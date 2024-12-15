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Танцы на льду на чемпионате России, у кого больше шансов на победу, Степанова и Букин, Худайбердиева/Базин, Кагановская/Некрасов

Голодные игры в танцах на льду: опыт и сила Степановой и Букина или молодость и рок?
Анастасия Рацкевич
Танцы на льду на чемпионате России
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На чемпионате России ожидается настоящая битва. При этом даже победа главных лидеров не так очевидна.

Как верно подметила чемпионка России – 2023 Елизавета Худайбердиева, в этом году танцевальный турнир особенно хорош. К уже состоявшимся лидерам подтянулись молодые и вновь сформированные дуэты. Предсказать тройку призеров на предстоящем первенстве страны трудно, ведь на медали могут претендовать сразу пять дуэтов.

При этом интрига остаётся даже по поводу первого места. Безусловно, Степанова и Букин — лидеры и первая пара страны. Но следующие за ними в «очереди» пары уже дышат им в затылок. Иван и Александра прекрасно это понимают, но отдавать своё место не собираются. «Чемпионат» проанализировал, кто из пар может оказаться в призах и какие у них шансы на победу.

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Битва за медали

В текущей ситуации, конечно, отбор в национальную команду значения не имеет. Но на будущее, с учётом того, что в марте ситуация может измениться, парам важно держаться в топ-3. Чтобы иметь хотя бы теоретическую возможность выступить на главных стартах, ведь после возвращения россиян на международную арену квота будет всего одна.

В нынешнем сезоне наши танцы на льду вышли на новый уровень. Пять дуэтов пробили отметку в 200 баллов и завоевали медали на этапах Гран-при. Понятно, что сравнивать оценки пар на разных турнирах даже внутри страны дело опрометчивое. Да ещё и когда речь идёт о такой субъективной дисциплине, как танцы на льду. Но всё же сравнение позволяет отследить динамику прогресса пар по ходу сезона.

Баллы лидеров текущего сезона по всем турнирам

Баллы лидеров текущего сезона по всем турнирам

Фото: «Чемпионат»

Чисто по оценкам текущего сезона Александра Степанова и Иван Букин выглядят безоговорочными лидерами. Ученики Александра Жулина сильнее всех прибавили в баллах по ходу этапов серии Гран-при. И на чемпионате России, скорее всего, выйдут на пик своей формы, улучшат свои баллы и железно будут в призах. При этом у пары остаются прежние проблемы: заметен диссонанс во владении коньком между партнёрами.

Однако даже с этими нюансами Саша и Ваня ранее умудрялись попадать на пьедесталы чемпионатов мира и Европы. Дуэт умело нивелировал недостаток другими фишками в программах (чего только стоят их фирменные хореотвиззлы в «пистолетиках») и мощно отрабатывали на эмоциональном уровне. Всё это помогает им оставаться в топе и по сей день.

Но важно понимать, что другие дуэты не стоят на месте. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин катаются вместе с марта 2020 года и отлично сработались. У них уже есть титул чемпионов России, а вместе с этим — и особое желание завоевать его вновь. Давления, как в том самом победном сезоне, у ребят нет. Поэтому им в этом плане проще, чем тем же Степановой и Букину.

Василиса Кагановская и Максим Некрасов бодро ворвались в фигурный топ. Они набирают солидные баллы в свой первый (!) совместный сезон и уже сумели обойти Худайбердиеву и Базина в ритм-танце на Гран-при в Санкт-Петербурге. И чемпионат России покажет, было ли это разовой акцией/случайностью. Или же вполне закономерным развитием событий.

Дэвид Нарижный и Ирина Хавронина

Дэвид Нарижный и Ирина Хавронина

Фото: РИА Новости

У Кагановской и Некрасова, как и у Степановой и Букина, прослеживается разница во владении коньком у партнёрши и партнёра. Но для них это вполне ещё простительно: всё-таки пара только начинает кататься. На этом фоне дуэт Ирины Хаврониной и Дэвида Нарижного смотрится намного выигрышнее.

В ритм-танце пара Дениса Самохина смотрится особенно выигрышно и уже набирает близко к уровню Степановой/Букина. И, с учётом разговоров о том, что в случае допуска на международную арену федерация фигурного катания может сделать ставку на молодые дуэты, позиция Ирины и Дэвида выглядит довольно выигрышной: свежая пара, которая завораживает своим катанием.

Екатерина Миронова и Евгений Устенко долгое время подбирались к топу и набирали баллы, которые казались недостаточными. Питерская пара оставалась в тени, но в текущем сезоне собрала уже две бронзы на этапах Гран-при. Программы у этого дуэта яркие и запоминающиеся. Поэтому их возможные претензии на пьедестал вполне логичны и обоснованы.

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При этом есть и другие дуэты, которые имеют достаточно хорошие перспективы: Елизавета Пасечник/Дарио Чиризано и Софья Леонтьева/Даниил Горелкин. Возможно, их по разным причинам пока будет сложно назвать претендентами на медали. Но парами на дальнейшую перспективу — вполне.

Борьба за золото

Если исходить из чистой статистики по сезону и прогнозов букмекеров, главными претендентами на чемпионство в этом году являются всё же Александра Степанова и Иван Букин. У них самые высокие баллы в сезоне, опыт, авторитет у судей и, в конце концов, первое место в той самой пресловутой танцевальной очереди. Ребята уже своё всё-таки отстояли.

К тому же по ходу своей карьеры танцоры получали и более высокие оценки: было у них и за 210, и за 220. Кто знает, может, к текущему первенству страны Александра и Иван подготовятся настолько, что никто не сможет усомниться в их лидирующих позициях. И они с былыми баллами завоюют свое четвёртое золото чемпионата России.

Прогнозы букмекеров на танцевальный турнир

Прогнозы букмекеров на танцевальный турнир

Фото: «Чемпионат»

При этом никто не отменяет претензий на золото Елизаветы Худайбердиевой и Егора Базина. В отсутствие того давления, от которого так страдала партнёрша в чемпионском сезоне, выдать чистый прокат будет морально проще. А там — чем чёрт не шутит. Все помнят досадную ошибку Степановой на Олимпийских играх на слайде. Досадно слететь конёк может даже у лидеров.

Третьим кандидатом на золото эксперты называют Кагановскую и Некрасова, даже несмотря на то, что по сумме за две программы они уступают Хаврониной/Нарижному. Но такому бодрому взлёту, как у Василисы и Максима, вполне можно позавидовать. Паре повезло с самого начала выступать с сильной поддержкой: сильная фан-база, которая сформировалась у партнёрши ещё с предыдущим партнёром, не может не подбадривать новый дуэт.

К тому же пара не допускала явных ошибок в текущем сезоне. В то время как Худайбердиева/Базин выступали с падениями на важных стартах, да и у Степановой с Букиным в карьере бывало разное. Возможно, молодость и рок сделают своё дело. В любом случае одно в нынешнем танцевальном турнире явно точно: всем претендующим на золото нужно показывать безупречные прокаты.

Последние пять чемпионов России и их баллы

Последние пять чемпионов России и их баллы

Фото: «Чемпионат»

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