Комментарии Тарасовой на ЧР-2025
Татьяна Анатольевна разбавила атмосферу жёсткими, но справедливыми комментариями. Именно они подстегнули спортсменов бороться!
«Уголовный твиззл» Грачёва
«Что сказать про ребят? Катались на очень низкой скорости. Твиззл мальчик сделал уголовно. А это вообще простой элемент, поворот всего лишь», — так отозвалась о Матвее Грачёве легендарная наставница.
«Психоз» Некрасова
«Здоровый парень, неужели два оборота нельзя обернуться? Зачем тогда ты ходишь каждый день на тренировки? Что за психоз? Непонятно», — не пожалела Тарасова и Максима Некрасова.
«Они что, придурки?»
Именно так отреагировала Татьяна Анатольевна на перекат у Анастасии Мухортовой и Дмитрия Евгеньева: «Они же не на первых соревнованиях катаются. Дольше всех катался, ещё и разговаривает».
Шевченко «завелась по-страшному»
«Разогрели публику. Да, девчонка прям завелась в танце по-страшному», — так отозвалась Тарасова о Софье Шевченко, выступающей в паре с Андреем Ежловым.
Чемпионат России лучше Европы
«Это лучшие соревнования. Никогда не смогу сравнить наш чемпионат России с чемпионатом Европы. Там скучно! А у нас настоящие мастера».
«Пусть только попробовали бы не пустить»
Реакция на допуск российских фигуристов на квалификационный турнир Олимпиады-2026 в Милане была соответствующая: «Я была уверена, что нас допустят. Кому подарок? Нам? Но так должно быть».
«Непонятно, почему так мало бились за это. Пусть только попробовали бы нас не допустить, что бы у них там получилось?» — сказала Тарасова.
Придурки, психоз и заведённая девчонка. Тарасова устроила пожар на чемпионате России
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