-либо прогнозы в этой дисциплине. В то время как в спортивных парах новый виток противостояния Александры Бойковой/Дмитрия Козловского и Анастасии Мишиной/Александра Галлямова. Тем временем в танцах на льду ожидается борьба за титул «царя зверей».

Собрали в этом материале самую важную информацию о турнире и обозначили его главные интриги.

Где и когда пройдёт чемпионат России по фигурному катанию — 2025

Национальное первенство в этом сезоне пройдёт с 19 по 22 декабря в Омске на «G-Drive Арене». Это многофункциональная ледовая арена, которая была открыта в 2022 году на месте «Арены Омск». Из-за невозможности принять участие в международных стартах чемпионат России станет главным турниром для российских фигуристов, которые разыграют комплекты медалей в четырёх видах.

Аделия Петросян Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Фавориты и главные интриги чемпионата России по фигурному катанию — 2025

Ключевыми фигурами в женском одиночном катании станут ученицы Этери Тутберидзе и Евгения Плющенко Аделия Петросян и Софья Муравьёва соответственно. Но если первая попробует защитить титул чемпионки России и показать чистые прокаты с квадами и трикселем, то перспективы второй более туманны: Соня борется с последствиями болезни, перестройки тела и часто расстраивается из-за неудовлетворительных результатов — однако в этот раз хочется, чтобы её слёзы были только от счастья.

Кроме Петросян и Муравьёвой, будет любопытно понаблюдать за Алиной Горбачёвой, которая вполне может стать теневым фаворитом соревнований, ведь она уже пообещала исполнить два четверных сальхова в произвольной программе. Нельзя списывать со счетов и Дарью Садкову с Софьей Акатьевой — воспитанницы «Хрустального» обязательно зайдут на квады. А вот Вероника Яметова может попробовать впервые в карьере продемонстрировать тройной аксель.

Букмекеры считают, что Аделия Петросян сумеет защитить титул — на её победу можно поставить с коэффициентом 1.20. Второй претенденткой на победу считают Алину Горбачёву — коэффициент 5.00. И третьей эксперты называют Анну Фролову – её возможный триумф оценивается в 8.00.

В мужском одиночном катании по традиции ожидается русская рулетка: Евгений Семененко идёт за третьим золотом чемпионата России, но на пути у него технический гений Владислав Дикиджи и воспрявший духом Марк Кондратюк с «пятиквадкой». Да и вообще — проходных имён вы в этом списке не увидите, за медали планируют бороться все: от опытного артистичного ветерана Дмитрия Алиева до упрямого Петра Гуменника, который не собирается сдаваться.

Согласно прогнозам букмекеров, больше всего шансов на победу у Евгения Семененко — коэффициент на его успех 2.20. На втором месте Владислав Дикиджи — его возможный триумф оценивают коэффициентом 4.00. И третьим претендентом на титул чемпиона России считают Марка Кондратюка. На него можно поставить за 4.50.

У спортивных пар накал страстей достигнет апогея, когда на лёд выйдут непримиримые соперники Анастасия Мишина/Александр Галлямов и Александра Бойкова/Дмитрий Козловский. Воспитанники Этери Тутберидзе грезят о четверном выбросе, но даже без него нередко на нервах сыплются на фоне более стабильных оппонентов. Тем не менее на таком серьёзном старте ребята не планируют идти на риск — для них гораздо важнее выступить чисто.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: РИА Новости

В текущем сезоне уже две очные встречи остались за Мишиной и Галлямовым. И букмекеры убеждены, что и третье противостояние будет за ними. Победа учеников Тамары Москвиной оценивается коэффициентом 1.60. А вот на успех их соперников, Бойковой и Козловского, можно поставить за 2.50. Третьими котируют Наталью Хабибуллину и Илью Княжука. Коэффициент – 15.00.

И, наконец, в танцах на льду может произойти тотальный слом системы и исчезновение так называемой «очереди», если Елизавета Худайбердиева и Егор Базин всё же отберут титул «царя зверей» у непревзойденных Александры Степановой и Ивана Букина. Но и за другие призовые места ожидается настоящая борьба, так как на медали могут претендовать и Ирина Хавронина с Дэвидом Нарижным, и Екатерина Миронова с Евгением Устенко, и Василиса Кагановская с Максимом Некрасовым.

И все же букмекеры отдают предпочтение лидерам сезона. Главными претендентами на победу являются Степанова и Букин — их успех оценивается коэффициентом 1.25. Вторыми котируются Худайбердиева и Базин: на них можно поставить за 4.50. И третьими в «очереди» за золотом стоят Кагановская и Некрасов — возможный успех этой пары оценивается коэффициентом 15.00.

Призовой фонд чемпионата России по фигурному катанию — 2025

Призовой фонд главного турнира России такой же, как и в прошлом году: за первое место спортсмен получит 2,5 млн рублей, за второе — 1,5 млн рублей, за третье — 1 млн рублей. Выплаты сформированы на средства от различных партнеров Федерации фигурного катания России.

Медали чемпионата России по фигурному катанию — 2025

Федерация фигурного катания России показала награды предстоящего первенства страны. Медали будут изготовлены из латуни и покрыты никелем и медью.

«Дизайн обусловлен космической тематикой проведения чемпионата и слоганом «Омск – ты просто космос!». Медаль имеет один центральный вращающийся элемент и статическое кольцо, имитирующее кольца планет. На наградах разместятся логотипы Ростелеком — чемпионата России по фигурному катанию и Федерации фигурного катания на коньках России», – говорится в сообщении пресс-службы.

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию — 2025

Женщины: Мария Агаева, Софья Акатьева, Екатерина Анисимова, Яна Битюшкова, Софья Важнова, Алина Горбачёва, Ксения Гущина, Елизавета Куликова, Софья Муравьёва, Камилла Нелюбова, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Дарья Третьякова, Анна Фролова, Людмила Фурсова, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова.

Мужчины: Дмитрий Алиев, Матвей Ветлугин, Пётр Гуменник, Артур Даниелян, Владислав Дикиджи, Макар Игнатов, Марк Кондратюк, Глеб Лутфуллин, Андрей Мозалёв, Иван Попов, Даниил Постарнаков, Егор Рухин, Роман Савосин, Даниил Самсонов, Евгений Семененко, Михаил Терновский, Николай Угожаев, Григорий Фёдоров.

Евгений Семененко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Спортивные пары: Дарья Андреева/Александр Акимов, Алиса Блинникова/Алексей Карпов, Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова/Илья Миронов, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Анастасия Мухортова/Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина/Артём Грицаенко, Наталья Хабибуллина/Илья Княжук.

Танцы на льду: Дарья Савкина/Александр Вахнов, Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Анна Коломенская/Артём Фролов, Милана Кузьмина/Дмитрий Студеникин, Софья Леонтьева/Даниил Горелкин, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано, Екатерина Рыбакова/Иван Махноносов, Александра Степанова/Иван Букин, Софья Тютюнина/Матвей Грачёв, Ирина Хавронина/Дэвид Нарижный, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Софья Шевченко/Андрей Ежлов, Елизавета Шичина/Павел Дрозд, Анна Щербакова/Егор Гончаров.

Иван Букин и Александра Степанова Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Расписание чемпионата России по фигурному катанию — 2025

19 декабря, четверг

Танцы на льду, ритм-танец — 10:00.

Спортивные пары, короткая программа — 12:30.

Мужчины, короткая программа — 15:30.

20 декабря, пятница

Танцы на льду, произвольный танец — 10:15.

Спортивные пары, произвольная программа — 13:00.

Женщины, короткая программа — 15:30.

21 декабря, суббота

Мужчины, произвольная программа — 11:45.

Женщины, произвольная программа — 15:00.

22 декабря, воскресенье

Показательные выступления — 10:30.

*Время начала соревнований — московское.

Где смотреть чемпионат России по фигурному катанию — 2025

В полном объёме турнир покажет сайт Первого канала — там будут доступны абсолютно все прокаты в прямом эфире. Также выступления будут транслироваться в видеохостинге RUTUBE. Ещё часть прокатов можно посмотреть в прямом эфире на ТВ. «Чемпионат» также будет вести текстовые трансляции каждого соревновательного дня.

Билеты на чемпионат России по фигурному катанию — 2025

Продажа билетов на национальное первенство страны стартовала в сентябре на официальном сайте турнира. Их стоимость – от 290 до 360 000 рублей (цена самой большой вип-ложи).