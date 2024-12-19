Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Чемпионат России по фигурному катанию в Омске: Степанова/Букин, Семененко, Кондратюк, Алиев — лайв, онлайн, текстовая трансляция

Захватят ли лидерство Степанова и Букин? В Омске стартует чемпионат России
Екатерина Авдонина Рустам Имамов
,
Александра Степанова и Иван Букин
Комментарии
Первый соревновательный день будет насыщенным на события.

В Омске стартует чемпионат России по фигурному катанию — 2025. Первыми на лёд выйдут танцоры, затем турнир продолжат спортивные пары. И завершат соревновательный день мужчины. Во всех трёх дисциплинах присутствует интрига, так что наблюдать за развитием событий будет крайне интересно!

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Танцы на льду. Ритм-танец
19 декабря 2024, четверг. 10:00 МСК
Не началось

В танцевальном турнире лидеры Александра Степанова и Иван Букин попробуют завоевать свой четвёртый титул, а более молодые и дерзкие дуэты постараются им помешать. На медали претендуют ещё как минимум четыре пары.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Спортивные пары. Короткая программа
19 декабря 2024, четверг. 13:00 МСК
Не началось

Спортивные пары делятся на две группы: лидеры — Бойкова/Козловский и Мишина/Галлямов, а также все остальные. Пока сильнейшие дуэты в очередной раз разыграют между собой титул, остальные поборются за бронзу — и здесь неплохие шансы есть у нескольких пар.

Фигурное катание. ЧР-2025. Омск
Мужчины. Короткая программа
19 декабря 2024, четверг. 15:25 МСК
Не началось

А вот делать какие-то прогнозы в мужском турнире просто невозможно. Сразу несколько фигуристов в текущем сезоне пробивали гроссмейстерские планки в 100 и 300 баллов (за короткую программу и по сумме двух прокатов соответственно). Поэтому борьба за медали ожидается мощнейшая.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android