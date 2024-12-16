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История любви Дробязко и Ванагаса: ревность и отсутствие страсти, 25 лет отношений, рождение первого ребёнка после 50

«Детей даёт бог!» Дробязко и Ванагас долго шли к счастью и стали родителями после 50 лет
Екатерина Авдонина
Дробязко и Ванагас долго шли к счастью
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Маргарита и Повилас долго не могли признать чувства, а теперь они в отношениях более 25 лет, и спустя годы надежд в их семье пополнение!

Дробязко и Ванагас подарили поклонникам фигурного катания массу радости своими незабываемыми выступлениями за сборную Литвы. Любимцы российской публики на протяжении многих лет боролись за медали на главных турнирах, с каждым разом становясь всё ближе. И однажды это помогло им осознать: они хотят провести всю жизнь друг с другом.

Повилас долгое время добивался расположения Маргариты, которая не сразу заметила в нём мужчину, с которым можно идти рука об руку. Но затем она растаяла от красивых ухаживаний и страстного признания в раздевалке.
Более 25 лет провели вместе фигуристы бок о бок, и лишь об одном они мечтали сильнее всего: дети. Шли годы, а Маргарита всё надеялась забеременеть, и вот счастье пришло в её дом. 52-летняя Дробязко впервые стала мамой. Они с Повиласом будут воспитывать маленькую дочку.

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Несуразный партнёр, ставший главной опорой в жизни

Маргарита и Повилас встретились в ЦСКА. Однако будущие партнёры совершенно по-разному отреагировали друг на друга. Ванагас увидел в статной брюнетке более опытную фигуристку, которая стала для него примером и стимулом к развитию, меж тем Дробязко была в глубоких сомнениях из-за недостаточного профессионализма спортсмена.

«Когда я первый раз его увидела, то подумала: «Господи, что это за танцор?» Он ничего не умел. Но оказался очень способным — схватывал всё на лету. Видимо, сказывались гены: мама Повиласа была в своё время многократной чемпионкой Литвы. Так временный партнёр стал постоянным», — вспоминала Маргарита в интервью «Спорт-экспрессу».

После распада СССР Дробязко и Ванагас получили возможность выступать за Литву, чем с радостью воспользовались. И если партнёр искренне хотел кататься за родную страну, то партнёрша просто не придавала этому шагу серьёзного значения. Благодаря переходу под флаг Литвы Маргарита и Повилас автоматически попадали на крупные турниры, но претендовать на самые высокие места им было гораздо труднее, чем лидерам ведущих сборных. Серьёзных успехов яркому и полюбившемуся зрителям дуэту пришлось ждать почти 10 лет. Только в сезоне-1999/2000 литовским фигуристам наконец-то покорились пьедесталы чемпионатов Европы и мира, а вот мечты о золоте так и остались для них несбыточными.

Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко

Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко

Фото: Clive Rose/Getty Images

«Всю свою жизнь я посвятила выступлениям за Литву, которая в большом спорте абсолютно никому не была нужна. Без преувеличения можно сказать, что на протяжении 15 лет мы просто пробивали стену лбом. И медали нам буквально доставались, когда уже просто было невозможно не дать — вроде ну что с ними делать, пусть хоть что-то получат», — сетовала спортсменка в интервью «7 дней».

Карьера одного из самых романтичных и гармоничных танцевальных дуэтов 90-х и нулевых завершилась после Олимпиады в Турине, ставшей для него уже пятой. В отличие от судей, зрители всегда оценивали их по достоинству, поэтому призёры чемпионатов Европы и мира преуспели в шоу и телепроектах. На льду Дробязко и Ванагас всегда шли рука об руку, но вскоре и за его пределами Повилас, бывший ранее лишь «несуразным» партнёром, стал для Маргариты главной опорой в жизни.

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Ревность, отсутствие страсти и более 25 лет отношений

Долгое время Дробязко видела в Ванагасе только надёжного партнёра, который поможет и поддержит в любой ситуации. Экспрессивная Маргарита обожала вечеринки и дискотеки, с головой бросалась в новые отношения, а потом тяжело переживала расставания. Повилас же предпочитал более спокойный образ жизни, но постепенно стал замечать, что рассказы партнёрши о романах вызывают у него ревность.

Поворотный момент произошёл в 1998 году. На тренировке в Швейцарии фигурист набрался решимости и признался партнёрше в своих чувствах.

«Усталые, мы с Повиласом вваливаемся в раздевалку, начинаем переодеваться. Снимая коньки, я о чём-то задумалась… И тут Повилас внезапно произносит: «Рит, я тебя люблю». Мы катаемся вместе уже 10 лет, относимся друг к другу как брат и сестра, ну или как товарищи. Я вовсю флиртую с другими мужчинами. Но пустых надежд никогда никому не оставляла: не люблю играть чужими чувствами или, того хуже, оставаться с мужчиной из жалости. Вот почему предпочитаю сразу отказывать тем, кто не мил. Но Повилас… Ему сказать «нет» не могу. Не хочу. Тема любви из его уст звучит впервые — и как звучит! Я будто очнулась. Сижу, молчу и думаю: «А может, и в самом деле?» — говорила Маргарита в интервью «Теленеделе».

Год ушёл у спортсменки, чтобы осознать свои и чужие чувства и увидеть в Ванагасе мужчину, с которым можно провести остаток жизни. Всё это время Повилас ждал ответа от Маргариты и сильно переживал, что получит отказ, который разрушит их отношения, в том числе и на льду. При этом он красиво ухаживал за фигуристкой, и та поддалась его чарам.

«Долгое путешествие, но не через пустыню, а через ледники. Но я был настойчив, потому что влюблён», — так описывал Ванагас тот период в интервью журналу LIME.

Маргарита и Повилас признавались, что в их отношениях не было откровенной страсти, но зато их история любви длится уже более 25 лет.

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Счастливая беременность и первый ребёнок после 50 лет

Роман Дробязко и Ванагаса протекал спокойно, размеренно. И когда оба осознали серьёзность своих намерений, было принято решение сыграть свадьбу. Оба партнёра мечтали о церковном союзе — так и произошло. Церемония в загсе не произвела на них неизгладимого впечатления, поэтому это событие осталось в памяти как дань традициям.

Маргарита и Повилас с уважением друг к другу строили собственную семью, осуществляли грандиозные планы и не забывали про быт, и лишь одно оставалось их главной мечтой — дети. Ещё более 10 лет назад супруги говорили о желании быть родителями, но их надежды не сбывались.

«Только ленивый не спрашивает, когда мы обзаведёмся детьми. Чаще всего вопрос звучит бестактно, в лоб. Помню, в одном интервью я сказала, что могла бы усыновить ребёнка. После этого ко мне прицепились с вопросами: а что, сами рожать не хотите? Глупости какие-то! Конечно, хочу. Детей даёт бог! Надеемся, и нам даст», — говорила Дробязко в интервью «Теленеделе».

Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко

Повилас Ванагас и Маргарита Дробязко

Фото: Из личного архива Ванагас и Дробязко

И вот её с Ванагасом дом озарило счастье. Маргарита забеременела в возрасте 52 лет. Срок, который мог бы напугать любого, но фигуристка оказалась в чудесной форме, а Повилас окружил любимую теплом и заботой. В итоге в декабре спортсмены впервые стали родителями. У них появилась прекрасная дочь, которую назвали необычным именем — Николина.

Это чудесное событие порадовало не только Маргариту и Повиласа, но их друзей и близких, а также нас, журналистов. От всего сердца поздравляем их семью и желаем успехов в новой главе их жизни.

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