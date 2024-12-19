Захватят ли лидерство Степанова и Букин? В Омске стартует чемпионат России

Первый соревновательный день будет насыщенным на события.

В Омске стартует чемпионат России по фигурному катанию — 2025. Первыми на лёд выйдут танцоры, затем турнир продолжат спортивные пары. И завершат соревновательный день мужчины. Во всех трёх дисциплинах присутствует интрига, так что наблюдать за развитием событий будет крайне интересно!

В танцевальном турнире лидеры Александра Степанова и Иван Букин попробуют завоевать свой четвёртый титул, а более молодые и дерзкие дуэты постараются им помешать. На медали претендуют ещё как минимум четыре пары.

Спортивные пары делятся на две группы: лидеры — Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов, а также все остальные. Пока сильнейшие дуэты в очередной раз разыграют между собой титул, остальные поборются за бронзу — и здесь неплохие шансы есть у нескольких пар.

А вот делать какие-то прогнозы в мужском турнире просто невозможно. Сразу несколько фигуристов в текущем сезоне пробивали гроссмейстерские планки в 100 и 300 баллов (за короткую программу и по сумме двух прокатов соответственно). Поэтому борьба за медали ожидается мощнейшая.

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