«Лига чемпионов создает крепкие связи внутри сборной». Мнение танцоров из Питера

Бронзовые призеры этапов Гран-при России — 2024/2025 поделились своими впечатлениями от совместной работы в команде Дмитрия Алиева «Забайкальские Манулы» в рамках нового виртуального турнира по фигурному катанию «Лига чемпионов». Соревнование было запущено в октябре, однако несколько померкло на фоне этапов Гран-при.
Тем не менее идея никуда не пропала. Фигуристы увеличивали свою активность в командах, активно снимали челленджи и заводили телеграм-каналы. Екатерина Миронова и Евгений Устенко из команды «Манулы» рассказали, как в их коллективе принимаются решения, а также признались, что Лига чемпионов помогает им расслабиться перед главным стартом сезона — чемпионатом России.
Дмитрий Алиев — отличный капитан
— Как проходит командная работа? Всегда ли удается договориться? Как принимаются решения в команде?
Устенко: Команда нас шикарная. Активно обсуждаем идеи, участники их принимают, а если не принимают — сразу дают обратную связь. Решения принимаются коллективно. Кто-то что-то пишет, выкладывает — все обсуждают, дорабатывают.
Миронова: Соглашусь, команда у нас отличная. Каждый даже в преддверии чемпионата России старается быть вовлечённым в проект!
Дмитрий Алиев
Фото: РИА Новости
— Кто самые активные участники в команде?
Устенко: Конечно же, капитан. Он самый активный. Мы также активно включаемся с Катей, записываем видеокружочки в «Телеграме». Люся Фурсова очень активная, много идей предлагает, Егор Рухин.
Миронова: Каждый даёт столько, сколько может.
— Какой Дмитрий Алиев капитан?
Устенко: Дима — отличный капитан, всех поддерживает, направляет. Мотивирует на челленджи и другие достижения.
Миронова: Соглашусь со словами Евгения. Дима формулирует задачи, направляет, поддерживает, в общем, ключевые функции хорошего капитана у него есть, чему все очень рады.
Формат Лиги чемпионов пригодится при выходе на международную арену
— Как снимали презентацию команды и кто придумал идею?
Устенко: Все вопросы к Диме. Он всё инициировал. Презентацию нам помогал снимать наш Фёдор Санин, танцор из группы Елены Соколовой. Вот они с Димой и Дашей Киржаевой там всё обсуждали, снимали.
— Почему выбрали именно такие «клички» (Гарфилд — у Кати и Стальная лапка — у Жени. — Прим. «Чемпионата»)?
Устенко: Свою я выбрал, потому что меня после Кубка Первого канала после поддержки болельщики стали называть «Женя — стальная нога». Вспомнил Кубок и решил, что «Стальная лапка» сразу со мной ассоциируется.
Миронова: Почитала описание характера Гарфилда и поняла, что мне близок его взгляд на жизнь.
— Насколько интересен такой формат соревнований и чем?
Устенко: Интересный формат. На результаты команды можно не только повлиять спортивными достижениями, но и проявить себя с творческой стороны. Каждый из спортсменов раскрывается как личность, очень интересно за всеми наблюдать.
Миронова: Отличный проект, позволяющий раскрываться спортсменам с различных сторон, напрямую коммуницировать с болельщиками и, что немаловажно, создавать более крепкие дружеские связи внутри сборной. Это очень пригодится при выходе на международную арену.
Екатерина Миронова и Евгений Устенко
Фото: РИА Новости
Лига чемпионов снимает напряжение перед чемпионатом России
— Как вы относитесь к манулам?
Устенко: Манулы — это дикие кошки, грация картошки (смеётся). Мне нравятся.
Миронова: Теперь и я отношусь к манулам (улыбается).
— Не отвлекает ли Лига чемпионов от подготовки к чемпионату России?
Устенко: Нет, вообще нет. Наоборот, интересно записывать кружочки, отвечать на вопросы болельщиков, выполнять задания, что-то придумывать. Переключаешься после тренировок на другую волну.
Миронова: В этом согласна с Евгением, подготовка к чемпионату России — процесс напряжённый, а данный проект это напряжение снимает.
— В чем плюсы таких соревнований, как Лига чемпионов, и нужны ли они сейчас сборной? Какое влияние оказывают на фигуристов?
Устенко: Определенно, такие соревнования поднимают интерес к фигурному катанию. Болельщики активно вовлекаются. У них есть возможность пообщаться со спортсменами, узнать их получше, раскрыть с новой стороны. Нас это вдохновляет.
Миронова: Каждый участник команды — личность. Благодаря прямому контакту со зрителем у нас есть возможность эту личность показать, что ценно.