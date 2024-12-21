Удержит ли Петросян лидерство? И кто из мужчин победит в бойне на чемпионате России? Live

В Омске подходит к завершению чемпионат России по фигурному катанию. В третий соревновательный день медали разыграют женщины и мужчины. И это будет по-настоящему интересно!

Первыми на лёд выйдут представительницы прекрасного пола. И пока больше всех шансов на титул у действующей чемпионки России Аделии Петросян. Ученица Этери Тутберидзе единственная исполнила элемент ультра-си в короткой программе и оторвалась от соперниц. Побороться с Аделией может Алина Горбачёва, которая планирует исполнить два четверных прыжка. Но окончательно всё решит произвольная программа.

А вот в мужском турнире очень сложно предсказать хоть что-нибудь. Между первым и 10-м местом всего 15 баллов. Это значит, что при удачных обстоятельствах буквально любой из топ-10 может войти в тройку призёров или даже выиграть. Но пока что больше всего шансов у лидера после короткой программы Марка Кондратюка.

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