«Лига чемпионов создает крепкие связи внутри сборной». Мнение танцоров из Питера

Бронзовые призеры этапов Гран-при России — 2024/2025 поделились своими впечатлениями от совместной работы в команде Дмитрия Алиева «Забайкальские Манулы» в рамках нового виртуального турнира по фигурному катанию «Лига чемпионов». Соревнование было запущено в октябре, однако несколько померкло на фоне этапов Гран-при.

Тем не менее идея никуда не пропала. Фигуристы увеличивали свою активность в командах, активно снимали челленджи и заводили телеграм-каналы. Екатерина Миронова и Евгений Устенко из команды «Манулы» рассказали, как в их коллективе принимаются решения, а также признались, что Лига чемпионов помогает им расслабиться перед главным стартом сезона — чемпионатом России.

Дмитрий Алиев — отличный капитан

— Как проходит командная работа? Всегда ли удается договориться? Как принимаются решения в команде?

Устенко: Команда нас шикарная. Активно обсуждаем идеи, участники их принимают, а если не принимают — сразу дают обратную связь. Решения принимаются коллективно. Кто-то что-то пишет, выкладывает — все обсуждают, дорабатывают.

Миронова: Соглашусь, команда у нас отличная. Каждый даже в преддверии чемпионата России старается быть вовлечённым в проект!

Дмитрий Алиев Фото: РИА Новости

— Кто самые активные участники в команде?

Устенко: Конечно же, капитан. Он самый активный. Мы также активно включаемся с Катей, записываем видеокружочки в «Телеграме». Люся Фурсова очень активная, много идей предлагает, Егор Рухин.

Миронова: Каждый даёт столько, сколько может.

— Какой Дмитрий Алиев капитан?

Устенко: Дима — отличный капитан, всех поддерживает, направляет. Мотивирует на челленджи и другие достижения.

Миронова: Соглашусь со словами Евгения. Дима формулирует задачи, направляет, поддерживает, в общем, ключевые функции хорошего капитана у него есть, чему все очень рады.

Формат Лиги чемпионов пригодится при выходе на международную арену

— Как снимали презентацию команды и кто придумал идею?

Устенко: Все вопросы к Диме. Он всё инициировал. Презентацию нам помогал снимать наш Фёдор Санин, танцор из группы Елены Соколовой. Вот они с Димой и Дашей Киржаевой там всё обсуждали, снимали.

— Почему выбрали именно такие «клички» (Гарфилд — у Кати и Стальная лапка — у Жени. — Прим. «Чемпионата»)?

Устенко: Свою я выбрал, потому что меня после Кубка Первого канала после поддержки болельщики стали называть «Женя — стальная нога». Вспомнил Кубок и решил, что «Стальная лапка» сразу со мной ассоциируется.

Миронова: Почитала описание характера Гарфилда и поняла, что мне близок его взгляд на жизнь.

— Насколько интересен такой формат соревнований и чем?

Устенко: Интересный формат. На результаты команды можно не только повлиять спортивными достижениями, но и проявить себя с творческой стороны. Каждый из спортсменов раскрывается как личность, очень интересно за всеми наблюдать.

Миронова: Отличный проект, позволяющий раскрываться спортсменам с различных сторон, напрямую коммуницировать с болельщиками и, что немаловажно, создавать более крепкие дружеские связи внутри сборной. Это очень пригодится при выходе на международную арену.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко Фото: РИА Новости

Лига чемпионов снимает напряжение перед чемпионатом России

— Как вы относитесь к манулам?

Устенко: Манулы — это дикие кошки, грация картошки (смеётся). Мне нравятся.

Миронова: Теперь и я отношусь к манулам (улыбается).

— Не отвлекает ли Лига чемпионов от подготовки к чемпионату России?

Устенко: Нет, вообще нет. Наоборот, интересно записывать кружочки, отвечать на вопросы болельщиков, выполнять задания, что-то придумывать. Переключаешься после тренировок на другую волну.

Миронова: В этом согласна с Евгением, подготовка к чемпионату России — процесс напряжённый, а данный проект это напряжение снимает.

— В чем плюсы таких соревнований, как Лига чемпионов, и нужны ли они сейчас сборной? Какое влияние оказывают на фигуристов?

Устенко: Определенно, такие соревнования поднимают интерес к фигурному катанию. Болельщики активно вовлекаются. У них есть возможность пообщаться со спортсменами, узнать их получше, раскрыть с новой стороны. Нас это вдохновляет.

Миронова: Каждый участник команды — личность. Благодаря прямому контакту со зрителем у нас есть возможность эту личность показать, что ценно.