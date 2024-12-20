Неудача Бойковой и Козловского — настоящая драма! Путь на Олимпиаду они закрыли себе сами?

Золото чемпионата России ускользнуло ещё в короткой программе. На фоне новостей о допуске к отбору на Игры за них становится страшно.

Чемпионат России в Омске был в самом разгаре, когда рванула бомба в виде новости о допуске российских фигуристов к отборочному турниру к Олимпиаде в нейтральном статусе. Об этом сначала сообщил Международный союз конькобежцев (ISU), затем во всеуслышание объявили исполняющий обязанности президента Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихарулидзе и генеральный директор ФФККР Александр Коган, поэтому настрой спортсменов сразу же изменился. Теперь формально на кону стояли не только медали национального чемпионата, но и возможность поехать в сентябре в Пекин, откуда можно проложить себе путь в Милан.

Поездка на Олимпиаду и реванш за четвёртое место в Пекине — 2022 были заветной мечтой Бойковой и Козловского, которые специально ради этого перешли в штаб Этери Тутберидзе из группы Тамары Москвиной. Но в Омске их ждало глобальное разочарование: худшее выступление на чемпионатах России, как отметил Дмитрий на пресс-конференции. Ещё в короткой программе было понятно, что за первое место бороться с идеальными Анастасией Мишиной и Александром Галлямовым будет очень сложно. Но и в произвольной, как и в короткой, всё было не так гладко. Их провал — настоящая драма!

Бойкова и Козловский «сомневались на каждом шагу»

Градус напряжения на чемпионате России по фигурному катанию возрос, когда стало известно, что отечественных спортсменов допустят до отборочного олимпийского турнира. Особенно это отразилось на одних из фаворитов этих соревнований — на Александре Бойковой и Дмитрии Козловском. В произвольной программе им не удалось справиться с нервами и продемонстрировать чистое исполнение элементов. Ученики Этери Тутберидзе начали с уверенной секвенции из тройного сальхова и двух двойных акселей, а затем зашли на сольный тройной тулуп, но у партнёра случился степ-аут. Не повезло и на выбросах: сначала Саша коснулась льда рукой, а потом приземлилась на две ноги.

«О боже! Казалось, Дима на каждом шаге сомневается. Никогда их такими уставшими не видела», — отметила Татьяна Тарасова, которая комментировала соревнования.

Судьи поставили Бойковой и Козловскому 142,97 балла, в сумме — 216,37.

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский Фото: РИА Новости

Наталье Хабибуллиной и Илья Княжуку тоже не удалось избежать ошибки (было падение партнёрши на тройном риттбергере), и, несмотря на то что других недочётов не было, они не смогли превзойти Сашу и Диму, не хватило артистичности.

А вот у Анастасии Мишиной и Александра Галлямова с этим проблем не возникло, и дело даже не в запасе по баллам. Просто ученики Тамары Москвиной не оступаются. Никогда. Секвенция 3S-2A-2A, сольный тройной тулуп, два выброса — всё чистейше. Это была настоящая феерия, которую арбитры оценили по достоинству: 156,45 балла, всего – 239,40.

«Везде ошибки! Она в жизни так не падала»

К сожалению, на золотую медаль чемпионата России Бойкова и Козловский могли не рассчитывать уже после короткой программы. Был слабый шанс, да и только при условии, что Мишина и Галлямов развалятся на глазах. Но разве можно было этого ожидать, когда у этих спортсменов череда суперстабильных прокатов на турнирах разного уровня?

В первый день соревнований в Омске Саша и Дима вышли на лёд довольно уверенными в своих силах. Как сказали уже после турнира фигуристы, они были хорошо готовы, однако произошедшее в прокате объяснить не представлялось возможным. Партнёрша жёстко упала с выброса флип, из-за чего настрой фигуристки заметно сбился: при выходе из тодеса она запнулась. На поддержке, вращении и дорожке шагов также были сложности. После завершения выступления на спортсменах не было лиц.

В «кисс энд край» Бойкова горько расплакалась, а Козловский в отчаянии схватился за голову. И не только он.

«Везде были ошибки! Она в жизни так не падала. Первый стартовый номер — это очень тяжело. Можно откататься гениально или позволить себе делать ошибки», — эмоционально отреагировала на прокат Татьяна Тарасова.

Срыв Саши и Димы был неожиданным, даже они сами не поняли, что конкретно случилось:

«Я была в шоке, приземлилась, почувствовала лёд под ногами, думаю, всё хорошо, а в следующий момент я на попе. Получилось полное непонимание. Дима сказал, что я торопилась везде. Есть такая особенность — я зажимаюсь на тодесе, а когда случается ошибка, я ещё больше зажимаюсь. Боялась слететь», — отметила фигуристка в эфире Первого канала.

«Внутри нас была неудовлетворённость»

Результат выступлений Бойковой и Козловского на чемпионате России — настоящая драма на фоне информации о допуске наших спортсменов к квалификационному турниру к Олимпиаде-2026 в Милане. Саша и Дима утратили звание лидеров, и теперь им будет в разы труднее сражаться за право отобраться на главный старт четырёхлетия. А ведь до этого они делали всё, чтобы взять реванш за предыдущее четвёртое место в Пекине. В том числе их переход от Тамары Москвиной к Этери Тутберидзе был продиктован желанием развиваться и выйти на новый уровень катания.

«Наверное, это всё имело накопительный эффект. И четвёртое место Олимпиады стало знаком: ребята, если вы хотите куда-то двигаться, надо кардинально менять свою жизнь. Мы год находились в раздумьях, мы же после Олимпийских игр оставались у Тамары Николаевны. Но внутри нас была неудовлетворённость, мы понимали, что можем больше, хотим больше, но здесь как-то не получается это больше показать», — говорила Бойкова.

«Даже по ходу олимпийского сезона у нас сложилось абсолютное понимание, что наше стремление к развитию не поддерживается. И лучший пример этому был Кубок Первого канала, который прошёл после Олимпиады. На Олимпийских играх Бойкова и Козловский катаются с тройным сальховом и каскадом 3-2-2. Спустя месяц Бойкова и Козловский едут с каскадом 3-ойлер-3 и прекрасно катают произвольную программу. Вопрос: почему?» — задавался вопросом Козловский.

Фигуристы вдохновились примером Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, которые как раз у Этери Тутберидзе пришли в лучшую форму и завоевали серебро Пекина. Вот только у Саши с Димой в рамках работы в «Хрустальном» всё складывается иначе: ошибки не уходят, и преодолеть трудности в конкуренции с Мишиной и Галлямовым не получается.

Неужели переход к Этери Георгиевны был ошибкой?..

В России есть две топ-пары, которые будут биться за единственную квоту, но, чтобы догнать Настю и Сашу, Саше и Диме придётся очень сильно постараться.