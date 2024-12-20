Во второй соревновательный день на чемпионате России в Омске танцоры и спортивные пары разыграют медали.

Удержат ли Степанова и Букин лидерство? И как выступят Бойкова и Козловский? LIVE

Чемпионат России в Омске в самом разгаре! Во второй соревновательный день танцоры и спортивные пары разыграют медали, а женщины покажут свои короткие программы. И каждый турнир будет по-своему уникален.

В танцевальном турнире обошлось без особых сенсаций: Александра Степанова и Иван Букин ожидаемо захватили лидерство после ритм-танца. Но общая плотность пар на турнире очень высока: между первым и шестым местами всего шесть баллов. Так что борьба за медали будет очень острой!

А вот среди спортивных пар случилась настоящая драма: Александра Бойкова и Дмитрий Козловский допустили ошибку на выбросе и показали свой худший с 2019 года результат. Догнать главных соперников и лидеров будет непросто, особенно с учётом того, что ученики Этери Тутберидзе только третьи после короткой программы. Второе место занимают Наталья Хабибуллина и Илья Княжук. А лидерство захватили Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Последними на лёд во второй соревновательный день выйдут женщины. Перед началом турнира фаворитами считаются Аделия Петросян и Алина Горбачёва. Обе спортсменки имеют в своём арсенале элементы ультра-си. И могут сильно оторваться от соперниц.

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