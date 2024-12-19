Космос Базылюк и Дикиджи, камбэк Горбачёвой: прорывы 2024 года в российской фигурке

До Нового года осталось меньше двух недель, и «Чемпионат» продолжает подводить итоги спортивного сезона. В каждом виде спорта мы формируем рейтинги, в которых отобрали самые яркие прорывы года. А вот лучших за 2024-й год предстоит выбрать уже вам, нашим читателям. После этого выйдет общий рейтинг «Прорыв в российском спорте 2024 года»!

В шорт-лист фигурного рейтинга вошло 10 позиций (сюда включены и танцевальные дуэты). В список входят спортсмены, которые за 2024 год сумели выйти на новый уровень и запомниться зрителям своими выдающимися прокатами. Это и звёздочки Этери Тутберидзе Маргарита Базылюк и Арсений Федотов, и новоиспечённый танцевальный дуэт Василисы Кагановской и Максима Некрасова, и настоящий рок мужской одиночки Влад Дикиджи, и многие другие.

А кто из фигуристов совершил в 2024 году настоящий прорыв — решать вам, читателям.

Этот рейтинг, как и все прочие, создают пользователи «Чемпионата». Фигуристы распределяются в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

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Рейтинг: прорыв сезона-2024 в фигурном катании Фото: РИА Новости 1 место Алина Горбачёва В активе у воспитанницы Софьи Федченко было важное достижение — в 2023 году Алина не только стала чемпионкой России среди юниоров, но и сумела прервать многолетнюю гегемонию побед представительниц тренерского штаба Этери Тутберидзе. Далее у Горбачёвой возникли проблемы разного характера: травмы, отношения с мамой и другие нюансы взросления. Но в 2024 году у фигуристки, кажется, открылось новое дыхание. Алина триумфально выиграла этап Гран-при в Санкт-Петербурге, безупречно исполнив свои стильные программы и продемонстрировав публике четверной сальхов. А на чемпионат России – 2025 Горбачёва поехала в статусе одного из главных фаворитов. Не остаётся сомнений, что именно ученица Федченко сможет навязать борьбу блистательной Аделии Петросян. И уехать из Омска как минимум с медалью. Фото: РИА Новости 2 место Лев Лазарев Ещё один талантливый юниор к своим 15 годам уже успел собрать «пятиквадку» и ряд медалей, а также освоил все четверные прыжки. В активе Лазарева также есть победа в финале Гран-при среди юниоров – 2024, где он сумел обойти Арсения Федотова на целых 10 баллов. Трудно сказать, кто из фигуристов сильнее, ведь они периодически обыгрывали друг друга на различных турнирах. Тем интереснее появление столь сильных юниоров, которые, безусловно, будут и дальше мотивировать друг друга. А там — кто знает. Может быть, мы наблюдаем за формированием нового острого противостояния уровня Плющенко – Ягудин, которые так любят в нашем фигурном катании. Правда, сам Лев мечтает помериться силами со звездой мирового масштаба — Ильёй Малининым. Фото: РИА Новости 3 место Владислав Дикиджи Ученик Олега Татаурова второй сезон подряд буквально сводит с ума своими выступлениями. Вице-чемпион России пропустил контрольные прокаты, но мощно стартовал в сезоне на этапе Гран-при в Казани: сумма за 280 баллов и четыре квада. На этапе в Санкт-Петербурге Влад улетел в космос, пробив отметки в 100 баллов за короткую программу, и 300 — по сумме. С такими серьёзными баллами Дикиджи является одним из главных фаворитов на золото чемпионата России – 2025, тем более что в прошлом году ему до титула не хватило всего одного балла — столько фигурист проиграл Евгению Семененко. При этом спортсмен не стоит на месте и взрывает интернет сложнейшими элементами: прыгал на тренировках и четверной аксель, и сумасшедший каскад из четверного флипа и четверного сальхова через ойлер. Фото: РИА Новости 4 место Ирина Хавронина и Дэвид Нарижный Формирование дуэта Хаврониной и Нарижного происходило с некой грустью: всё-таки развалился шикарный тандем Ирины с Дарио Чиризано. Да и дуэт Дэвида с Аннабель Морозов было откровенно жалко. Однако уже в первый совместный сезон новая пара завоевала бронзу чемпионата России и вошла в национальную команду. И сейчас дуэт выглядит чуть ли не одним из самых перспективных в стране. По баллам за тот же ритм-танец Ирина и Дэвид уже близко подобрались к парам-лидерам. А по сумме на этапе Гран-при в Магнитогорске они уступили лидерам Степановой и Букину менее трёх баллов. Пара показала внушительный прогресс за сезон и вполне является одной из самых перспективных в стране. Возможно, дуэту Хаврониной и Нарижного даже не придётся стоять ни в какой очереди — просто возьмут своё по делу. Фото: РИА Новости 5 место Василиса Кагановская и Максим Некрасов Отрадно, что буквально во всех видах нашего фигурного катания случаются настоящие прорывы. Новая танцевальная пара Василисы Кагановской и Максима Некрасова — яркий тому пример. Фигуристы проводят только первый совместный сезон, но букмекеры уже ставят дуэт в числе главных претендентов на победу на чемпионате России. Одну сенсацию ребята уже сотворили — на этапе Гран-при в Санкт-Петербурге обошли более опытных Елизавету Худайбердиеву и Егора Базина в ритм-танце. Их катание пока нельзя назвать безупречным — всё-таки есть вопросы к рёбрам у партнёрши. Но эмоции, поддержки, связки и хореоэлементы у пары замечательные — здесь стоит отдать должное тренеру, Анжелике Крыловой. Да и наличие сильной фан-базы сильно выделяет дуэт на фоне остальных танцоров. И нет сомнений, что Василиса и Максим могут высоко оказаться в пресловутой очереди наших танцев. Или даже когда-нибудь возглавить её. Фото: РИА Новости 6 место Маргарита Базылюк Эта ещё совсем юная фигуристка, которой всего 13 лет, уже стала настоящей звездой и прославилась не только внутри страны, но и за её пределами. В январе 2024 года ещё 12-летняя Базылюк стала чемпионкой России по прыжкам, да ещё как: Маргарита продемонстрировала публике просто безумный каскад из двух четверных сальховов через ойлер. До ноября 2024 года ученица Этери Тутберидзе держала марку, но на этапе Гран-при в Санкт-Петербурге впервые с 2022 (!) года оказалась вне пьедестала. Однако вряд ли это можно назвать спадом — незадолго до турнира Базылюк перенесла травму. К тому же, несмотря на то что выступать на зарубежных турнирах спортсменка пока не может, её имя знакомо широкому кругу людей. Даже известный американский журналист Дэйв Лис уже высказывался о российской юниорке. А сама Маргарита вполне уверенно и чётко общается со СМИ: она не побоялась ответить на острый вопрос по поводу ситуации со злополучным йогуртом. В общем, у России подрастает новая звезда, которая в 2024 году сияла особенно ярко. Фото: РИА Новости 7 место Анна Фролова Известно, что в последние годы немногие фигуристки умудряются задержаться в спорте после совершеннолетия. И уж совершенно точно лишь единицы из них ещё и продолжают держаться в топе. Анна Фролова пропала на несколько лет, перенесла кучу травм и пубертат. Но к 19 годам сумела вернуться и вновь заявить о себе. И это несмотря на то, что в арсенале этой спортсменки нет элементов ультра-си. В текущем сезоне Фролова записала себе в актив две победы на этапах Гран-при. Возможно, одержать победу на чемпионате России Анне будет трудно, да ещё и придётся надеяться на ошибки соперниц, владеющих ультра-си. Но вот оказаться в призах фигуристка вполне может. А это для 19-летней спортсменки уже будет большим достижением — этому нас научила российская женская «одиночка». Фото: РИА Новости 8 место Арсений Федотов Ещё один представитель группы Тутберидзе запомнился публике по проекту «Ледниковый период. Дети». Но окончательно вписать своё имя в элиту фигурного катания Арсений смог благодаря своему таланту. Федотова уже называли вторым Плющенко, но по техническому набору 15-летний спортсмен уже превосходит своего знаменитого предшественника: он владеет старшими квадами, флипом и лутцем, а также отлично исполняет четверной тулуп и тройной аксель. В 2024 году Арсений обыграл лидеров российской мужской одиночки и наряду с Маргаритой Базылюк стал чемпионом страны по прыжкам. А также взорвал публику своим соперничеством с не менее талантливым Львом Лазаревым. К нашему великому сожалению, Федотов пока не может выступать за пределами страны. Зато мы все можем быть уверены: за будущее мужского одиночного катания не стоит волноваться. Фото: РИА Новости 9 место Николай Угожаев Ещё один дерзкий юниор — скромный Николай Угожаев — в прошлом сезоне отчаянно пытался бороться с блистательными Арсением Федотовым и Львом Лазаревым. Но в текущем сезоне в рамках серии Гран-при сумел удивить всех — включая себя самого. Спортсмен пробил планку в 300 баллов — отметку, которую так мечтает пробить призёр Олимпийских игр Марк Кондратюк. И это вчерашний юниор проводит только первый сезон на взрослом уровне. Угожаев владеет старшими четверными, причём умудряется собрать флип и лутц в короткой программе. Солидный технический набор позволил Николаю ворваться в элиту мужской одиночки и уже одержать первую весомую победу: фигурист выиграл этап Гран-при в Красноярске, где опередил самого Петра Гуменника. И нет сомнений, что всё это только начало карьеры талантливого спортсмена. Фото: РИА Новости 10 место Григорий Фёдоров Ворваться в мужскую элиту могут многие. Но удержаться в ней надо постараться. Ученик Светланы Соколовской стал первым чемпионом России по прыжкам ещё в 2022 году, однако затем некоторое время оставался в тени более именитых соперников. Но осенью 2024 года фигурист сумел вновь напомнить о себе. Фёдоров на этапе Гран-при в Москве буквально перезапустил свою карьеру. Все дело в том, что Григорий получил на турнире просто гроссмейстерские баллы: пробил отметки в 100 баллов в короткой программе, 200 — в произвольной и 300 по сумме. Правда, титул ему это всё равно не принесло — победу на этапе одержал Евгений Семененко. Но такое мощное выступление не выглядит случайным. Суметь затмить главную звезду группы Марка Кондратюка надо постараться.

Какие ещё прорывы случились в 2024 году: