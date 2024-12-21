Удержит ли Петросян лидерство? И кто из мужчин победит в бойне на чемпионате России? Live

В Омске подходит к завершению чемпионат России по фигурному катанию. В третий соревновательный день медали разыграют женщины и мужчины. И это будет по-настоящему интересно!
Первыми на лёд выйдут представительницы прекрасного пола. И пока больше всех шансов на титул у действующей чемпионки России Аделии Петросян. Ученица Этери Тутберидзе единственная исполнила элемент ультра-си в короткой программе и оторвалась от соперниц. Побороться с Аделией может Алина Горбачёва, которая планирует исполнить два четверных прыжка. Но окончательно всё решит произвольная программа.
А вот в мужском турнире очень сложно предсказать хоть что-нибудь. Между первым и 10-м местом всего 15 баллов. Это значит, что при удачных обстоятельствах буквально любой из топ-10 может войти в тройку призёров или даже выиграть. Но пока что больше всего шансов у лидера после короткой программы Марка Кондратюка.
В мужском одиночном по итогам первого дня соревнований лидирует Марк Кондратюк. Следом за ним идут Пётр Гуменник и Глеб Лутфуллин. Однако плотность баллов в первой десятке позволяет рассчитывать на медали и тем, кто сейчас находится в роли догоняющих.
Главной новостью дня стал допуск россиян до олимпийской квалификации в нейтральном статусе. Фигуристы активно реагировали на это событие и делились своим мнением с представителями СМИ.
В танцах на льду чемпионами страны в четвёртый раз в карьере стали Александра Степанова и Иван Букин. Лидерство после короткой программы в женском одиночном за Аделией Петросян.
Вчерашний день выявил лучших в парном катании и танцах на льду. Свои чемпионские амбиции подтвердили Анастасия Мишина и Александр Галлямов. В то же время пара Александра Бойкова/Дмитрий Козловский неудачно выступила как в короткой, так и в произвольной программе и уступила своим главным конкурентам.
Расписание соревнований
21 декабря фигуристы выйдут на лёд в таком порядке:
11:45. Женщины, произвольная программа.
14:55. Мужчины, произвольная программа.
Доброе утро, уважаемые любители фигурного катания! Интрига на чемпионате России в Омске закручивается до предела.
Третий день соревнований определит призёров в женском и мужском одиночном катании. Учитывая что накануне стало известно о допуске россиян до олимпийской квалификации, важность соревнований переоценить нельзя.
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