«Мечтаем поехать, но не нам решать». Наши фигуристы в шоке от новостей про Олимпиаду

Кто бы мог подумать, что прямо во время чемпионата России грянут счастливые новости о допуске до олимпийского квалификационного турнира? Первые разборки за медали, напряжённейший танцевальный турнир – и во всех лентах новостей появляются молнии. Танцоры узнали эту новость прямо на финальной разминке и потом в шутку ругали ведущего Павла Занозина, поскольку настраивались все на финальную битву.

Лучше всех эмоции танцоров описала Елизавета Худайбердиева: «В первую секунду мы обрадовались, а потом: «Ё-моё!». Мы шли третьи после ритм-танца, 40 сотых от Иры и Дэвида, два балла – от Саши с Ваней. Выхожу и думаю: поеду, не буду ни о чём размышлять, а тут Паша Занозин это говорит – и пожалуйста. Было здорово, но немного нервно».

Александра Степанова и Иван Букин Фото: РИА Новости

Иван Букин высказался более подробно: «На самом деле, я хочу к Паше Занозину подойти и сказать, что так делать нельзя. Потому что это кошмар. Мы вышли на разминку, только-только начали кататься. И вдруг он такой ещё говорит – а сейчас свежайшая новость. Ну я думаю, ну что может быть? Ну, может, день рождения у него, я не знаю. А он начинает, что ISU допустил до отборочного турнира. И мы просто с Лизой Худайбердиевой смотрим друг на друга, потому что мы рядом ехали.

Мы в шоке. Я катаюсь последний, и с этой мыслью мне надо ещё 40 минут прожить. И, конечно, это с одной стороны это очень приятно и очень радостное событие. Но с другой стороны, конечно, это безумная ответственность. И очень много работы впереди, потому что будет, как мне кажется, нелегко. Но когда у нас было легко последние 10 лет? Вообще, мне кажется, что всё достаточно сложно. Но мы боремся, боремся и будем продолжать бороться».

Самым сдержанным оказался Дэвид Нарижный, который был внутри себя и собирался на прокат: «Ничего я не подумал, мимо ушей пропустил, допустили и допустили, окей».

Александр Галлямов на пресс-конференции чётко высказался о желании отправиться в Пекин: «Долго ждали эту новость. Не знаем, кто поедет в Пекин, но хотим поехать. Благодарим наших тренеров, федерацию и ISU, а также всех, кто принимал участие в переговорах. Это знаковое решение для фигурного катания, мы мечтаем поехать, но не нам решать».

Дмитрий Козловский обратил внимание на то, что многие сильнейшие спортсмены будут лишены права поехать на Игры. «Это положительная динамика, некая оттепель. Но всё равно назвать это решение в полной мере справедливым я не могу. Понятное дело, у нас сейчас не самые лидирующие позиции с точки зрения права поехать в Пекин, заработать квоту. Однако даже в условиях данной возможности за бортом останутся те ребята, которые заслуживают быть на Олимпиаде».

Девушки оказались очень сдержанными: им только предстояло начать свой турнир в Омске после новостей от ISU. Аделия Петросян справилась с короткой программой, а затем вышла к журналистам и отметила, что сначала надо отсоревноваться в Омске, прежде чем что-то говорить.

«Мне кажется, все хотят туда поехать. Я бы хотела доехать чемпионат России, танцоры и спортивные пары уже отсоревновались. Я постараюсь доехать произвольную, потом уже буду всё обговаривать. Каждый верил и надеялся, и дождались!» – отметила Петросян.

Мнение мужчин-одиночников, участвующих в чемпионате России, пока неизвестно – произвольная программа у всех ребят только завтра. Их битва и так была кровавой, а теперь и вовсе превратится в сражение титанов.