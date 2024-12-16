Бойкова и Козловский достойны золота, но карма за громкие слова всё же существует!

Мишина и Галлямов против Бойковой и Козловского — уже классический сюжет в российском парном катании. На чемпионате России – 2025 в Омске, который пройдёт с 19 по 22 декабря, их противостояние дойдёт до апогея, и шансов пока больше у Анастасии и Александра, ведь они в этом сезоне непобедимы.

Обе дуэли Александра с Дмитрием проиграли, хотя разве есть предпосылки к этому? Мы разобрались в технических наборах обеих пар, оценили их артистический потенциал, а также вспомнили, что вообще-то именно Мишина и Галлямов были аутсайдерами. Есть мнение, что Бойковой и Козловскому мешает Вселенная, выносящая им кармический урок за дерзкое поведение. Неужели это правда?

Мишина/Галлямов проигрывали на старте, но теперь непобедимы?

В преддверии чемпионата России по фигурному катанию нельзя не вспомнить об уже вошедшем в историю противостоянии двух выдающихся спортивных пар, ведь именно их борьба станет ключевой в Омске. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский постараются одолеть принципиальных соперников в лице Анастасии Мишиной и Александра Галлямова. Ученики Этери Тутберидзе неоднократно говорили, что для них это естественный источник мотивации. Воспитанники же Тамары Москвиной отвечали взаимностью и отмечали, что им приятно соревноваться с талантливыми фигуристами.

Поклонники нашего вида спорта знают, что когда речь заходит о Бойковой/Козловском и Мишиной/Галлямове, то обсуждается уровень двух пар, и, надо официально зафиксировать, он примерно равный. Однако в умах фанатов, да и некоторых специалистов закрепилось мнение, что Настя и Саша немного сильнее. В это же время Саша и Дима представляются многим в роли отстающих.

Им далеко не всегда удаётся взять верх над конкурентами. В текущем сезоне Мишина и Галлямов не проиграли ни одного старта, включая два турнира, где у них была дуэль с Бойковой и Козловским. Кроме того, на крупнейших стартах они оказывались впереди — на Олимпиаде в Пекине, где в личном турнире взяли бронзу, и на чемпионатах мира и Европы, когда те ещё были нам доступны.

На прошлом национальном первенстве они также стали обладателями золота, хотя за год до этого чемпионами России — 2023 как раз стали Бойкова с Козловским. Тогда это списали на спад Мишиной/Галлямова, на удачу и чистые прокаты соперников, но достаточно вспомнить, что на старте Настя и Саша регулярно проигрывали Саше и Диме — просто в какой-то момент ситуация повернулась с ног на голову, и чаша весов качнулась в сторону тогдашних аутсайдеров.

Встречаться на взрослых соревнованиях обе пары стали в сезоне-2017/2018. С тех пор они вышли на один лёд 18 раз, в 11 из которых преимущество было у Мишиной и Галлямова.

Бойкова/Козловский ищут способ технического превосходства

Для того чтобы ответить на вопрос, почему ученики Тамары Москвиной лихо «прокачались» и теперь практически никому не отдают первые места, а также почему подопечным Этери Тутберидзе не удаётся их превзойти, нужно рассмотреть несколько пунктов, главным из которых, конечно же, является техника.

С точки зрения прыжковых элементов разница между Бойковой/Козловским и Мишиной/Галлямовым не такая большая. В их арсенале есть младшие тройные прыжки, нет флипа в три оборота, зато есть риттбергер у Саши и Димы и лутц у Насти и Саши. Однако стоит заметить, что они получаются не слишком часто, поэтому в стартовом наборе на текущих соревнованиях их нет. Обе пары компенсируют недостаток технической сложности (по сравнению с юными фигуристами, которые готовят старшие сольные прыжки) трудной секвенцией из тройного сальхова и двух двойных акселей. Ранее её место занимал каскад из двух тройных сальховов через ойлер.

С этой комбинацией есть отдельная история. Мишина и Галлямов выучили и стабилизировали её раньше, хотя на это также ушло немало времени. Именно по этой причине они долго не могли вырваться вперёд в борьбе с одногруппниками, но как только это произошло, догонять пришлось уже Бойковой и Козловскому. Те в попытке вернуть лидерство стали вставлять каскад в свои прокаты, но не слишком успешно. Впоследствии они отметили, что в тренерском штабе Тамары Москвиной «не поддерживали их стремление к развитию», то есть не давали вставлять 3S-eu-3S в прокат в важнейший олимпийский сезон. По мнению Саши и Димы, это сказалось на их результатах.

Были ли Бойкова и Козловский готовы продемонстрировать чистый каскад в Пекине, мы уже не узнаем. Факт остаётся таковым: им необходимо было обходить соперников с помощью других элементов. В случае спортивных пар вторыми по значимости являются выбросы. Тут у Мишиной и Галлямова было явное преимущество: все тройные выбросы от младшего до старшего были у них доведены до идеала. В то время как у Саши с Димой не получался выброс лутц. Тогда они стали искать другой способ технического превосходства над Настей и Сашей. Четверной выброс, который, по их словам, у них получается, но пока исключительно на тренировках.

Объективно Бойкова/Козловский достойны золота, так как технически (в том числе при чистом четверном выбросе) они будут сильнее. Артистически ученики Этери Тутберидзе также очень хороши: в то время как Мишина и Галлямов используют уже «обкатанные схемы» (и это работает), они пробуют что-то новое, наподобие постановки «Убить Билла», и восхищают этим судей, которые становятся лояльнее.

Победам учеников Тутберидзе мешают психология и карма?

И тем не менее пока Саша и Дима не побеждают. Дело в ошибках, которые возникают не из-за неправильной техники. Есть фактор, который не отображается в протоколах: это психология. Возможно, фигуристы испытывают давление от слишком сильного желания обыграть Настю и Сашу. Безусловно, это снижает концентрацию спортсменов, и тогда начинаются срывы. Лучше всего об этой ситуации высказалась олимпийская чемпионка Екатерина Боброва в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком»:

«По сезону, скорее всего, побеждали бы Козловский с Бойковой, но меня не покидала мысль, что, когда у них перед глазами возникают Мишина с Галлямовым, они всё бьются об стену и не могут её разбить. Именно с моральной точки зрения. Мишина с Галлямовым внутри хотят выиграть, без сомнения, но выходят на лёд, зная, что им нужно сделать всё, что от них зависит. Мы должны сделать всё, что натренировали. Идут и катают «своё».

А Бойкова с Козловским, складывается ощущение, идут с мыслью: «Мы хотим выиграть! Нам нужно выиграть!» И из-за этого на свой прокат не могут настроиться. То, что они боролись, — 100%. Но нужно сосредоточиться на себе и своих элементах. Желание победить мешает», — сказала Боброва.

Противоречивая истина: чтобы победить, Саше и Диме не нужно побеждать, во всяком случае, психологически они не могут сдержать дрожь перед Настей и Сашей, а может, есть и не вещественная субстанция и оттого менее нам понятная. Поклонники Бойковой и Козловского, которые искренне переживают за них, нередко говорят о карме, которая настигает спортсменов после каждой их дерзкой выходки.

«В очередь!», «Теперь у вас есть чемпионы мира» и другие яркие заявления сопровождались неудовлетворительными результатами. На последнем этапе Гран-при России Дима нескромно назвал их подкрутку «лучшей в современном международном фигурном катании». А на следующий день пара буквально развалилась на глазах, выдав, наверное, худший прокат произвольной программы в карьере. Ну и как после этого не верить в наказания от Вселенной?

Конечно, это больше шутка, но Бойковой и Козловскому и правда стоит переключить внимание на то, что происходит на льду. И тогда большие победы, в том числе над Мишиной и Галлямовым, не заставят себя ждать.