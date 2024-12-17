На ЧР в Омске выступит команда супергероев! Кто из фигуристов — Халк, кто — Человек-паук?

Мстители, общий сбор! Чемпионат России по фигурному катанию в Омске стартует через считаные дни. Последними медали разыграют мужчины. Состав – максимально топовый и интересный, слабых в этом списке просто нет, а предсказать топ-3 просто не представляется возможным.

За последние несколько лет наше мужское одиночное катание заметно выросло, и теперь не всем талантам хватает места на ЧР! При этом наши парни – настоящие супергерои: в период изоляции они продолжают учить сложнейшие прыжки, пробовать труднейшие технические наборы и, что самое главное, с ними справляться.

За океаном перчатку бесконечности из шести квадов собрал Илья Малинин – а в нашей стране собралась огромная команда «Мстителей», как в киновселенной Marvel, каждый герой важен, и каждый обладает своими уникальными способностями.

Представляем супергеройское превью к чемпионату России в Омске! Кто в нашей фигурке Тони Старк, кто – Халк, а кто – Капитан Америка?

Дмитрий Алиев – самый возрастной участник чемпионата России, гений, плейбой, филантроп (миллиардером же в фигурном катании пока стать трудно, как сказал Ари Закарян). В Лиге чемпионов Алиеву отлично удалось проявить себя как капитану – и видеооткрытка в шубе всем запомнилась, и в челлендже на самый длинный каскад Диме не было равных.

Если же говорить о сезоне – не всё шло гладко, Алиев продолжает кататься с травмой, но при этом набирает хорошие кондиции: он вернул четверной лутц и опробовал раскладку с четырьмя квадами. Хватит ли сил во всей красе представить «Онегина» – покажет Омск.

Хорошие медальные шансы у Питера Паркера нашей фигурки – Евгения Семененко. Он дважды по ходу сезона пробивал отметку в 300 баллов и пробовал крайне амбициозный прыжковый набор. На Мемориале Панина и вовсе заходил на шесть четверных прыжков, потому что на тренировках такой контент реально получался. Среди многих Женя выделяется ещё и постановками: его программы – это не просто набор элементов, это цельные истории со своими интересными деталями.

В нашей команде Супергероев Женя – Человек-Паук. Студент и супергерой – две жизни, в двух мирах живёт и Женя. Ловкость, чувство равновесия, высокий прыжок, паучье чутьё: сильные супергеройские качества этот фигурист регулярно демонстрирует на льду.

Марк Кондратюк – третий в списке участников фигурист, который уже имеет в копилке титул чемпиона России. Два последних сезона вышли у Марка непростыми, но изоляция не поставила крест на его спортивных целях и желании кататься. В этот сезон Кондратюк ворвался с пятью четверными прыжками в произвольной и затем доказал на двух стартах подряд, что это не просто вспышка, это тот уровень, который фигурист может демонстрировать регулярно.

Слабое место Марка – непрыжковые элементы, но в отдельных прокатах он хорошо демонстрировал, что умеет контролировать уровни. В супергеройской команде Марку отведём роль Звёздного лорда – он хорошо выполняет роль капитана команды, амбициозный и много уже чего видел в своей спортивной жизни. А ещё в карьере Марка были программы под Джона Леннона и группу Браво – Звёздный лорд обожал музыку из 70-х и 80-х.

Пётр Гуменник дважды в карьере забирался на пьедестал чемпионата России и может завоевать медаль и в третий раз. Этот сезон складывается для фигуриста непросто: повторы программ, неприятная травма на летних сборах, восстановление, и при этом – необходимость усложнять контент, чтобы выдерживать конкуренцию. От старта к старту Петя перебирал прыжковый набор и, кажется, нашёл нужный на турнире в Минске. В супергеройской вселенной отведём Гуменнику роль Доктора Стрэнджа, который просмотрел 14 миллионов 625 вариантов будущего – это хорошо подходит Пете, который просчитывает в голове огромное количество вариантов контента в прокате.

Владислава Дикиджи многие эксперты называют едва ли не главным претендентом на победу – в прошлом году фигурист стал вторым из-за глупой ошибки в произвольной, а в этом году имеет лучшую сумму баллов и две победы на этапах Гран-при. В прыжках Дикиджи невероятно стабилен, от старта к старту он шёл по восходящей.

По характеру Влад – добрый, простой и обаятельный парень, ему подходит роль Человека-муравья: многие сначала не воспринимали его всерьёз, но этот персонаж впоследствии сыграл важную роль в битве с Таносом. Вдруг когда-нибудь придётся расчехлить четверной аксель?

Макар Игнатов в последние сезоны не так хорошо выступал на главном старте, да и результаты в текущем сезоне были не самыми высокими, но в его копилке есть серебро ЧР-2021.

В компании супергероев Макар – это Тор: он физически силён (а от мощнейших прыжков иногда не выдерживают и коньки) и всё ещё достоин высоких мест, потому что продолжает справляться со сложным прыжковым контентом, главное – собрать его на конкретном старте и показать физическую готовность.

Долгожданное возрождение в этом году случилось у Артура Даниеляна, а ведь он был в призах ещё на ЧР-2020! Травмы, неудачные сезоны, трансформация после перехода – и вот наконец этом сезоне дела пошли лучше. Артур начал показывать стабильные прокаты с четверным лутцем и сальховом, прошёл отбор на чемпионат России.

В команде супергероев Артур можно назвать Соколом: он достаточно открытый и общительный фигурист, даже после плохих прокатов на петербургских стартах он выходил общаться с прессой, шутил и не бросал бороться дальше.

Андрей Мозалёв пересобирает себя в группе Этери Тутберидзе: для него чемпионат России в Омске станет первым большим главным стартом после смены тренера и города. Пока вместе с тренерским штабом Андрей ищет ключик к стабильности, но старается

Мозалёв чем-то напоминает Капитана Америка, Первого Мстителя. В поколении-2003 Мозалёв выстрелил одним из первых – это ему на ЮЧМ-2020 удалось обыграть нынешних мировых лидеров Юму Кагияму и Суна Сато (а Илья Малинин тогда вообще был 16-м). В характере Андрея делать всё чётко и по правилам, по справедливости.

Даниил Самсонов в прошлом сезоне вернулся в топ, залетев в пятёрку на чемпионате России. В этом году из-за травмы ему не удалось завершить выступления на этапе в Москве, но благодаря успешному результату в Красноярске Даниил пробился на ЧР. Дане мы отдаём роль Зимнего солдата: когда-то он всех бил с Кэпом (Андреем Мозалёвым), но затем пропал. У героя тоже случилось масштабное перерождение, а теперь он с нашим Стивом Роджерсом в одной группе.

Роман Савосин уже второй сезон подряд показывает крепкие стабильные результаты с проверенным контентом (в районе 270-280 баллов), поэтому его тоже нельзя списывать со счетов. При сборе команды супергероев Роме подходит Воитель. В киновселенной Marvel этот персонаж появился одновременно с Тони Старком – Рома из нынешних участников ЧР второй по старшинству (он родился ещё в 1999 году). Воитель – надёжный, с хорошими лидерскими качествами и отличный друг.

Глеб Лутфуллин ранее испытывал неудачи на чемпионатах России, но в этом году всё может измениться – фигурист обрёл стабильность и показал характер даже на этапе в Петербурге, когда выступал на фоне болезни. В супергеройской команде свободна роль Вижена: его к жизни вернула Алая ведьма – а с Глебом в этом сезоне начала работать Елизавета Туктамышева, что помогло приобрести Лутфуллину уверенность в себе.

Егор Рухин после смены нескольких тренерских коллективов и непростого периода нашёл место, где может прогрессировать. Он выдал добротные выступления на этапах Гран-при, отобрался на ЧР и имеет амбиции забраться в таблице как можно выше. Почему Егора можно проассоциировать с Халком? Со стороны и не подумаешь, что этот скромный и спокойный парень может выйти на лёд и сделать пять разных четверных прыжков.

Николай Угожаев – дерзкий дебютант чемпионата России. Это его первый сезон по взрослым, но парень уже заявил о себе очень громко: мощно выступил на Мемориале Панина, а затем выиграл этап в Красноярске, поработав над психологией. В команде «Мстителей» Коле подошла бы роль Чёрной пантеры: этот парень всем нам показывает, что такое пик человеческих возможностей, а иногда кажется, что и нечеловеческих. Как можно так легко приземлять каскады из двух четверных?

Григорий Фёдоров – ещё одно открытие сезона: парню удалось выкатать сложнейший набор четверных, и на этапе Гран-при в Москве на табло загорелся результат в 300 баллов. В команде его можно ассоциировать с Соколиным глазом: Гриша немногословен, но он чётко делает своё дело, вколачивая прыжок за прыжком и попадая точно в цель.

Матвей Ветлугин нашёл нового себя в группе у Евгения Рукавицына. После прошлого сезона фигуристу необходима была перезагрузка, и она произошла: случилась медаль на этапе в Казани, а в Москве Матвей впервые в карьере приземлил в одной программе четверные лутц и флип. В супергеройской команде Матвею подошла бы роль Локи: этот персонаж легко менял облик, перевоплощался в других героев, например, становился Одином.

Для Ивана Попова и Михаила Терновского этот чемпионат России будет первым в карьере, Даниил Постарнаков прошёл отбор второй год подряд. Причём больше всех удивил именно Терновский: он занял последнее место на этапе в Москве, но совершил рывок в родном Петербурге, обыграл Петра Гуменника и попал в число участников ЧР. Джентльменский набор из двух квадов в короткой и трёх в произвольной есть у каждого из них.

Иван, Даниил и Михаил – надёжные агенты Щ.И.Т., без которых общая победа команды была бы невозможна. Как и невозможен многогранный и непредсказуемый мужской турнир на чемпионате России.