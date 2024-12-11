Чьё возвращение в олимпийский сезон более реально — Валиевой, Туктамышевой или Трусовой?

Все три легенды так или иначе прокомментировали вероятность камбэка. Что случится, если квота на Олимпиаду всё-таки будет?

Разговоры о том, допустят ли наших спортсменов в олимпийский сезон до международных стартов, всё не утихают – накануне появилась информация, что российских фигуристов в нейтральном статусе могут допустить до отборочных соревнований на Олимпиаду.

Пока это всё слухи, но год назад не было и таких разговоров: Антон Сихарулидзе прямо сообщал, что тему возвращения ФФККР с ISU не обсуждает. Сейчас отстранение всё ещё в силе, но зимние федерации потихоньку начинают просыпаться. Решение олимпийского опроса будет необходимо, поскольку МОК сохраняет позицию о выступлении россиян на Играх в нейтральном статусе.

Из-за отсутствия международных стартов карьеры приостановили многие наши звёзды женского одиночного катания. Среди них — Елизавета Туктамышева и Александра Игнатова, также из-за дисквалификации от соревнований оказалась отрезана Камила Валиева. Каждая из этих фигуристок может вернуться в спорт, и Лизу, и Сашу, и Камилу неоднократно об этом спрашивают.

А если квота в олимпийский сезон действительно появится, кого нам всё-таки ждать на льду? По сути, для реального возвращения должно сойтись три пункта – само желание вернуться, физическая форма, способность конкурировать с действующими фигуристками.

Елизавета Туктамышева

На стороне Туктамышевой – опыт, она уже возвращалась на лёд после спадов в карьере, восстанавливала ультра-си и максимально хорошо знает своё тело (и дело). И если у фигуристки появится конкретная мотивация, то вернуться будет несложно.

«Если говорить грубо, мои габариты не меняются. А это самая большая проблема при возвращении в спорт. Всё возможно, я в это верю», – говорила сама Лиза летом 2024 года Sport24. Фигуристка продолжает прыгать тройные прыжки, регулярно тренируется и выходит на лёд. Для того чтобы выдерживать конкуренцию, Туктамышевой необходим её коронный тройной аксель, но и этот прыжок фигуристка может восстановить.

С другой стороны, Туктамышева в своей паузе активно погрузилась не только в медиасферу, но и попробовала тренерскую работу. Она уже начинает понимать, каково быть по ту сторону бортика. А олимпийский гештальт фигуристка, кажется, уже проработала, непопадание на Игры не стало трагедией в её жизни.

Камила Валиева

Что о возможном возвращении думает сама Камила? На шоу Татьяны Навки она честно ответила на этот вопрос.

«Конечно, мысли есть [вернуться в спорт]. Это не точка, последнее выступление было не самым удачным и хорошим для меня, имею в виду чемпионат России, поэтому оставлять спортивную карьеру в таком юном возрасте, наверное, глупо. Буду прикладывать все усилия, чтобы вновь радовать зрителей, себя, тренеров и, конечно, всех болельщиков».

Последний раз Валиева выходила на соревновательный лёд год назад – на чемпионате России в Челябинске. Пауза в карьере случилась не по её собственному желанию. Вполне вероятно, что Камила продолжала бы соревноваться и дальше. На этапе Гран-при в Москве Валиева сходила на короткую программу девушек и следила за выступлениями.

Сейчас Валиева поддерживает форму, участвуя в шоу. Она восстановила прыжки и продолжает работать над собой. Помешать красивому возвращению к Милану, по сути, может только время: официальные тренировки Камила сможет начать только в октябре, получится ли за это время восстановить конкурентоспособный контент – сказать тяжело. А бороться придётся, скорее всего, за одну-единственную квоту.

При этом не исключено, что Валиева выступит на соревнованиях после своей дисквалификации – только это произойдёт не в гонке за Милан. Да и Камила, отвечая на вопрос про камбэк, ничего не говорила об Олимпиаде.

Александра Игнатова

Самая чёткая позиция насчёт возвращения – именно у Игнатовой, и зависит она от ситуации на международной арене. «Если у русских спортсменок будет возможность поехать на Олимпиаду и мне скажут, что есть шанс, тогда я готова тренироваться, работать и пытаться отобраться», – отметила Александра в подкасте у Максима Транькова.

Этим летом, по сути, случилась пробная версия. За три месяца активной подготовки фигуристка пришла в форму и восстановила четверной лутц. На контрольных прокатах она представила две соревновательные программы – не в лучшем виде, но она это сделала. Пока перед глазами у Игнатовой не будет реального шанса, не будет и мотивации так мощно вкладываться в подготовку. Но при этом мотивация может очень сильно возрасти, если этот шанс на отбор появится. Все мы помним, чем закончился Пекин-2022.

Если в арсенале у Саши будут хотя бы один-два элемента ультра-си – это хорошее подспорье для конкуренции с действующими фигуристками. Так что на данный момент возвращение этой фигуристки-чемпионки выглядит наиболее реальным.