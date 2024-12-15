На чемпионате России ожидается настоящая битва. При этом даже победа главных лидеров не так очевидна.

Голодные игры в танцах на льду: опыт и сила Степановой и Букина или молодость и рок?

Как верно подметила чемпионка России – 2023 Елизавета Худайбердиева, в этом году танцевальный турнир особенно хорош. К уже состоявшимся лидерам подтянулись молодые и вновь сформированные дуэты. Предсказать тройку призеров на предстоящем первенстве страны трудно, ведь на медали могут претендовать сразу пять дуэтов.

При этом интрига остаётся даже по поводу первого места. Безусловно, Степанова и Букин — лидеры и первая пара страны. Но следующие за ними в «очереди» пары уже дышат им в затылок. Иван и Александра прекрасно это понимают, но отдавать своё место не собираются. «Чемпионат» проанализировал, кто из пар может оказаться в призах и какие у них шансы на победу.

Битва за медали

В текущей ситуации, конечно, отбор в национальную команду значения не имеет. Но на будущее, с учётом того, что в марте ситуация может измениться, парам важно держаться в топ-3. Чтобы иметь хотя бы теоретическую возможность выступить на главных стартах, ведь после возвращения россиян на международную арену квота будет всего одна.

В нынешнем сезоне наши танцы на льду вышли на новый уровень. Пять дуэтов пробили отметку в 200 баллов и завоевали медали на этапах Гран-при. Понятно, что сравнивать оценки пар на разных турнирах даже внутри страны дело опрометчивое. Да ещё и когда речь идёт о такой субъективной дисциплине, как танцы на льду. Но всё же сравнение позволяет отследить динамику прогресса пар по ходу сезона.

Баллы лидеров текущего сезона по всем турнирам Фото: «Чемпионат»

Чисто по оценкам текущего сезона Александра Степанова и Иван Букин выглядят безоговорочными лидерами. Ученики Александра Жулина сильнее всех прибавили в баллах по ходу этапов серии Гран-при. И на чемпионате России, скорее всего, выйдут на пик своей формы, улучшат свои баллы и железно будут в призах. При этом у пары остаются прежние проблемы: заметен диссонанс во владении коньком между партнёрами.

Однако даже с этими нюансами Саша и Ваня ранее умудрялись попадать на пьедесталы чемпионатов мира и Европы. Дуэт умело нивелировал недостаток другими фишками в программах (чего только стоят их фирменные хореотвиззлы в «пистолетиках») и мощно отрабатывали на эмоциональном уровне. Всё это помогает им оставаться в топе и по сей день.

Но важно понимать, что другие дуэты не стоят на месте. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин катаются вместе с марта 2020 года и отлично сработались. У них уже есть титул чемпионов России, а вместе с этим — и особое желание завоевать его вновь. Давления, как в том самом победном сезоне, у ребят нет. Поэтому им в этом плане проще, чем тем же Степановой и Букину.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов бодро ворвались в фигурный топ. Они набирают солидные баллы в свой первый (!) совместный сезон и уже сумели обойти Худайбердиеву и Базина в ритм-танце на Гран-при в Санкт-Петербурге. И чемпионат России покажет, было ли это разовой акцией/случайностью. Или же вполне закономерным развитием событий.

Дэвид Нарижный и Ирина Хавронина Фото: РИА Новости

У Кагановской и Некрасова, как и у Степановой и Букина, прослеживается разница во владении коньком у партнёрши и партнёра. Но для них это вполне ещё простительно: всё-таки пара только начинает кататься. На этом фоне дуэт Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного смотрится намного выигрышнее.

В ритм-танце пара Дениса Самохина смотрится особенно выигрышно и уже набирает близко к уровню Степановой/Букина. И, с учётом разговоров о том, что в случае допуска на международную арену федерация фигурного катания может сделать ставку на молодые дуэты, позиция Ирины и Дэвида выглядит довольно выигрышной: свежая пара, которая завораживает своим катанием.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко долгое время подбирались к топу и набирали баллы, которые казались недостаточными. Питерская пара оставалась в тени, но в текущем сезоне собрала уже две бронзы на этапах Гран-при. Программы у этого дуэта яркие и запоминающиеся. Поэтому их возможные претензии на пьедестал вполне логичны и обоснованы.

При этом есть и другие дуэты, которые имеют достаточно хорошие перспективы: Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано и Софья Леонтьева/Даниил Горелкин. Возможно, их по разным причинам пока будет сложно назвать претендентами на медали. Но парами на дальнейшую перспективу — вполне.

Борьба за золото

Если исходить из чистой статистики по сезону и прогнозов букмекеров, главными претендентами на чемпионство в этом году являются всё же Александра Степанова и Иван Букин. У них самые высокие баллы в сезоне, опыт, авторитет у судей и, в конце концов, первое место в той самой пресловутой танцевальной очереди. Ребята уже своё всё-таки отстояли.

К тому же по ходу своей карьеры танцоры получали и более высокие оценки: было у них и за 210, и за 220. Кто знает, может, к текущему первенству страны Александра и Иван подготовятся настолько, что никто не сможет усомниться в их лидирующих позициях. И они с былыми баллами завоюют свое четвёртое золото чемпионата России.

Прогнозы букмекеров на танцевальный турнир Фото: «Чемпионат»

При этом никто не отменяет претензий на золото Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина. В отсутствие того давления, от которого так страдала партнёрша в чемпионском сезоне, выдать чистый прокат будет морально проще. А там — чем чёрт не шутит. Все помнят досадную ошибку Степановой на Олимпийских играх на слайде. Досадно слететь конёк может даже у лидеров.

Третьим кандидатом на золото эксперты называют Кагановскую и Некрасова, даже несмотря на то, что по сумме за две программы они уступают Хаврониной/Нарижному. Но такому бодрому взлёту, как у Василисы и Максима, вполне можно позавидовать. Паре повезло с самого начала выступать с сильной поддержкой: сильная фан-база, которая сформировалась у партнёрши ещё с предыдущим партнёром, не может не подбадривать новый дуэт.

К тому же пара не допускала явных ошибок в текущем сезоне. В то время как Худайбердиева/Базин выступали с падениями на важных стартах, да и у Степановой с Букиным в карьере бывало разное. Возможно, молодость и рок сделают своё дело. В любом случае одно в нынешнем танцевальном турнире явно точно: всем претендующим на золото нужно показывать безупречные прокаты.