Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Чемпионат России по фигурному катанию — 2025 в Омске: мужской турнир, кто победит, расклады, Дикиджи, Семененко, Кондратюк

На ЧР в Омске выступит команда супергероев! Кто из фигуристов — Халк, кто — Человек-паук?
Анастасия Матросова
Дикиджи, Семененко, Алиев
Аудио-версия:
Комментарии
Мужскому супертурниру на чемпионате России — 2025 полагается суперпревью.

Мстители, общий сбор! Чемпионат России по фигурному катанию в Омске стартует через считаные дни. Последними медали разыграют мужчины. Состав – максимально топовый и интересный, слабых в этом списке просто нет, а предсказать топ-3 просто не представляется возможным.

За последние несколько лет наше мужское одиночное катание заметно выросло, и теперь не всем талантам хватает места на ЧР! При этом наши парни – настоящие супергерои: в период изоляции они продолжают учить сложнейшие прыжки, пробовать труднейшие технические наборы и, что самое главное, с ними справляться.

Материалы по теме
Слёзы звезды Плющенко от счастья или титул примы Тутберидзе? Интриги чемпионата России
Слёзы звезды Плющенко от счастья или титул примы Тутберидзе? Интриги чемпионата России

За океаном перчатку бесконечности из шести квадов собрал Илья Малинин – а в нашей стране собралась огромная команда «Мстителей», как в киновселенной Marvel, каждый герой важен, и каждый обладает своими уникальными способностями.

Представляем супергеройское превью к чемпионату России в Омске! Кто в нашей фигурке Тони Старк, кто – Халк, а кто – Капитан Америка?

О раскладах в танцах и парах «Чемпионат» писал здесь:
Бойкова и Козловский достойны золота, но карма за громкие слова всё же существует! Бойкова и Козловский достойны золота, но карма за громкие слова всё же существует!
Голодные игры в танцах на льду: опыт и сила Степановой и Букина или молодость и рок? Голодные игры в танцах на льду: опыт и сила Степановой и Букина или молодость и рок?

Дмитрий Алиев – самый возрастной участник чемпионата России, гений, плейбой, филантроп (миллиардером же в фигурном катании пока стать трудно, как сказал Ари Закарян). В Лиге чемпионов Алиеву отлично удалось проявить себя как капитану – и видеооткрытка в шубе всем запомнилась, и в челлендже на самый длинный каскад Диме не было равных.

Если же говорить о сезоне – не всё шло гладко, Алиев продолжает кататься с травмой, но при этом набирает хорошие кондиции: он вернул четверной лутц и опробовал раскладку с четырьмя квадами. Хватит ли сил во всей красе представить «Онегина» – покажет Омск.

Хорошие медальные шансы у Питера Паркера нашей фигурки – Евгения Семененко. Он дважды по ходу сезона пробивал отметку в 300 баллов и пробовал крайне амбициозный прыжковый набор. На Мемориале Панина и вовсе заходил на шесть четверных прыжков, потому что на тренировках такой контент реально получался. Среди многих Женя выделяется ещё и постановками: его программы – это не просто набор элементов, это цельные истории со своими интересными деталями.

В нашей команде Супергероев Женя – Человек-Паук. Студент и супергерой – две жизни, в двух мирах живёт и Женя. Ловкость, чувство равновесия, высокий прыжок, паучье чутьё: сильные супергеройские качества этот фигурист регулярно демонстрирует на льду.

Марк Кондратюк – третий в списке участников фигурист, который уже имеет в копилке титул чемпиона России. Два последних сезона вышли у Марка непростыми, но изоляция не поставила крест на его спортивных целях и желании кататься. В этот сезон Кондратюк ворвался с пятью четверными прыжками в произвольной и затем доказал на двух стартах подряд, что это не просто вспышка, это тот уровень, который фигурист может демонстрировать регулярно.

Слабое место Марка – непрыжковые элементы, но в отдельных прокатах он хорошо демонстрировал, что умеет контролировать уровни. В супергеройской команде Марку отведём роль Звёздного лорда – он хорошо выполняет роль капитана команды, амбициозный и много уже чего видел в своей спортивной жизни. А ещё в карьере Марка были программы под Джона Леннона и группу Браво – Звёздный лорд обожал музыку из 70-х и 80-х.

Пётр Гуменник дважды в карьере забирался на пьедестал чемпионата России и может завоевать медаль и в третий раз. Этот сезон складывается для фигуриста непросто: повторы программ, неприятная травма на летних сборах, восстановление, и при этом – необходимость усложнять контент, чтобы выдерживать конкуренцию. От старта к старту Петя перебирал прыжковый набор и, кажется, нашёл нужный на турнире в Минске. В супергеройской вселенной отведём Гуменнику роль Доктора Стрэнджа, который просмотрел 14 миллионов 625 вариантов будущего – это хорошо подходит Пете, который просчитывает в голове огромное количество вариантов контента в прокате.

Владислава Дикиджи многие эксперты называют едва ли не главным претендентом на победу – в прошлом году фигурист стал вторым из-за глупой ошибки в произвольной, а в этом году имеет лучшую сумму баллов и две победы на этапах Гран-при. В прыжках Дикиджи невероятно стабилен, от старта к старту он шёл по восходящей.

По характеру Влад – добрый, простой и обаятельный парень, ему подходит роль Человека-муравья: многие сначала не воспринимали его всерьёз, но этот персонаж впоследствии сыграл важную роль в битве с Таносом. Вдруг когда-нибудь придётся расчехлить четверной аксель?

Макар Игнатов в последние сезоны не так хорошо выступал на главном старте, да и результаты в текущем сезоне были не самыми высокими, но в его копилке есть серебро ЧР-2021.

В компании супергероев Макар – это Тор: он физически силён (а от мощнейших прыжков иногда не выдерживают и коньки) и всё ещё достоин высоких мест, потому что продолжает справляться со сложным прыжковым контентом, главное – собрать его на конкретном старте и показать физическую готовность.

Долгожданное возрождение в этом году случилось у Артура Даниеляна, а ведь он был в призах ещё на ЧР-2020! Травмы, неудачные сезоны, трансформация после перехода – и вот наконец этом сезоне дела пошли лучше. Артур начал показывать стабильные прокаты с четверным лутцем и сальховом, прошёл отбор на чемпионат России.

В команде супергероев Артур можно назвать Соколом: он достаточно открытый и общительный фигурист, даже после плохих прокатов на петербургских стартах он выходил общаться с прессой, шутил и не бросал бороться дальше.

Андрей Мозалёв пересобирает себя в группе Этери Тутберидзе: для него чемпионат России в Омске станет первым большим главным стартом после смены тренера и города. Пока вместе с тренерским штабом Андрей ищет ключик к стабильности, но старается

Мозалёв чем-то напоминает Капитана Америка, Первого Мстителя. В поколении-2003 Мозалёв выстрелил одним из первых – это ему на ЮЧМ-2020 удалось обыграть нынешних мировых лидеров Юму Кагияму и Суна Сато (а Илья Малинин тогда вообще был 16-м). В характере Андрея делать всё чётко и по правилам, по справедливости.

Даниил Самсонов в прошлом сезоне вернулся в топ, залетев в пятёрку на чемпионате России. В этом году из-за травмы ему не удалось завершить выступления на этапе в Москве, но благодаря успешному результату в Красноярске Даниил пробился на ЧР. Дане мы отдаём роль Зимнего солдата: когда-то он всех бил с Кэпом (Андреем Мозалёвым), но затем пропал. У героя тоже случилось масштабное перерождение, а теперь он с нашим Стивом Роджерсом в одной группе.

Роман Савосин уже второй сезон подряд показывает крепкие стабильные результаты с проверенным контентом (в районе 270-280 баллов), поэтому его тоже нельзя списывать со счетов. При сборе команды супергероев Роме подходит Воитель. В киновселенной Marvel этот персонаж появился одновременно с Тони Старком – Рома из нынешних участников ЧР второй по старшинству (он родился ещё в 1999 году). Воитель – надёжный, с хорошими лидерскими качествами и отличный друг.

Глеб Лутфуллин ранее испытывал неудачи на чемпионатах России, но в этом году всё может измениться – фигурист обрёл стабильность и показал характер даже на этапе в Петербурге, когда выступал на фоне болезни. В супергеройской команде свободна роль Вижена: его к жизни вернула Алая ведьма – а с Глебом в этом сезоне начала работать Елизавета Туктамышева, что помогло приобрести Лутфуллину уверенность в себе.

Егор Рухин после смены нескольких тренерских коллективов и непростого периода нашёл место, где может прогрессировать. Он выдал добротные выступления на этапах Гран-при, отобрался на ЧР и имеет амбиции забраться в таблице как можно выше. Почему Егора можно проассоциировать с Халком? Со стороны и не подумаешь, что этот скромный и спокойный парень может выйти на лёд и сделать пять разных четверных прыжков.

Николай Угожаев – дерзкий дебютант чемпионата России. Это его первый сезон по взрослым, но парень уже заявил о себе очень громко: мощно выступил на Мемориале Панина, а затем выиграл этап в Красноярске, поработав над психологией. В команде «Мстителей» Коле подошла бы роль Чёрной пантеры: этот парень всем нам показывает, что такое пик человеческих возможностей, а иногда кажется, что и нечеловеческих. Как можно так легко приземлять каскады из двух четверных?

Григорий Фёдоров – ещё одно открытие сезона: парню удалось выкатать сложнейший набор четверных, и на этапе Гран-при в Москве на табло загорелся результат в 300 баллов. В команде его можно ассоциировать с Соколиным глазом: Гриша немногословен, но он чётко делает своё дело, вколачивая прыжок за прыжком и попадая точно в цель.

Матвей Ветлугин нашёл нового себя в группе у Евгения Рукавицына. После прошлого сезона фигуристу необходима была перезагрузка, и она произошла: случилась медаль на этапе в Казани, а в Москве Матвей впервые в карьере приземлил в одной программе четверные лутц и флип. В супергеройской команде Матвею подошла бы роль Локи: этот персонаж легко менял облик, перевоплощался в других героев, например, становился Одином.

Для Ивана Попова и Михаила Терновского этот чемпионат России будет первым в карьере, Даниил Постарнаков прошёл отбор второй год подряд. Причём больше всех удивил именно Терновский: он занял последнее место на этапе в Москве, но совершил рывок в родном Петербурге, обыграл Петра Гуменника и попал в число участников ЧР. Джентльменский набор из двух квадов в короткой и трёх в произвольной есть у каждого из них.

Иван, Даниил и Михаил – надёжные агенты Щ.И.Т., без которых общая победа команды была бы невозможна. Как и невозможен многогранный и непредсказуемый мужской турнир на чемпионате России.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android