Кто против Петросян? Аделия в Омске не будет страдать от одиночества — конкурентки рядом

Уже в этот четверг стартует чемпионат России по фигурному катанию – 2025. Традиционно больше всего внимания приковывает женское одиночное. И хотя с интригой в последнее время в этом виде есть явные проблемы, своих сюжетов, за которыми стоит последить, хватает.

Сразу скажем – Аделия Петросян, вероятнее всего, будет соперничать в Омске сама с собой. Однако за серебро и бронзу будет упорная борьба, к тому же и результат действующей чемпионки России имеет значение – в контексте сравнения с результатами победительниц последних пяти сезонов. О самом главном, что надо знать про соревнования женщин накануне ЧР – в анонсе «Чемпионата».

Петросян может приблизиться к Трусовой и Щербаковой

В женском одиночном катании ещё в прошлом сезоне наметился явный лидер. После того как Софья Акатьева выбыла из-за травмы, а Камила Валиева – из-за допинговой дисквалификации, реальной интриги в борьбе за первое место практически не наблюдается. Аделия Петросян на фоне соперниц всё ещё смотрится как человек из другого мира. Вернее – из прошлой эпохи, когда гонка за количество четверных у девушек была даже более напряжённой, чем в мужском одиночном. Петросян явно не затерялась бы в эпоху Александры Трусовой, Анны Щербаковой и Алёны Косторной.

Собственно, она даже успела с ними посоперничать, исполняя несколько лет назад четверной риттбергер. Этот прыжок не покорился даже Трусовой — и до сих пор остаётся эксклюзивом Петросян. Сейчас о риттбергере речи не идёт, но даже набор с четверным тулупом, тройным акселем, а на тренировке и с четверным флипом весьма впечатляет.

Во многом Аделии помогает антропометрия. Ей уже 17, так что основная стадия пресловутого пубертата уже в прошлом. Но ультра-си Петросян не растеряла. Наоборот, в этом сезоне статистика успешных попыток даже лучше, чем в предыдущем. Возможно, причина как раз в том, что девушка прошла через физиологические изменения и свыклась с новым телом. В случае если Аделия сможет показать четверной флип, который у неё получается на тренировках, то она максимально приблизится к победным прокатам Щербаковой, Трусовой и Акатьевой. И разве что прокат Валиевой останется недосягаемым. Впрочем, рекорд Камилы в любом случае вспоминаем со звёздочкой – её выступление на чемпионате России в Санкт-Петербурге аннулировали из-за положительной допинг-пробы.

Инфографика Фото: «Чемпионат»

Фролова — главный сигнал изменений вектора развития женского одиночного

Несмотря на то что Петросян – очевидный фаворит, говорить о том, что золото ЧР-2025 у неё уже в кармане, будет несправедливым. Несколько серьёзных ошибок – и в борьбу могут включиться Алина Горбачёва и Дарья Садкова, которые поддержали импульс Петросян и включились в гонку ультра-си. Дарья успешно справляется с тулупом, Алина настроила свой сальхов. Поэтому в теории расклад, при котором на первое место встаёт одна из них, возможен.

Причём Горбачёва смотрится даже предпочтительнее. После этапа в Санкт-Петербурге девушка вполне ясно рассказала о своих амбициях на чемпионство. Здравая уверенность в себе и честолюбие для спортсмена только в плюс, так что с мотивацией и настроем проблем у подопечной Софьи Федченко не будет. При этом Садкова с психологической точки зрения становиться первой скрипкой ещё не готова.

Высокие шансы оказаться на пьедестале и у Анны Фроловой. Эту фигуристку долгое время не воспринимали всерьёз, поскольку у неё не было многооборотных прыжков. В юниорские годы она пыталась учить четверной тулуп, однако травма перечеркнула эти планы. Сейчас в группе Евгения Рукавицына Фролова делает ставку на эстетику в своих программах и чистые прокаты.

Анна словно воплотила мечты сторонников зрелого женского, которые жаловались все последние годы на доминацию четверных от девушек из группы Тутберидзе. С другой стороны, мы уже привыкли видеть в тройке на турнирах уровня чемпионата страны исключительно девушек с элементами ультра-си, поэтому появление даже в числе претендентов Фроловой говорит о смене вектора развития этого вида. После того как следом за ISU возрастной ценз подняли и на российских стартах, у таких фигуристок наконец-то появилась возможность заявить о себе в полной мере.

Анна Фролова Фото: РИА Новости

Шансы Муравьёвой и Акатьевой остаются больше теоретическими

Меньше перспектив попасть в призы у лидеров прошлых лет – Софьи Акатьевой и Софьи Муравьёвой. Здорово, что Акатьева вернулась после тяжёлой травмы, однако той самой Софьи с самым сильным техническим набором в мире всё ещё нет. И, вероятнее всего, больше не будет. К фигуристке нет никаких вопросов – она искренне пытается сделать хотя бы один четверной тулуп, однако результат неутешительный – либо падение, либо «бабочка», что, по заветам Тутберидзе, в разы хуже.

Удалось приземлить прыжок на открытой тренировке, однако, судя по всему, в недокрут. Красивый пролётный тройной аксель был у Муравьёвой, но в этом сезоне мы не видим даже попыток. Что логично, ведь у фигуристки возникали проблемы со стандартным контентом. В кулуарах говорят, что проблемы в сезоне связаны со сменой тренера. Но что это меняет по существу вопроса?

Неудачно пока что складывается сезон и у Ксении Синицыной. Бронзовый призёр прошлого года срывала прокат за прокатом. К явным психологическим трудностям добавлялись технические. Для Ксении долго не могли найти нужные коньки, и ей приходилось выступать в широких мужских. При таких вводных как минимум на место в шестёрке сильнейших, которое гарантирует государственное финансирование, претендуют тёмные лошадки – Вероника Яметова и Ксения Гущина.

Яметова наотрез отказывается уезжать из родного Екатеринбурга и ломает все стереотипы о спортсменках из регионов. У неё есть очевидный потолок возможностей, однако и ниже определённого стандарта она не опускается. Про Гущину, говоря о раскладах в медальной гонке, многие забывают, но это несправедливо. Ксения здорово прибавила и едет в Омск совсем не для массовки. Всё-таки 212 баллов – это серьёзно.

Ксения Гущина Фото: РИА Новости

К слову, женское одиночное – самая разнообразная дисциплина по географическому представительству. Будет представлено сразу восемь регионов: Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Тульская область, Тверская область, Волгоградская область, Краснодарский край и Свердловская область. Отдельно отметим Дарью Третьякову. Она родом из Омска, и для неё ЧР будет практически домашним турниром.

Однако с этого сезона Дарья выступает за «Ангелы Плющенко» и Московскую область соответственно.

Ещё о тенденциях – прошли времена, когда список участниц чемпионата России спустя год менялся едва ли не наполовину. В этот раз мы потеряли только Валиеву (по понятным причинам), Софию Захарову – она пропускает сезон из-за травмы, Марию Талалайкину – она завершила карьеру, Майю Хромых – она близка к тому, чтобы повесить коньки на гвоздь, а также Арину Кшецкую, которая не отобралась по спортивному принципу.

Состав участников чемпионата России по фигурному катанию — 2025

Женщины: Мария Агаева, Софья Акатьева, Екатерина Анисимова, Яна Битюшкова, Софья Важнова, Алина Горбачёва, Ксения Гущина, Елизавета Куликова, Софья Муравьёва, Камилла Нелюбова, Аделия Петросян, Дарья Садкова, Ксения Синицына, Дарья Третьякова, Анна Фролова, Людмила Фурсова, Софья Чаплыгина, Вероника Яметова.