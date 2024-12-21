Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Статьи

Чемпионат России по фигурному катанию в Омске: Петросян, Акатьева, Кондратюк, Семененко — лайв, онлайн, текстовая трансляция

Удержит ли Петросян лидерство? И кто из мужчин победит в бойне на чемпионате России? Live
Екатерина Авдонина Рустам Имамов
,
Аделия Петросян.
Комментарии
Заключительный соревновательный день первенства страны.

В Омске подходит к завершению чемпионат России по фигурному катанию. В третий соревновательный день медали разыграют женщины и мужчины. И это будет по-настоящему интересно!

Первыми на лёд выйдут представительницы прекрасного пола. И пока больше всех шансов на титул у действующей чемпионки России Аделии Петросян. Ученица Этери Тутберидзе единственная исполнила элемент ультра-си в короткой программе и оторвалась от соперниц. Побороться с Аделией может Алина Горбачёва, которая планирует исполнить два четверных прыжка. Но окончательно всё решит произвольная программа.

А вот в мужском турнире очень сложно предсказать хоть что-нибудь. Между первым и 10-м местом всего 15 баллов. Это значит, что при удачных обстоятельствах буквально любой из топ-10 может войти в тройку призёров или даже выиграть. Но пока что больше всего шансов у лидера после короткой программы Марка Кондратюка.

Расписание соревнований
Live Рустам Имамов

В мужском одиночном по итогам первого дня соревнований лидирует Марк Кондратюк. Следом за ним идут Пётр Гуменник и Глеб Лутфуллин. Однако плотность баллов в первой десятке позволяет рассчитывать на медали и тем, кто сейчас находится в роли догоняющих.

Материалы по теме
Гуменнику помог тренер Чена, и теперь он рвётся к золоту? На пути лишь Кондратюк!
Гуменнику помог тренер Чена, и теперь он рвётся к золоту? На пути лишь Кондратюк!
08:58 Рустам Имамов

Главной новостью дня стал допуск россиян до олимпийской квалификации в нейтральном статусе. Фигуристы активно реагировали на это событие и делились своим мнением с представителями СМИ.

Материалы по теме
«Мечтаем поехать, но не нам решать». Наши фигуристы в шоке от новостей про Олимпиаду
«Мечтаем поехать, но не нам решать». Наши фигуристы в шоке от новостей про Олимпиаду
08:55 Рустам Имамов

В танцах на льду чемпионами страны в четвёртый раз в карьере стали Александра Степанова и Иван Букин. Лидерство после короткой программы в женском одиночном за Аделией Петросян.

Материалы по теме
Отбор на Олимпиаду вернул жёсткую Тутберидзе. Даже чемпионку она уколола за глупую ошибку
Отбор на Олимпиаду вернул жёсткую Тутберидзе. Даже чемпионку она уколола за глупую ошибку
08:52 Рустам Имамов

Вчерашний день выявил лучших в парном катании и танцах на льду. Свои чемпионские амбиции подтвердили Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В то же время пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский неудачно выступила как в короткой, так и в произвольной программе и уступила своим главным конкурентам.

Материалы по теме
Неудача Бойковой и Козловского — настоящая драма! Путь на Олимпиаду они закрыли себе сами?
Неудача Бойковой и Козловского — настоящая драма! Путь на Олимпиаду они закрыли себе сами?
08:46 Рустам Имамов

Расписание соревнований

21 декабря фигуристы выйдут на лёд в таком порядке:

11:45. Женщины, произвольная программа.
14:55. Мужчины, произвольная программа.

08:45 Рустам Имамов

Доброе утро, уважаемые любители фигурного катания! Интрига на чемпионате России в Омске закручивается до предела.

Третий день соревнований определит призёров в женском и мужском одиночном катании. Учитывая что накануне стало известно о допуске россиян до олимпийской квалификации, важность соревнований переоценить нельзя.

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android